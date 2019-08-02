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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Фоторепортаж
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 Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Ролевые игры

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента, - источник (обновлено)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Богдан написал заявление на увольнение, но оно не подписано, - сайт президента. ВИДЕО

Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Может, наградят... посмертно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан об увольнении: Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете? Может, провокация спецслужб

Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Хуже не будет!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман ушел в официальный отпуск, - Рябчук

Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

А на ликеро-водочный заявки есть?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только на проезд - 200 тыс. грн: Во сколько "Слуге народа" обойдется тренинг в Трускавце

Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Что за вой на болотах?

Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Тяжелый труд

Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

лето... жара... шаурма...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поделился фотографией своего отдыха с Богданом на пляже в Одессе. ФОТО

Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Налетай, навались...

Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Сибирский кочегар

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3140981
 
   
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Та невже? У хряка-мародера цинічного, кожен другий якщо не ригонута нечисть, так прокацапська ГНИДА. Як і ваш грьобаний кумир. І більшість секти "сивочолого брехуна" - російськомовна і Українську мову ненавидять. Докази? Ось скопіював "висер" одного з ваших тут активних **********:
Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 132 амфаш

Я твоего быдлоязыка не понимаю. Хочешь что-то сказать - говори по человечески.30.07.2019 18:03
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Хрен Тихонников, в любом бы случае отличил.
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"Горбата гора" - виробнцтво 95 кварталу
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Я бачу бутусик поливає зеленого брудом))) аваківський говномет)))
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Навіщо "Блазня" чимось "поливать"? Він і сам, гарно, справляється, "поливається"... (А "блазенята", допомагають...).
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Смішно, але щось про одного зе ********, треба вже трохи змінювати пластинку
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Ну ось ЗЕ змінимо- і пластинку змінимо.
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Да пластинка про Зюзю только только играть начала, а ти уже про змінювать. Не получится. Пусть пластиночка крутится теперь, дабы дурь каждого видна была.
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Так тільки ТРИ МІСЯЦІ пройшло!!! Ви ж, перед цим, "ораторію" "Мальдівський барига і мародер", П"ЯТЬ РОКІВ, не міняли!...
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Слышь, "кацап косноязычный", у тебя пуговицы большие, дома есть? Пришей себе на лоб, губу пристёгивать... А то так раскатал, что по ногам шлёпает... Не дай бог, наступишь, упадёшь, "личико" разобъёшь...
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"Косноязычный", язык вывихнешь... Как ягель жрать, будешь?
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Что-то не припомню, чтобы про пороха делали фотожабы.
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Так не за что было... На него только "гавкали"...
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Так кто из них муж а кто жена? Вовик скорее всего самочка.
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Маркиз

Какая разница! Пи...асы, сэр.Вот напомнил...
"Мне бы женщину белую-белую...
Мне бы женщину зелую-зелую...
А, впрочем. какая разница??!
Поставить её раком в угол... и...
Обухом! По заднице!!!"
P.S. (почти Маяковский-стайл)
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сладка парочка: Богдан и Зепаняночка!
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А, ясно... "Побутовий "азіровський вуличний діалект", тобто, "фєня"...
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Шуберта не надо, он от сифилиса как раз помер
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Пупец, а че ты приперся, если оно выглядит как свинья в горох?
И ты штаны носишь, и че? А?
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Я смотрю судьба свиноматки вообще не волнует цензор, свалила втихую за бугор на чартере (странно как-то перед выборами перед избирателями свою тушку в эконом классе под аплодисменты соевого эЛОХтората возил, селфи с быдлом избирателями делал), или тут платят только за понос на ЗЕкоманду.
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Уже который вsпуск Фотожаб про Трускавец. - Кризис жанра?
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та тому..що смішно людям.з цієї пародії "навчання" і люди розуміють навіщо той Трускавець..-.що за тиждень можна навчитись?
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За неделю можно научиться очень многому. (студент к экзамену за 3 дня успевает подготовиться )
В коментах доминирует не юмор а язвительные насмешки (даже бессильная злоба неудачников), с которыми каждый кто учился и при этом общался с неучами - знаком.
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Никакого кризиса! Наоборот, всё только начинается. Вот скоро узнаем (на учёбу в Трускавце журналистов не пускали, что странно, это ведь не военная тайна), чему их там учили...
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В такой жопе Украина еще никогда не была.
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Так вы ж "мародера" уже шестой год "крутите". Привыкайте теперь вас будут...

Порошенко красиво отбил обвинения в "жадности", назвав колоссальную сумму помощи ВСУ за 5 лет 1 августа 2019
Экс-президент Украины Петр Порошенко метко ответил журналисту, который намекал на то, что его президентский срок "погубила" жадность.
Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, сколько собственных денег потратил на финансирование ВСУ, развенчав миф о том, что его "погубила жадность"
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
"Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?
Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный…" - констатировал он. Кроме того, экс-глава государства привел конкретные факты с помощью ССО вместе с партнерами по "Рошен", а также о поставках антиснайперских комплексов для 3-го или 8-го полка спецназа.
"Я не раздаю деньги, потому что каждая копейка досталась мне тяжелым трудом. Я ни у кого не одалживаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам", - резюмировал Петр Порошенко.
https://www.dialog.ua/ukraine/185544_1564669745
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и тут зебилы лоханулись: траст НЕ имеет права передавать доходы никому, кроме Пороха.. Что они и сделали. А Порох - уже сам передал 2 ярда на Армию..
Помнится, в это самое время вазелин прятал своих доходы по оффшорам, покупал недвижку в Италии и ... получал субсидию на недвижку в Украине..
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ага и куртку замшевую заграничную, две, две куртки...
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а падал би богдан діствітільна в ацтавку...і стада нєуправляємих зєбілав вирвалася би на свабоду...
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сасать так сасать...парахаботи будут канфєткі рашен сасать...а што будут сасать зєлєботи??
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То,чем их кумир на рояле играет.
Что непонятного?!
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нада їщьо випустіть такой зе-пластілін...шоби ні ліпіл зєлєнскій палучяіцца...
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А не, были про пороха раньше фотожабы ) ну ладно, тогда можно!
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подбор карикатур - это свидетельство дизентерии... как в анекдоте...пришел пациент к доктору и говорит - понимаете, доктор, у меня постоянный понос... то пишет в диагнозе - профузный понос, умрет от обезвоживания... пациент просит - покажите... тот показал... в ответ пациент просит - напишите, что умер от сифилиса... почему... пусть думают, что умер *барем, а не засранцем... тавоко жиддя за життяя...
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соевые карикатуристы творят в психиатрических лечебных учреждениях закрытого типа. Это хорошо и человечно, что цензор даёт заработать инвалидам-олигофренам
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Уж больно однобокая бодборка карикатур, до неприличия. Администрация Цензора просто палится в своих симпатиях.
Нужно это безобразие разбавить.
Рольові ігри, сибірський кочегар, виття на трускавецьких болотах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5630
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Разбавил не смешно. Туповато. И кто бы говорил о приличиях?
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Що? Дідуся Панаса пригадав? "От така жуйня, малятки! Любі хлопчики й дівчатки... Надобраніч!!!"
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На трускавецких болотах сидят и воют порохоботы. От досады, что это не у них сейчас треннинг.
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Интересно, почему на порохоботов Богдан действует, как красная тряпка на быка?
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Методички від ребе? Чи від зеБебе-Бені? Гадаєш битимуть по паспортові? Ні, по пиці!!! І молдово-маланській синагозі Пылюкіна перепаде, і КуЧмо-Пінкчу-РІнатку синагомечеті дістанеться, і дніпро-криворожиці маланожидівській не забудеться! Отже не дратуй... бо буде лихо...
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Тебе с твоими бараньими мозгами легче это понять
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Команде ЗЕ по уровню развития, на конюшню навоз выгребать, но 73% черни решили иначе-выбрали свою холопскую судьбу...
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