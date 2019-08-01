 Красногоровка отметила пятую годовщину освобождения города от наемников РФ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Красногоровки.

По центру города прошло торжественное шествие с 10-метровым флагом Украины. Возглавляли колонну военнослужащие 20-го отдельного мотопехотного батальона.





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Участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших во время боевых действий на востоке Украины.

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