 На Николаевщине на полигоне "Широкий лан" прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В течение определенного времени батальоны, которые задействованы в данных учениях, проводили боевое слаживание в составе отделений, взводов, рот. Заключительный этап проверки уровня подготовки - батальонные тактические учения", - рассказал заместитель командира бригады подполковник Юрий Крупко. Он отметил, что в учениях приняли участие танковые и пехотные подразделения бригады.
В ходе учений были отработаны действия батальона в обороне и наступлении с отработкой элементов инженерного оборудования позиций, перемещений и изменения позиций, эвакуации раненых и поврежденной техники с поля боя.
По словам офицера, весь личный состав подтвердил надлежащий уровень боевой подготовки и способность выполнять боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил.
Особенностью учений были действия противоположной атакующей стороны. Для этого командование бригады намеренно не устанавливало порядок действий условного противника, оставив принятие окончательного решения на наступление на усмотрение командиров.
"Мы имели возможность отработать действия экипажей боевых машин пехоты и танковых подразделений в наступлении. Это очень важный элемент боя, и наши танкисты получили прекрасную возможность проверить свои знания на практике, а также отработать взаимодействие с пехотными подразделениями", - отметил командир батальона майор Юрий Ткачук, возглавлявший управление со стороны атакующей стороны.
Знайомтеся, це новий радник Зеленського з гуманітарної політики Володимир Бородянський - лобіст «русского міра» і ймовірний гуманітарний віцепрем'єр. Він уже оголосив про свої плани «докорінно змінити гуманітарну галузь». Що нам відомо про це «нове лице»:
Бородинский будет формировать гуманитарную политику в Украине ?
Баранка ему от бублика, а не "зміна гуманітарної політики" 👿
Он?
У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.
Про це повідомляє Ukrainian Military Pages
38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.
Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.
Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
по-сути нечего высрать? -
смешное существо)
Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових 28.07.19
Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.
Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.
Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.
Слава Україні!
В войсках НАТО уже давно военные обучены применять нелетальное оружие именно против гражданских.
У нас же идет расчет на полицию и нацгвардию. Но, как показывает практика, взаимодействие между ведомствами часто не налажено.