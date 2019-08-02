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 В Киеве на мотоцикле разбился диджей Gabber (Лисогор). ФОТО

В четверг, 1 августа, в Киеве на мотоцикле разбился украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber, который выступал на фестивале Atlas Weekend.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", по предварительной информации, мотоцикл двигался по своей полосе, когда его подрезал автомобиль. В результате этого произошло столкновение.

К сожалению, авария забрала жизнь водителя мото — диджея Александра Лисогора, также известного под псевдонимом Gabber. Артист скончался в операционной. Позже близкие погибшего сообщили, что Александра переехал автомобиль. Мужчина получил перелом всех ребер, таза, ушиб сердца и легких.

В Киеве на мотоцикле разбился диджей Gabber (Лисогор) 01

Фото Информатор.

Позже друзья погибшего также сообщили о его смерти в соцсетях.

"…ушел из жизни Александр Габбер Лисогор. На проспекте Победы, в районе метро Святошино его подрезал автомобиль, когда ехал на мотоцикле в своей полосе", - написал блогер Александр Барабошко.

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Второй друг диджея также сообщил о его гибели.

"Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер", - сообщил девелопер Денис Ничога.

В Киеве на мотоцикле разбился диджей Gabber (Лисогор) 02

Отметим, Лисогор выступал на ночной сцене фестиваля Atlas Weekend, а также был диджеем в ночном клубе "Зеленый театр".

Источник: https://censor.net.ua/p3140890
 
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