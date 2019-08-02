 Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Так, в столичную полицию поступило несколько заявлений от женщин, которые стали жертвами разбойных нападений: четыре - в Голосеевском районе и одна - в Святошинском районе. Неизвестный на улице и в подъездах нападал на них, бил, забирал ценные вещи и убегал.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался житель столицы, 1991 года рождения, который в феврале этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.
Чтобы избежать наказания, преступник выехал из Киева, однако столичные оперативники вместе с местными коллегами задержали нападавшего в Александрии Кировоградской области.
Фигуранта доставили в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, где он дает показания следователям. Полученную информацию тщательно проверят, поскольку у следствия есть основания полагать, что количество преступлений может превышать десятки.
В то же время, по словам активистки Светланы Олишевской, которая занималась поисками злоумышленника, на женщин нападал бывший сотрудник "Беркута" Сергей Погонец. На своей странице в Facebook она написала, что эту информацию ей подтвердили в полиции.
"Бывший беркутовец, неоднократно осужден за аналогичные преступления. Есть подтверждения следователя. Собираю всех пострадавших", - уточнила она.
Таким тварям нужно руки перебивать, оставлять одни культяпки.
Ось такої гидоти мабуть була переважна більшість в Беркуту при Овочі.
поэтому и ляшки заднеприводные.
Никто не хочет перевоспитывать таких людей, давать им возможности.
Только месть, жажда крови, чтоб человек сгнил в тюрьме.
Кто-то из вас прийдет его наведать, научить чему-то ? Нифига.
Постоянно повторяете про народ Украины, а этот народ превращаете в свору голодных собак, которые никогда не насытяться.
розбирати на органи.якщо це ще можливо..(
Так люди перестають бути людьми.
розбирати на органи.якщо це ще можливо..(
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З першим твердженням, - згоден.
Щодо іншого, - пєрєбор.
Потрібна ізоляція від суспільства. Але без кривого насилля.
эта падаль НИКОГДА не перевоспитается!
только неотвратимость жестокого наказания может остановить потенциальных тварей!
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Мій кум, - колишній беркутівець. Навіть не беркутівець, а омонівець з початку 90-х.
Він у "Беркуті" вже більше 20 років не працює.
Але розказував, що ОМОН створювали спочатку, як спецназ для роботи з особливо небезпечними злочинцями. Так і було, поки до влади не прийшов Кучма, і їх почали кидати на охорону Верховної Ради, і інших політичних заходів.
Після цього, каже мій кум, більшість професіоналів звільнилися з "Беркуту" (дві третини), і їх почали використовувати, як тонтон-макутів. Кум тоже звільнився, став студентом, юристом і т. д. Від початку війни з кацапами пішов добровольцем на фронт у АТО. Відслужив рік у бойовій частині. Я свого кума поважаю, хоча у нас трохи різні політичні погляди, - він скептично ставиться до Майдану, а я, - ні.
Майдан, - був потрібен, навіть, якщо він не досяг своєї мети. Я в цьому глибоко переконаний. Будь що будь, і роби, що вважаєш за необхідне.
От. Я написав це, щоб не вважали, що всі беркутівці сволочі і гади. Люди різні бувають, і у різних обставинах, і у різний час. Ну, якось так...
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Якщо у вас є такі почування від справжніх подій за вашою участю, то прошу поділитися з того вашими вражіннями.
Буду дуже вдячний.
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То ви не були у АТО, і не вбивали кацапів, як мій кум-"мусоряка"?
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Так отож. Ви ж не знаєте, з ким спілкуєтесь, і про шо йде мова.
Може, я одноногий інвалід з праворукім лєвоглазієм, способний достать до клавіатури только нижнім концом члєна... О... єлі достав. Звиняйте.
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Єслі вдома хировєй,
То не будь, як Арьтьйомєй.
Sorry.
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Точьна! Всє мужикі сволачі, а всє баби - *****. Адназначьна!
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Мужики, чи баби?
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Всі Максіми Шевченки однакові.
Ага. То ви такий самий...
Цитата Максіма Шевченка, - ну, для прімєра високоінтєлєктуальной позіції: "Еврейская нация нуждается в защите только у входа в газовую камеру." (с)