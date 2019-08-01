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 "Баканов, звони этому черту Луценко", - активисты пикетировали здание СБУ в годовщину нападения на Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

1 августа 2019 г. активисты провели перед зданием СБУ акцию, приуроченную годовщине нападения на херсонскую активистку Катерину Гандзюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с места событий.

Акция перед зданием СБУ проходила под лозунгом ""Баканов, звони этому черту Луценко!"

Как отмечают активисты прошел уже год со дня нападения на Катю Гандзюк. Заказчики в полном составе не названы. Заказчики не находятся в тюрьме, а исполнители получили мизерные приговоры. Посредник скрывается за границей.

По мнению участников акции, все более или менее громкие прорывы в дел убийства Кати происходили под давлением общественности.

Баканов, звони этому черту Луценко, - активисты пикетировали здание СБУ в годовщину нападения на Гандзюк 01
Баканов, звони этому черту Луценко, - активисты пикетировали здание СБУ в годовщину нападения на Гандзюк 02
Баканов, звони этому черту Луценко, - активисты пикетировали здание СБУ в годовщину нападения на Гандзюк 03
Баканов, звони этому черту Луценко, - активисты пикетировали здание СБУ в годовщину нападения на Гандзюк 04
Баканов, звони этому черту Луценко, - активисты пикетировали здание СБУ в годовщину нападения на Гандзюк 05

Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты в Херсоне провели акцию в годовщину нападения на Гандзюк: "Докажем, что в Украине возможна справедливость без судов Линча". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3140845
 
 
 Топ комментарии
 
Та який з Юри чорт? Так собі, бесьонок...
"Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 2186
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луценко не черт, а мелкий бесенок, приблизительной такой, которого казак Вакула розгами отстегал, его удел сидеть в шоколадном мешке и иногда высовывать от туда свое пьяное рыло, чтобы булькая и слюнявя рассказать новый анекдот о своих деяниях на посту генпроГурора.
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так этот народ не спрашивали и он не назначал Югика,так что претензии к Пете "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 2415
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луценко не черт, а мелкий бесенок, приблизительной такой, которого казак Вакула розгами отстегал, его удел сидеть в шоколадном мешке и иногда высовывать от туда свое пьяное рыло, чтобы булькая и слюнявя рассказать новый анекдот о своих деяниях на посту генпроГурора.
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а может и алкаш был замечен в чертовстве. Дело в том, что согласно депутатско -дипломатическому разговорнику понятие черт тождественно понятию печник, глиномес, любитель шыкаладного цеха.
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Следователь, прокурор, судья - это мы народ, они же не с Марса. Все претензии предъявляйте отражению в зеркале.
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так этот народ не спрашивали и он не назначал Югика,так что претензии к Пете "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 2415
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Югика назначил парламент, а парламент выбрал народ. Не бреши!!!!
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А если народ то что, можно забить на собственные обязанности?
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Ещё раз. Кто выбрал тот и в ответе! Так трудно понять!
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Отчего же? Всё ясно: тот кого выбрали вправе забить на всех кто его выбрал!
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Мне очень прискорбно это признавать но это наша реальность. От фамилии не зависит.
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потому что выбирают себе подобных. Потому всегда легко кричать виноват порох, луцик еще кто. Но я знаю точно, что 80% народа, дорвавшись до кормушки, будут воровать. И лишь 20 % будут делать что-то для других. И народ выбирает всегда таких как они сами, так что согласен, что виноват народ.
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А когда будет опрос кого следующим ставить?
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Воры, убийцы, насильники - это тоже народ. Отсидеть за них не желаете?
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А почему к зе не идут с такими плакатами? Хотя про что я, зе это ведь не порох, к нему с такими плакатами низя.
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Где нацгвардейцы?
Почему не забрали всех в автозаки?
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Да Луцик уже тю-тю на Сейшелы. Так за свою каденцию ниодного дела *ЧЕСТИ* не раскрыл. Все потому что и чести у него не было.
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Луценко вже завершує розставляти меблі на віллі в Італії. І громадянство з дня на день отримає, якщо вже не отримав.
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разве генитальный югик черт? по моему он просто алкаш.
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Луценку ніколи,він нараду зі своїми радниками Johnnie Walker та Jack Daniels проводить.
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Тут Богдан заяву за власним бажанням написав...
А ви все х... мурижите...
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США поставили жёсткий ультиматум клоуну , Богдан не должен быть в его окружении . тчк "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 4214 .
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навряд.
там написано за власним бажанням з моменту бажання.
чекайте, коли той момент настане.
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сегодня ещё утром я читал на нескольких сайтах сразу о возможной скорой отставке Богдана ,, из за ультиматума США . "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 815 .

Никуда Зеля не денется , идти против Трампа он не осмелится . Всё это , из за Каломойши .
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наче його кращий замінить.
чергова беніна сявка.
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Возможно . Но США уберут и его . Злые языки утверждают ,Зеле было чётко сказано - для США Каломойша токсичный тип ,, поэтому -никаких людей Каломойши в окружении Зеленского . . Иначе будет больно . А США это делать умеют . "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 8153 .
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Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента - источник https://interfax.com.ua/news/general/605062.html "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 3037 .
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кто такой этот богдан? автобус что ли?
это имеет значение для кого то, что автобус отказался выходить на маршрут?
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Нет , он не автобус . Он всего лишь глава президентского охвиса ... Бывший уже .. "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 5991 .
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Ну так что, нам радоваться или плакать из за этого?
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...Да как хочешь . Это твоё личное дело .
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Якщо ще завтра портнова арештують...
то може початись великий шухер - по дєлу!

Зеленський, чи хто там за ним стоїть...
Ще трішки і люди повірять... і напевно стануть поряд.
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Порохатий і Луценко знають імя замовника,але не видадуть бо з ним за одне,не забуваймо Порохло із своїм кумом Луценком видали на розправу катам фсб Тимура Тимгоєва,який воював за Україну,чим зганьбив нас всіх,така ганьба змивається тільки кров'ю.
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https://www.megafon.od.ua/2019/08/01/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%be%d1%80-%d0%bb%d1%83%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b5-%d0%be/

Почему именно эту страну выбрал для отдыха чиновник высокого ранга - из поста не ясно.
Но в Одессе предположили, что Луценко попросту прятался на даче вице-мэра Одессы Олеся Янчука, который ранее там же укрывал от следствия мэра Одессы Геннадия Труханова.
Известно, что вице-мэр Янчук приставлен к Труханову теневым мэром города Владимиром Галантерником. И дача одесского вице-мэра регулярно используется в качестве заграничной явки для одесских чиновников, которые имеют проблемы с Законом.

FacebookVKTwittergoogle_plusTelegram"Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 3623
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Смотрю я на этот пикет.... Да, выродились нацжёны
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Им уже сказали, забыл? В Бердичеве. Портнов вам привет передает.
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Он в курсе. Ждёт вас вечером на пати "Баканов, телефонуй цьому чорту Луценку", - активісти пікетували будівлю СБУ в річницю нападу на Гандзюк - Цензор.НЕТ 7703
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Вот вы там все извращенцы в своей партии голубых регионов
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Ваши глубокие познания просто радуют.
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он не черт. пашинский раскрыл правду, что луценко - заднеприводный
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Хороших прокуроров не бывает,не станет Луцика,в его кресло сядет такой же,только плясать уже будет под Бенину дудку.
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