 На центральной площади международного аэропорта "Киев" установят памятник Сикорскому. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице аэропорта в сети Facebook.
"Столичный аэропорт недавно переименовали в честь гениального и известного на весь мир инженера, и уже через несколько недель киевляне получат в подарок от аэропорта памятник выдающемуся земляку - Игорю Сикорскому, который установят на центральной площади аэропорта "Киев", - говорится в сообщении.
Сейчас работа над созданием памятника конструктору первых самолетов и вертолетов Игорю Сикорскому продолжается.
Напомним, 22 марта 2018 года, на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт" Киев "(Жуляны) имени Игоря Сикорского".
Хто такой этот "потерпевшый"?
Украине он нихто! Типо Жана Беленюка.
Великодержавный шовинист из нацменшинств, как сказал бы Ульянов.
Но инженер выдающийся.
Астронавт Ніл Армстронг у 1969 році здійснив мрію Кондратюка («Лунар-орбіт-рандеву»).
И.И. (эмигрировал из Мордора), Кудашев А.С (эмигрировал из Мордора), Калинин К.А. (расстрелян НКВД), Кондратюк Ю.В.(осужден в Мордоре), Королев С.П. (чудом выжил в ГУЛАГе), Глушко В.А. (осужден НКВД), Челомей В.Н.,
Янгель М.К., Ивченко А.Г., Лозино-Лозинский Г.Е., Антонов О.К., Гризодуб (отец
и дочь)- кто родился, кто всю свою
профессиональную (осознанную) деятельность провел в УКРАИНЕ - паРашка нервно курит в сторонке.
Северина Наливайко. Сухой П.О. -
создатель самолетов системы "Су" - белорус. Микоян А.И
армянин, Гуревич М.И. еврей - создатели самолетов системы "МиГ"Миль М.Л. -
создатель вертолетов системы "Ми" - еврей. Бартини Р.Л. - итальянец,
осужден в Мордоре.Чижевский В.А. -
осужден в Мордоре.Путилов А.И. -
осужден в Мордоре.Мясищев В.М. -
осужден в Мордоре.Петляков В.М. -
осужден в Мордоре.Архангельский А.А.
- осужден в Мордоре.
Королев. Тюрьма
достеменно невідомо, ймовірно Козельський район, нині Калузька область, Росія[3]