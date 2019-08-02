 На центральной площади международного аэропорта "Киев" установят памятник Сикорскому. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице аэропорта в сети Facebook.

"Столичный аэропорт недавно переименовали в честь гениального и известного на весь мир инженера, и уже через несколько недель киевляне получат в подарок от аэропорта памятник выдающемуся земляку - Игорю Сикорскому, который установят на центральной площади аэропорта "Киев", - говорится в сообщении.

Сейчас работа над созданием памятника конструктору первых самолетов и вертолетов Игорю Сикорскому продолжается.

Напомним, 22 марта 2018 года, на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт" Киев "(Жуляны) имени Игоря Сикорского".

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