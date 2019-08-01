 "Баканов, звони этому черту Луценко", - активисты пикетировали здание СБУ в годовщину нападения на Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с места событий.
Акция перед зданием СБУ проходила под лозунгом ""Баканов, звони этому черту Луценко!"
Как отмечают активисты прошел уже год со дня нападения на Катю Гандзюк. Заказчики в полном составе не названы. Заказчики не находятся в тюрьме, а исполнители получили мизерные приговоры. Посредник скрывается за границей.
По мнению участников акции, все более или менее громкие прорывы в дел убийства Кати происходили под давлением общественности.
Фото, видео - Олег Богачук
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
Почему не забрали всех в автозаки?
А ви все х... мурижите...
там написано за власним бажанням з моменту бажання.
чекайте, коли той момент настане.
Никуда Зеля не денется , идти против Трампа он не осмелится . Всё это , из за Каломойши .
чергова беніна сявка.
это имеет значение для кого то, что автобус отказался выходить на маршрут?
то може початись великий шухер - по дєлу!
Зеленський, чи хто там за ним стоїть...
Ще трішки і люди повірять... і напевно стануть поряд.
Почему именно эту страну выбрал для отдыха чиновник высокого ранга - из поста не ясно.
Но в Одессе предположили, что Луценко попросту прятался на даче вице-мэра Одессы Олеся Янчука, который ранее там же укрывал от следствия мэра Одессы Геннадия Труханова.
Известно, что вице-мэр Янчук приставлен к Труханову теневым мэром города Владимиром Галантерником. И дача одесского вице-мэра регулярно используется в качестве заграничной явки для одесских чиновников, которые имеют проблемы с Законом.
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