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 Конфискованный у РФ ЗРК "Печора" и 36 ракет к нему переданы ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Изъятые у представителей РФ в марте 2019 года зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух 5В27Д переданы Министерству обороны Украины

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Помните арестованный на одном из складов Николаевщины зенитно-ракетный комплекс… в полном боевом оснащении, вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением, который пытались незаконно переместить через таможенную границу Украины в государство Эритрея?... Сегодня Главная военная прокуратура совместно с СБУ, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней обеспечили фактическую передачу Министерству обороны Украины зенитно-ракетного комплекса С-125 "Печора", - написала Сарган в Facebook.

Она добавила, что "теперь ЗРК, оснащенный 36 ракетами, будет защищать украинскую землю".

Конфискованный у РФ ЗРК Печора и 36 ракет к нему переданы ВСУ 01
Конфискованный у РФ ЗРК Печора и 36 ракет к нему переданы ВСУ 02
Конфискованный у РФ ЗРК Печора и 36 ракет к нему переданы ВСУ 03
Конфискованный у РФ ЗРК Печора и 36 ракет к нему переданы ВСУ 04

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Как сообщалось, в конце марта 2019 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в период с 2007 года служебные лица "Рособоронэкспорта" из РФ по предварительному сговору со служебными лицами предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывоопасных веществ, а именно 36 зенитных ракет "земля-воздух" 5B27Д, которые входят в состав ракетного комплекса С-125 "Печора" в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием. В январе 2019 года было возбуждено уголовное производство.

По словам генпрокурора, представители РФ пытались по поддельным документам передать якобы в Эритрею, а возможно и в другие страны после определенных манипуляций с документацией для того, чтобы подорвать имидж Украины современнейший ракетный комплекс РФ.

В свою очередь главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что ракетный комплекс был выявлен во время инвентаризации мест хранения, которую проводит Военная прокуратура и СБУ, на предмет наличия неучтенного военного оборудования или имущества двойного назначения. Он отметил, что данное оборудование не стояло на учете и было найдено в одном из морских портов Украины.

В СБУ отметили, что военный груз ОАО "Рособоронэкспорт" хранился не в соответствии с наименованием и фактическими изделиями, а только по количеству тары и ориентировочным весом. Во время санкционированных следственных действий правоохранители помимо упомянутых ракет к ЗРК С-125 дополнительно изъяли на территории одного из морских портов гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более 200кг. Также были обнаружены гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрыватели МВЧ-62.

Источник: https://censor.net.ua/p3140986
 
   
 Топ комментарии
 
Новость хорошая, нет слов! Тревожно только за будущее армии:

У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages

38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.

Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.

Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
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Любая херня с нашим пво это прямая стратегическая диверсия кацапов. ПВО какое бы небыли,это то чего они опасаются и любой саботаж, особенно с комплексами средней дальности это их спецоперации через их агентуру.Сэкономить можно на чем угодно, только не на пво.
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Вы меньше высокопатриотичного алкаша луценка слушайте, а то сами стаете наивными как свинорузкие.
Это комплекс принят на вооружение в 1961 году, а для луценка это "современнейший ракетный комплекс РФ"
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Всё везлось через николаевский военный порт Балабановка (сейчас Октябрьский). Я сам на пароходе оттуда ракеты в Сирию возил в 70-х гг.
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А это не убьет солдат, попытавшихся выстрелить? По новее бы что-то ...
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Старье конечно, но для уничтожения разейских допотопных самолетов сгодится. Да и модернизировать можно все. Пару плат перепаяют и будет сбивать самолеты-невидимки.
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Сколько ездил мимо этих складов и не знал, что там добро такое лежит. Ещё на открытой площадке возле весовой дохрена колёсной техники стояло, правда вся в печальном виде
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ЗРК С-125 «Печора» поступил на вооружение в 1961 году и обеспечивал обстрел одной цели,

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По словам генпрокурора, представители РФ пытались по поддельным документам передать якобы в Эритрею, а возможно и в другие страны после определенных манипуляций с документацией для того, чтобы подорвать имидж Украины современнейший ракетный комплекс РФ.
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Ну немного не так, тренируй скилл гугла:
Комплекс С-125М1 с ракетой 5В27Д был принят на вооружение 3 мая 1978 г.
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еще б "катюшу" вытащили и передали бы
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Згідно Мінським договорнякам вона по калібру не проходить. Може ви забули, як при Порошенко старі Мосінки у ЗСУ пихали під виглядом снайперських гвинтівок?
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ЗІ: до речі, на початку 2019 Укроборонсервіс продав до США 3200 мосьок по 128 баксів, а в Україні їх пихають по 8500-10200 грн., а армії після ребедінга і дорожче.
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Да, коняка, амеры много лет покупают у Украины СКС. Уважают этот карабин.
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Мосінка по точності з СВД не зрівняється. У системах з автоматичною перезарядкою неможливо досягти такою точності як з однозарядними. На складах "у маслі" зберігаються абсолютно нові гвинтівки Мосіна з нульовим зносом канала ствола. Особисто користувався ними на Житомирському полігоні.
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Нда Зеленский , рассмешил так рассмешил Конфіскований у РФ ЗРК "Печора" та 36 ракет до нього передано ЗСУ - Цензор.НЕТ 7254 .. Кстати , почему его небыло на церемонии передачи " Печоры" в войска . ? Непорядок !
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Макс, почему Зе не бы на передаче Печоры? Так просто, там клавиш нет.
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Хай їм Луч електроніку пропатчить і ще повоюють
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УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Стара кiняка - «повар путина». Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
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Твой Кондитер из Рошен -,,повар пуцина " Конфіскований у РФ ЗРК "Печора" та 36 ракет до нього передано ЗСУ - Цензор.НЕТ 6799
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"Патчить" электронику на серию из 36 ракет??? Конфіскований у РФ ЗРК "Печора" та 36 ракет до нього передано ЗСУ - Цензор.НЕТ 2397

Да они золотыми выйдут.
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Луцык считает, что более современная модель ЗРК имеет меньший номер, чем старая? Типа С-300 или С-400 это старьё, а вот С-125, поступившая полвека назад на вооружение, это -"современнейший" ☺️
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Потому что печора современный. Но это не печора а обычный с-125
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клоун отдаст назад кацапам ...сватов в мордоре запретят и вернёт..
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российский ЗРК на складе в Николаеве. Пусть хорошо по ищут еще на складах по всей Украине...может найдут баллистические ракеты и крылатые ракеты.-)
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Вот и обнаружили наконец-больше не будут запускать "как новьіе разработки",тьіря миллионьі,как при Петє.
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А де ЗРК українського виробництва? С-125. Це не та ракета, якою 60 років тому Пауерса збили? Вистріляли всі ракети, які були. Майже через весь союз перелетів.
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Она добавила, что "теперь ЗРК, оснащенный 36 ракетами, будет защищать украинскую землю".
Вообще кто-то рискнет бабахать из того, что мин лет 10 на складах у моря хранилось (в соответствующих условиях по влажности)? И там все еще есть склады рособоронэкспорта?
Источник: https://censor.net.ua/p3140986
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сколько оружия раздерибанили
уму непостежимо если прапора на миллионы
то генералы ....?
вот почему взорвались склады
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