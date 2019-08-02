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Все про:мост (476) ГСЧС (2177) разминирование (286) Станица Луганская (31)

 Саперы обезвредили 31 мину возле моста в Станице Луганской. ФОТО

В Станице Луганской бойцы ГосЧС продолжают работы по разминированию моста, через который люди пересекают линию разграничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД Украины в фейсбуке.

"ГСЧС проводит разминирование в Станице Луганской: у моста нашли 31 мину", - говорится в сообщении

Также отмечается, что в период с 1 по 10 августа 2019 подразделения ГСЧС будут осуществлять разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон.

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Саперы обезвредили 31 мину возле моста в Станице Луганской 01
Саперы обезвредили 31 мину возле моста в Станице Луганской 02

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

Саперы обезвредили 31 мину возле моста в Станице Луганской 03

Источник: https://censor.net.ua/p3140995
 
 
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Тільки наші мінні поля не дали ворогу наступати,а зрадникам продати Україну,тепер ящик Пандори відкрито.
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Если они обезвредили то, что на фото, то оно и так не вредное. Хвостовики от мин, и гранат от СПГ.
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