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Все про:Грузия (3614) задержание (5455) Одесса (5563) Нацполиция (9831) розыск (633)

 Грузина, находившегося в международном розыске 8 лет, задержали в Одессе В. ФОТО

В Грузии мужчину подозревают в совершении убийства с применением огнестрельного оружия. Иностранца арестовали на 40 суток до решения вопроса об экстрадиции.

Задержанному 35 лет. По версии следствия, в 2005 году в Тбилиси он совершил умышленное убийство с применением огнестрельного оружия. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

На родине мужчину заочно приговорили к десяти с половиной годам заключения. С 2011 года он находился в международном розыске.

"Работники Департамента уголовного розыска совместно с сотрудниками уголовного розыска Одессы установили местонахождение злоумышленника. Полицейские выяснили, что мужчина скрывался на территории Одесской области и использовал фальшивый паспорт", - сказано в сообщении полиции.

Также на Цензор.НЕТ: "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я первый раз вижу это все", - правоохранители задержали владельца плантации конопли в Винницкой области. ВИДЕО

Мужчину задержали при участии спецназа и доставили в отделении полиции.

Приморский райсуд Одессы принял решение арестовать его на 40 суток до решения вопроса об экстрадиции.

Грузина, находившегося в международном розыске 8 лет, задержали в Одессе В 01
Грузина, находившегося в международном розыске 8 лет, задержали в Одессе В 02

Источник: https://censor.net.ua/p3140904
 
   
 Топ комментарии
 
Пора б уже и этого наркота саакашвили выдать Грузии. Ведь тут все равно никто его не поддержал.
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Бля! Та в таких штанях, його вже на наступній день в нормальній державі затримали. А тут 8 років жив чорт спокійно у морі купався...
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Пора б уже и этого наркота саакашвили выдать Грузии. Ведь тут все равно никто его не поддержал.
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***! Та в таких штанях, його вже на наступній день в нормальній державі затримали. А тут 8 років жив чорт спокійно у морі купався...
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Шо це їх сюди як мАгнітом тягне? Мабуть тому що і св.Міхо тут.
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вай...вай...что за репетузы бабские? ))) эээ...не харашё!
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Слющий, Уася, какой репетуз висел на верёфка, такой и украл, да.
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Да сколько ж здесь этих грызунов! Просто достали!!
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Власть преследует патриотов! Скорее всего это Мышин редутник...
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Модный парниша. Сандалии на носки, женские пижамные брючки подвязанные веревкой и борода. Грузинский хипстер, наверное.
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а что сюда не переть тут же не сажают-заплатил и опять гуляй
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А де Саакашвілі?- Щось після повернення він сидить тихо як мишка.
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Засилие этих ребят из Грузии и параши - результат не принятия пропетиной зрадой закона о ворах в законе.
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