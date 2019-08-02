 Ролевые игры, сибирский кочегар, вой на трускавецких болотах. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Ролевые игры
Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента, - источник (обновлено)
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Богдан написал заявление на увольнение, но оно не подписано, - сайт президента. ВИДЕО
Может, наградят... посмертно...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан об увольнении: Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете? Может, провокация спецслужб
Хуже не будет!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман ушел в официальный отпуск, - Рябчук
А на ликеро-водочный заявки есть?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Только на проезд - 200 тыс. грн: Во сколько "Слуге народа" обойдется тренинг в Трускавце
Что за вой на болотах?
Тяжелый труд
лето... жара... шаурма...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поделился фотографией своего отдыха с Богданом на пляже в Одессе. ФОТО
Налетай, навались...
Сибирский кочегар
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амфаш
Я твоего быдлоязыка не понимаю. Хочешь что-то сказать - говори по человечески.30.07.2019 18:03
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Какая разница! Пи...асы, сэр.Вот напомнил...
"
Мне бы женщину белую-белую...
Мне бы женщину зелую-зелую...
А, впрочем. какая разница??!
Поставить её раком в угол... и...
Обухом! По заднице!!!"
P.S. (почти Маяковский-стайл)
И ты штаны носишь, и че? А?
быдломизбирателями делал), или тут платят только за понос на ЗЕкоманду.
В коментах доминирует не юмор а язвительные насмешки (даже бессильная злоба неудачников), с которыми каждый кто учился и при этом общался с неучами - знаком.
Порошенко красиво отбил обвинения в "жадности", назвав колоссальную сумму помощи ВСУ за 5 лет 1 августа 2019
Экс-президент Украины Петр Порошенко метко ответил журналисту, который намекал на то, что его президентский срок "погубила" жадность.
Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, сколько собственных денег потратил на финансирование ВСУ, развенчав миф о том, что его "погубила жадность"
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
"Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?
Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный…" - констатировал он. Кроме того, экс-глава государства привел конкретные факты с помощью ССО вместе с партнерами по "Рошен", а также о поставках антиснайперских комплексов для 3-го или 8-го полка спецназа.
"Я не раздаю деньги, потому что каждая копейка досталась мне тяжелым трудом. Я ни у кого не одалживаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам", - резюмировал Петр Порошенко.
https://www.dialog.ua/ukraine/185544_1564669745
Помнится, в это самое время вазелин прятал своих доходы по оффшорам, покупал недвижку в Италии и ... получал субсидию на недвижку в Украине..
Что непонятного?!
Нужно это безобразие разбавить.