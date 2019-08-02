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Все про:Жуляны (64) Киев (17783) Сикорский (188)

 На центральной площади международного аэропорта "Киев" установят памятник Сикорскому. ФОТОрепортаж

Через несколько недель на центральной площади аэропорта "Киев" установят памятник Игорю Сикорскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице аэропорта в сети Facebook.

"Столичный аэропорт недавно переименовали в честь гениального и известного на весь мир инженера, и уже через несколько недель киевляне получат в подарок от аэропорта памятник выдающемуся земляку - Игорю Сикорскому, который установят на центральной площади аэропорта "Киев", - говорится в сообщении.

Сейчас работа над созданием памятника конструктору первых самолетов и вертолетов Игорю Сикорскому продолжается.

Напомним, 22 марта 2018 года, на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт" Киев "(Жуляны) имени Игоря Сикорского".

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На центральной площади международного аэропорта Киев установят памятник Сикорскому 01
На центральной площади международного аэропорта Киев установят памятник Сикорскому 02
На центральной площади международного аэропорта Киев установят памятник Сикорскому 03
На центральной площади международного аэропорта Киев установят памятник Сикорскому 04
На центральной площади международного аэропорта Киев установят памятник Сикорскому 05
На центральной площади международного аэропорта Киев установят памятник Сикорскому 06

Источник: https://censor.net.ua/p3140980
 
   
 Топ комментарии
 
Правильное решение! Красивый памятник!
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Нам є ким пишатися. Ю́рій Васи́льович Кондратю́к (справжнє ім'я Шаргей Олександр Гнатович; нар. 9 (21) червня 1897, Полтава, Україна - місце та дата смерті невідомі, не раніше 1942) - український вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів. Автор так званої «траси Кондратюка», якою подорожували на Місяць космічні кораблі «Аполлон». «Коли березневого світанку 1968 року я схвильовано спостерігав на мисі Кеннеді [10] за стартом ракети, що мала понести корабель "Аполлон-9" у напрямку до Місяця, - згадував Д.Хуболт, - я думав про українця Юрія Кондратюка, що розрахував трасу, по якій повинні були летіти троє наших астронавтів».»
Астронавт Ніл Армстронг у 1969 році здійснив мрію Кондратюка («Лунар-орбіт-рандеву»).
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Памятник суперученому, который был киевлянином,вырос в Украине, выучился, потом переехал в Америку и первый в мире сконструировал самолет и вертолет должны были поставить еще 27 лет назад. Не умеет Украина ценить и гордиться своими знаменитыми соотечественниками. И сегодня Украина не ценит как надо своих героев, которые погибают на фронте этой затяжной и жестокой войны, мало патриотических фильмов , песен ,стихов, передач на олигархических гнилых каналах, нет должного уважения страны, а отсюда и много людей,которые гадят, говорят что в Украине или нет войны или она гражданская или еще какую-нибудь хрень несут. Государство прежде всего должно заботиться о том,чтобы граждане Украины гордились и любили свою страну и народ.
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Памятник суперученому, который был киевлянином,вырос в Украине, выучился, потом переехал в Америку и первый в мире сконструировал самолет и вертолет должны были поставить еще 27 лет назад. Не умеет Украина ценить и гордиться своими знаменитыми соотечественниками. И сегодня Украина не ценит как надо своих героев, которые погибают на фронте этой затяжной и жестокой войны, мало патриотических фильмов , песен ,стихов, передач на олигархических гнилых каналах, нет должного уважения страны, а отсюда и много людей,которые гадят, говорят что в Украине или нет войны или она гражданская или еще какую-нибудь хрень несут. Государство прежде всего должно заботиться о том,чтобы граждане Украины гордились и любили свою страну и народ.
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Сикорский был украинофобом и приверженцем кацапо-империи...
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В данном случае это не важно. Он строил самолёты и вертолёты и тем прославил свою родину.
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Вы, как всегда, путаете. Это отец его был черносотенцом. В семье не без урода, а сын за отца не отвечает.
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А всі інші народи світу, які пишаютьсясвоїми видатними земляками?
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амеляну памятник ставить надо, совсем скоро заработает гиперлуп шепетовка-конотоп
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Судя по позе - переделывают с памятника Ленину на бесарабке.
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Зачем это?
Хто такой этот "потерпевшый"?
Украине он нихто! Типо Жана Беленюка.
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Дык, он обсирал даже свою родину - Польшу.
Великодержавный шовинист из нацменшинств, как сказал бы Ульянов.
Но инженер выдающийся.
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пофиг, все великие люди должні біть в душе любить Украину! и Прокофьев и Махно и Хрущев с Щербицким и Королевім в купе!! мі должні им ставить памятники, а цапі бегать по следам и орать шо княгиня ольга біла русской!)))))
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Ну, спасибо, что он хоть не участвовал в расстрелах студентов, как Булгаков
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Если б он отсюда не свалил то ничего б не сделал.
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Ну ты гончий он делал и РИ только к нему появились притензии от комуняк
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Шконку прогрів би. Може, тому і зрулив завчасно?
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Нам є ким пишатися. Ю́рій Васи́льович Кондратю́к (справжнє ім'я Шаргей Олександр Гнатович; нар. 9 (21) червня 1897, Полтава, Україна - місце та дата смерті невідомі, не раніше 1942) - український вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів. Автор так званої «траси Кондратюка», якою подорожували на Місяць космічні кораблі «Аполлон». «Коли березневого світанку 1968 року я схвильовано спостерігав на мисі Кеннеді [10] за стартом ракети, що мала понести корабель "Аполлон-9" у напрямку до Місяця, - згадував Д.Хуболт, - я думав про українця Юрія Кондратюка, що розрахував трасу, по якій повинні були летіти троє наших астронавтів».»
Астронавт Ніл Армстронг у 1969 році здійснив мрію Кондратюка («Лунар-орбіт-рандеву»).
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родины разные бывают. если родина, например, совок, то покидать следует не оглядываясь и со все возрастающим облегчением, по мере улепетывания с проклятых мест лагерного болота
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Это скульптура из его серии Путешественники. Именно эта посвящена Ван Гогу.
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Для Украины он не сделал ничего, ФАКТ. Хотя, он ничего не сделал плохого, пусть себе стоит.
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А что сделал для Германии Эйнштейн, в которой родился и там ему стоят памятники?
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Что то все выдающиеся похоронены за кардоном от Мазепы и далее..Один кобзарь и тот на Смоленском пока не перехоронили за счёт кацапов.
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Засядько А.Д., Кибальчич Н.Н. (повешен в Мордоре), Сикорский
И.И. (эмигрировал из Мордора), Кудашев А.С (эмигрировал из Мордора), Калинин К.А. (расстрелян НКВД), Кондратюк Ю.В.(осужден в Мордоре), Королев С.П. (чудом выжил в ГУЛАГе), Глушко В.А. (осужден НКВД), Челомей В.Н.,
Янгель М.К., Ивченко А.Г., Лозино-Лозинский Г.Е., Антонов О.К., Гризодуб (отец
и дочь)- кто родился, кто всю свою
профессиональную (осознанную) деятельность провел в УКРАИНЕ - паРашка нервно курит в сторонке.

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Циолковский К.Э. - поляк, потомок украинского казака
Северина Наливайко. Сухой П.О. -
создатель самолетов системы "Су" - белорус. Микоян А.И
армянин, Гуревич М.И. еврей - создатели самолетов системы "МиГ"Миль М.Л. -
создатель вертолетов системы "Ми" - еврей. Бартини Р.Л. - итальянец,
осужден в Мордоре.Чижевский В.А. -
осужден в Мордоре.Путилов А.И. -
осужден в Мордоре.Мясищев В.М. -
осужден в Мордоре.Петляков В.М. -
осужден в Мордоре.Архангельский А.А.
- осужден в Мордоре.

Королев. Тюрьма
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Кондратюк Ю.В. Космонавтика, вчений-винахідник, піонер ракетної техніки й теорії космічних польотів. На центральній площі міжнародного аеропорту "Київ" встановлять пам'ятник Сікорському - Цензор.НЕТ 7152Помер - достеменно невідома, не раніше лютого 1942[1][2]
достеменно невідомо, ймовірно Козельський район, нині Калузька область, Росія[3]
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Хто ж анкери заливає на краю фундамента? Знатні конструхтори пам'ятників?
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В фотографию проект памятника польностью так и не поместился. Знатные фото
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