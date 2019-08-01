 Красногоровка отметила пятую годовщину освобождения города от наемников РФ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Красногоровки.
По центру города прошло торжественное шествие с 10-метровым флагом Украины. Возглавляли колонну военнослужащие 20-го отдельного мотопехотного батальона.
Участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших во время боевых действий на востоке Украины.
ыдломассылюдей разруха в головах. Пора бы этих пропагандистов русизма привлечь за подрыв государственности, но некому. К тому же "свободой слова" можно оправдать любое преступное бездействие против бесчинствующих в эфире учеников Геббельса. И это на фоне войны((
От так би в у Криму ))