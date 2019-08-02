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Все про:Киевская область (1720) МВД (7913) РГА (175)

 Чиновники Васильковской РГА присвоили 70 млн грн, выделенных на ремонт учебных заведений, - МВД. ФОТО

Правоохранители разоблачили преступные схемы растраты и присвоения 70 млн грн бюджетных средств чиновниками Васильковской райгосадминистрации.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

Чиновники Васильковской РГА присвоили 70 млн грн, выделенных на ремонт учебных заведений, - МВД 01

"Служащие Васильковской райгосадминистрации Киевской области, начиная с 2017 года и до сих пор, через фиктивные предприятия заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили в наличные бюджетные деньги через конвертационные центры", - отметили правоохранители.

Чиновники Васильковской РГА присвоили 70 млн грн, выделенных на ремонт учебных заведений, - МВД 02

Отмечается, что таким преступным путем они завладели средствами в особо крупных размерах, за что должностным лицам грозит заключение от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/p3140963
 
   
 Топ комментарии
 
За ПЭСа наверное голосовали эти чинуши.
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І це під кришой лисого голови ВВП . А його покривав підар шоколадний. И я думаю це по всій Україні. Ище голосували за цього гандон..... Прастітутку конфетеу і дали в раду зайти.
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В целом согласен, кроме вашей наивной веры в Петю. Уверен, что Петя был одним из тех кто упирался как мог, оттягивал до последнего, а когда уже припирали к стенке пытался отделаться пусканием пыли в глаза, имитацией и полумерами.
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При Пете такого небыло! При Пете пойманные чинуши больше $200-500 не брали и не присваивали, скромные были, а тут, что ни день, так очередную многомиллионную схему разоблачили. Клоун довел страну!
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Лол, пролистайте новости на Цензоре за последние несколько лет - каждый день взятки, разоблачения... проблема в том что никто не сел, судебная система коррумпирована на 100%. И это прекрасно понимали в ЕС, поэтому давили так на отдельные антикоррупционные органы, в том числе и суд. Естественно все коррумпированые чинуши, депутаты и судьи упирались как могли, но Порох при поддержке ЕС таки продавил всю систему, органы созданы. Теперь посмотрим заработает ли оно как надо осенью...
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В целом согласен, кроме вашей наивной веры в Петю. Уверен, что Петя был одним из тех кто упирался как мог, оттягивал до последнего, а когда уже припирали к стенке пытался отделаться пусканием пыли в глаза, имитацией и полумерами.
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Он "упирался, как мог", чтобы спасти, с помощью кума луценко, своих подельников и ставленников.
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Никакой "наивной веры в Петю" у меня нет. Идеальных людей в принципе не существует и история нас учит, что власть развращает всех даже самых лучших, поэтому их и надо регулярно менять. Факты которые у нас есть - это то, что Порох регулярно выступал в интервью и в Раде за внедрение антикоррупционных органов и к концу его срока они все были созданы. А что там происходило за кулисами мы никогда не узнаем.
Что будет в следующие пять лет и как новая власть распорядится с этими органами мы скоро увидим.
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Ага как Луцика прокурором тек за 2 дня продавил а как законы так 5 лет упрашивал и упрашивал а они его посылали не смешити мои тапочки
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...нет,их Кононенко выгуливал на катере...
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" Чиновники Васильковской РГА присвоили 70 млн грн, выделенных на ремонт учебных заведений "

Всех убить , майно отжать в пользу местных жителей . Я самый лучший прокурор . Ваше счастье , шо я никогда не буду работать во власти .
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Это до того момента, пока твоими руками грохнут обычного бизнес конкурента. И произойдёт это быстро. Убивака мамкин.
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" Это до того момента, пока твоими руками грохнут обычного бизнес конкурента. И произойдёт это быстро. "

Это надо быть очень тупым прокурором , шоб такое делать . Тупой пример , для тупого прокурора Чиновники Васильківської РДА привласнили 70 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів, - МВС - Цензор.НЕТ 6791
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І це під кришой лисого голови ВВП . А його покривав підар шоколадний. И я думаю це по всій Україні. Ище голосували за цього гандон..... Прастітутку конфетеу і дали в раду зайти.
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зрада, Зеленский должен ответить за это как президент!
при нем коррупция гуляет во всю! Чиновники Васильківської РДА привласнили 70 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів, - МВС - Цензор.НЕТ 3695
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