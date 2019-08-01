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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:освобождение (302) Донецкая область (4328) Красногоровка (53)

 Красногоровка отметила пятую годовщину освобождения города от наемников РФ. ФОТОрепортаж

В Красногоровке Донецкой области отпраздновали пятую годовщину освобождения города от российских оккупантов и их наемников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Красногоровки.

Красногоровка отметила пятую годовщину освобождения города от наемников РФ 01

По центру города прошло торжественное шествие с 10-метровым флагом Украины. Возглавляли колонну военнослужащие 20-го отдельного мотопехотного батальона.

Красногоровка отметила пятую годовщину освобождения города от наемников РФ 02
Красногоровка отметила пятую годовщину освобождения города от наемников РФ 03

Смотрите: Пятую годовщину освобождения от российских оккупантов отметили в Авдеевке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Красногоровка отметила пятую годовщину освобождения города от наемников РФ 04

Участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших во время боевых действий на востоке Украины.

Красногоровка отметила пятую годовщину освобождения города от наемников РФ 05

Также смотрите: Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Красногоровка отметила пятую годовщину освобождения города от наемников РФ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3140866
 
   
 Топ комментарии
 
Рано или поздно, все равно освободим нашу Украину от кацапской нечисти, которую нужно держать только в резервации подальше от цивилизованного мира.
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Я уверен что там пидары сидят по домам и смотря в окно говорят: "укры ёбаные,биндеровцы,устроили тут парад бля и т.д."
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Обидно то, что местных почти нет, только военные и погибшие, которые освободили этот населенный пункт.
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Рано или поздно, все равно освободим нашу Украину от кацапской нечисти, которую нужно держать только в резервации подальше от цивилизованного мира.
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Обидно то, что местных почти нет, только военные и погибшие, которые освободили этот населенный пункт.
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выборы все показали, за кого они голосуют, а пацаны головы кладут
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У половины местных, мужья и сыновья воюют с той стороны)
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это и есть главной причиной, что мира на Донбассе нет, а насильно его установить не получится, если местные хотят жить под сепарами и рашей
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какой нечести?ты голосование на выборах видел?там все население за кума путина голосует,едьте домой пацаны
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И что, вате землю подарить ? Сегодня одно население, завтра - другое, а земля - навсегда украинская.
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А там ведь какой канал не включи на зомбоящике везде харя путинского кума на фоне Рабиновича, Бойко или Королевской, или пропагандонши Герман которые всем круглосуточно обещают сладкую жизнь, конец войны, конец разрухи и т. д. и т.п. Поэтому не удивительно что у быдломассы людей разруха в головах. Пора бы этих пропагандистов русизма привлечь за подрыв государственности, но некому. К тому же "свободой слова" можно оправдать любое преступное бездействие против бесчинствующих в эфире учеников Геббельса. И это на фоне войны((
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Я уверен что там ****** сидят по домам и смотря в окно говорят: "укры ******,биндеровцы,устроили тут парад *** и т.д."
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с таким настроением ты Украину не освободишь...
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Йому, мені ...не позбутися цього настрою. Чому? Просто є розуміння, що домбабвійську вату змінити неможливо.
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там не все такие. а то, что у многих в голове полова, ну, свою же им не приставишь...
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Половина - именно так и говорит... Знаю .
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завидую, народ, наверно, там ошалел совсем от такого щастья
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И не говорите! Украинский флаг, украинский солдаты и на территории Украины - это же кошмар и ужас ужасный.
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Не дошел ход правой передней конечности (да и шампунь еще не допит). Красногорівка відзначила п'яту річницю звільнення міста від найманців РФ - Цензор.НЕТ 2931
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Город 16 тысяч населения. Могли бы собрать хотя бы 100 человек массовки.
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Остальные по домам поют "Верните Сталина"
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Слава Богу - кацапів там більше немає.
От так би в у Криму ))
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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