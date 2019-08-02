EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  1850  9
Материалы по теме:
Все про:Крым (21683) прокуратура (3582) Сербия (234) наемники РФ (902)

 Гражданину Сербии сообщено о подозрении за содействие в оккупации Россией Крыма, - прокуратура АРК. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым сообщено о подозрении еще одному гражданину Сербии, "самобороновцу", участнику разведывательной группы "Северный ветер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания и деятельности на временно оккупированной территории автономии незаконных вооруженных формирований, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины, которое находится в производстве следователя отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

"В ходе досудебного расследования получены доказательства причастности гражданина Республики Сербия Ж. в деятельности незаконного вооруженного формирования "самооборона Севастополя", в связи с чем указанному гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования было установлено, что в течение марта 2014 года подозреваемый, будучи лидером не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования - так называемого отряда "Йован Шевич" – который входил в состав "самообороны Крыма", лично находился на самостоятельно созданных так называемых блок-постах на въезде/выезде в Севастополь, где проверял документы местного населения, незаконно обыскивал транспортные средства, непосредственно участвовал в задержании проукраински настроенных жителей Крыма.

Напомним, ранее прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гражданину Сербии за содействие в оккупации Россией Крыма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов". ФОТО

Гражданину Сербии сообщено о подозрении за содействие в оккупации Россией Крыма, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/p3141005
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А почему скрыли имя и размыли харю на фото? Боятся затронуть нежные чувства этого урода?
 показать весь комментарий
 
 
гражданин Сербии Братислав Живкович
 показать весь комментарий
 
По одной только форме одежды вино, что полный придурок.
 показать весь комментарий
 
 
Карабас-Барабас, типичный клиент психиатрической клиники. Лишнехромосомные отращивают такие бороды, потому что считают, что это антенны для связи с вЯликими дУхами таежных говнищ .
 показать весь комментарий
 
 
Реально и в Украине пошла идиотская мода на лишнехромосомные бороды. Надо срочно вызывать дух Петра 1
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх