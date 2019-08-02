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Все про:Беркут (8508) Киев (17783) Нацполиция (9831)

 Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала в Александрии серийного преступника, который специализировался на грабеже пожилых женщин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Так, в столичную полицию поступило несколько заявлений от женщин, которые стали жертвами разбойных нападений: четыре - в Голосеевском районе и одна - в Святошинском районе. Неизвестный на улице и в подъездах нападал на них, бил, забирал ценные вещи и убегал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался житель столицы, 1991 года рождения, который в феврале этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

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Чтобы избежать наказания, преступник выехал из Киева, однако столичные оперативники вместе с местными коллегами задержали нападавшего в Александрии Кировоградской области.

Фигуранта доставили в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, где он дает показания следователям. Полученную информацию тщательно проверят, поскольку у следствия есть основания полагать, что количество преступлений может превышать десятки.

Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 01
Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 02
Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 03

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В то же время, по словам активистки Светланы Олишевской, которая занималась поисками злоумышленника, на женщин нападал бывший сотрудник "Беркута" Сергей Погонец. На своей странице в Facebook она написала, что эту информацию ей подтвердили в полиции.

"Бывший беркутовец, неоднократно осужден за аналогичные преступления. Есть подтверждения следователя. Собираю всех пострадавших", - уточнила она.

Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 04

Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 05

Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 06

Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 07

Источник: https://censor.net.ua/p3140969
 
   
 Топ комментарии
 
бути пітором із бєркута, ета навсєгда!!!
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Бывших "беркутовцев" не бывает.....
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неоднократно судимый был в рядах "беркута" - какая неожиданность
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А ви б хотіли,щоб воно з кайлом чи сапою Україну розбудовував?
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Нічого дивного, мусора і зараз такі самі..
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Не ту футболочку нацепил. Ему больше футболочка сборной мордора подошла бы.
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неоднократно судимый был в рядах "беркута" - какая неожиданность
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за таке йому тра згодувати власні яйці
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У сели був пэтухом, прыехал до Киева став беркутом. Надпись на Майдане 2014.
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Упоротое, тупое, совершенно непробиваемое выражение морды лица у сего подонка.

Таким тварям нужно руки перебивать, оставлять одни культяпки.

Ось такої гидоти мабуть була переважна більшість в Беркуту при Овочі.
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Думаєте зараз щось змінилося? Такі ублюдки вигідні будь-якій владі. Тільки народу ні.
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Странно. Все его кореша нормально зарабатывают. В московии.Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве - Цензор.НЕТ 7837
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видел я это видео про подьезд.... вот ******* БЕРКУТОВСКИЙ ГОПНИК,,. каже не помню чи бив людей чи ни... **** память петушинную отшибло..ну да он же из породы птиц (беркут...) молодой **** а не помнит бил людей или нет ..женщину отмудохала тварь не слабо...серьги рвать с ушами... сопля ****** на бутылку мразь сажать только гребешка .. дважды ******** создание ...по службе в беркуте людей ******* и судимые в добавок...тоесть вообще ******** мозгами... такого растрелять ...депортировать в БАТЬКЕ ЛУКАШЕНКО. там смертная казнь имеется ,растреляють эту птицу..((
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сейчас такие ляшки будут по всей Украине дифелировать в форме нацгвардии.
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при чом ляшки к нацгвардии....?понял про что. что будут нацгвардейцы патрулировать города.....всё правильно. ато гопников.зеков и переселенцев уже пруд пруди на улицах....понаехали *** ...ясно что могут случаться отдельные случаи правонарушения нацгвардейцами ... они такие же люди как и все...только в форме и больше ответственности... но люди они ведь люди..везде найдуться твари.везде. так что поумерьте свой пыл..или вам нравится когда всякое быдло вокруг сыт и срёт и купается в фонтанах и людей грабят? пусть себе патрулируют...больше спокойствия будет в городах..
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ляшки при том что я цитирую ваш пост дословно "вот ******* БЕРКУТОВСКИЙ ГОПНИК,,".
поэтому и ляшки заднеприводные.
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да... но я конкретно его назвал так из всего птичника. а ты всех.... переднеприводной или задне мне пофиг.. это их жизнь... но это конченное падло ведь. можно представить что этот гребешок вытворял когда был при форме???? он же садист а зона ещё больше разум отняла...вот и вся история с этим рыжим гребешком...чем ты не доволен не пойму... даже если ты сам из этого птичника...?(( или там все такие же ? не думаю...
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Такие ****** херачат козлосрань на твоей *********. Жду не дождусь когда одно такое размозжит тебе бошку, после того, как ты выпрешся на площадь с требованием выплаты 30 серебренников за свои высеры.
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Чого мене бісять "парадне" та "парадноє"? Парадне що, вхід, двері? Чи гніздо? Крильцо, шоби парадна вийті пачісать яйцо?
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Может уже хватит тиражировать ненависть ?
Никто не хочет перевоспитывать таких людей, давать им возможности.

Только месть, жажда крови, чтоб человек сгнил в тюрьме.
Кто-то из вас прийдет его наведать, научить чему-то ? Нифига.

Постоянно повторяете про народ Украины, а этот народ превращаете в свору голодных собак, которые никогда не насытяться.
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тих,хто б"є літніх жінок вже нічого не навчиш..(

розбирати на органи.якщо це ще можливо..(
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Це вас вже нічого не навчиш.
Так люди перестають бути людьми.
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Надо чтобы ты ему попался в темной подворотне - заодно и перевоспитаешь его обратно в человека. Потом расскажешь как всё прошло Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві - Цензор.НЕТ 6552
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ЦЬОМНИ МУСОРЯКУ-неробу і збоченця в дупу,добра ти людинко.
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тих,хто б"є літніх жінок вже нічого не навчиш..(
розбирати на органи.якщо це ще можливо..(
*************
З першим твердженням, - згоден.
Щодо іншого, - пєрєбор.
Потрібна ізоляція від суспільства. Але без кривого насилля.
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мусорская беркутня - онижыдети, вашимальчики?
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Мдаа.. Как говорил мой один знакомый , мент в прошлом, сейчас на пенсии: -"Мент - это несостоявшийся преступник".... ИСТИНА!
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наоборот мусорило это очень успешный преступник, очьень важьно.
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А втік би з іншими в Росію-міг це саме робити на законних підставах
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тока не в ментовску кичу, пусть познает фунт лиха, как изголяться над пожилыми женщинами, еще и мент.
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только расстрел!!
эта падаль НИКОГДА не перевоспитается!
только неотвратимость жестокого наказания может остановить потенциальных тварей!
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на месте этой женщины могла оказаться мать любого из нас...
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Тварь паршивая, ублюдок, нашёл беззащитных и дурь свою проявляешь.
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Бить женщин - это у беркутовцев профессиональная привычка. Профессионализм не пропьёшь!
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Бить женщин - это у беркутовцев профессиональная привычка. Профессионализм не пропьёшь!
***********
Мій кум, - колишній беркутівець. Навіть не беркутівець, а омонівець з початку 90-х.

Він у "Беркуті" вже більше 20 років не працює.

Але розказував, що ОМОН створювали спочатку, як спецназ для роботи з особливо небезпечними злочинцями. Так і було, поки до влади не прийшов Кучма, і їх почали кидати на охорону Верховної Ради, і інших політичних заходів.

Після цього, каже мій кум, більшість професіоналів звільнилися з "Беркуту" (дві третини), і їх почали використовувати, як тонтон-макутів. Кум тоже звільнився, став студентом, юристом і т. д. Від початку війни з кацапами пішов добровольцем на фронт у АТО. Відслужив рік у бойовій частині. Я свого кума поважаю, хоча у нас трохи різні політичні погляди, - він скептично ставиться до Майдану, а я, - ні.

Майдан, - був потрібен, навіть, якщо він не досяг своєї мети. Я в цьому глибоко переконаний. Будь що будь, і роби, що вважаєш за необхідне.
От. Я написав це, щоб не вважали, що всі беркутівці сволочі і гади. Люди різні бувають, і у різних обставинах, і у різний час. Ну, якось так...
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Серед тих,що зухвало і зі сміхом вбивали українців у центрі європейської столиці,теж є купа файних риб"ятковь?
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Серед тих,що зухвало і зі сміхом вбивали українців у центрі європейської столиці,теж є купа файних риб"ятковь?
**********
Якщо у вас є такі почування від справжніх подій за вашою участю, то прошу поділитися з того вашими вражіннями.
Буду дуже вдячний.
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На щастя--я не мусоряка-вбивця.Sorry.
***********
То ви не були у АТО, і не вбивали кацапів, як мій кум-"мусоряка"?
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І у КПССах не був,і у даунббасі не був,і у горат Кієфь не був.І не хочу.Мені й вдома хирово.
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І у КПССах не був,і у даунббасі не був,і у горат Кієфь не був.І не хочу.Мені й вдома хирово.
***********
Так отож. Ви ж не знаєте, з ким спілкуєтесь, і про шо йде мова.

Може, я одноногий інвалід з праворукім лєвоглазієм, способний достать до клавіатури только нижнім концом члєна... О... єлі достав. Звиняйте.
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Мені й вдома хирово.
********
Єслі вдома хировєй,
То не будь, як Арьтьйомєй.

Sorry. Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві - Цензор.НЕТ 9225
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Мій кум-"мусоряка" став інвалідом 2-ї групи після АТО. Якщо ви маєте, що сказати йому про "Беркут", я можу переповісти йому ваші слова. На все добре.
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Як що він не стане "дічинкою" на зоні то буде дивно.
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У Крим його. Там його з квітами зустрінуть якраз жінки похилого віку. Бувших беркутівців не буває. Мерзота.
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Так среди них же все такие. Это же нелюди, они и на майдане женщин, бабушек били, им это даже нравилось.
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Так среди них же все такие. Это же нелюди, они и на майдане женщин, бабушек били, им это даже нравилось.
*********
Точьна! Всє мужикі сволачі, а всє баби - *****. Адназначьна!
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Я не исключаю что среди них возможно есть единицы нормальных. В качестве исключения. Но в большинстве они все такие.
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Я не исключаю что среди них возможно есть единицы нормальных. В качестве исключения. Но в большинстве они все такие.
********
Мужики, чи баби?
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Максим Шевченко 108b0d85 Я не исключаю что среди них возможно есть единицы нормальных. В качестве исключения. Но в большинстве они все такие.
***********
Всі Максіми Шевченки однакові.
Ага. То ви такий самий...
Цитата Максіма Шевченка, - ну, для прімєра високоінтєлєктуальной позіції: "Еврейская нация нуждается в защите только у входа в газовую камеру." (с)


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К чему это? Я тебе о фактах а ты мне о какой-то левой фигне... Беркут себя на майдане наглядно показал, это звери а не люди, для них без разницы было кто перед ними, женщина, старик, бабушка, ребёнок, всех зверски били одинаково. Что говорит о том что у них атрофировано всё человеческое. Видимо их так специально и готовили, обрабатывали, их политруки или кто там у них обработкой занимался я хз.
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Этому субъекту в человеческом обществе делать нечего. Долгих ему лет жизни за шитьём рукавиц.
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