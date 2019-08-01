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 На Николаевщине на полигоне "Широкий лан" прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр. ФОТОрепортаж

Военнослужащие одесской отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ проводят учения на полигоне "Широкий лан" на Николаевщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 01

"В течение определенного времени батальоны, которые задействованы в данных учениях, проводили боевое слаживание в составе отделений, взводов, рот. Заключительный этап проверки уровня подготовки - батальонные тактические учения", - рассказал заместитель командира бригады подполковник Юрий Крупко. Он отметил, что в учениях приняли участие танковые и пехотные подразделения бригады.

На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 02
На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 03

Смотрите: Бойцы 59-й ОМПБр совершенствуют навыки наступления и обороны на учениях. ВИДЕО

На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 04
На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 05
На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 06
На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 07

В ходе учений были отработаны действия батальона в обороне и наступлении с отработкой элементов инженерного оборудования позиций, перемещений и изменения позиций, эвакуации раненых и поврежденной техники с поля боя.

По словам офицера, весь личный состав подтвердил надлежащий уровень боевой подготовки и способность выполнять боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 08

Смотрите: Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга. ФОТОрепортаж

На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 09
На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 10
На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 11
На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 12

Особенностью учений были действия противоположной атакующей стороны. Для этого командование бригады намеренно не устанавливало порядок действий условного противника, оставив принятие окончательного решения на наступление на усмотрение командиров.

На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 13

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Учения военных медиков с развертыванием передовой хирургической группы прошли на Донетчине. ВИДЕО

На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 14
На Николаевщине на полигоне Широкий лан прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр 15

"Мы имели возможность отработать действия экипажей боевых машин пехоты и танковых подразделений в наступлении. Это очень важный элемент боя, и наши танкисты получили прекрасную возможность проверить свои знания на практике, а также отработать взаимодействие с пехотными подразделениями", - отметил командир батальона майор Юрий Ткачук, возглавлявший управление со стороны атакующей стороны.

Источник: https://censor.net.ua/p3140843
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы. Бог в помощь ребяткам.
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Граждане как раз уважают, это населению они до лампочки. Как и кукле презику:

На Николаевщине на полигоне "Широкий лан" прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр - Цензор.НЕТ 3820
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День независимости при "шоколадном барыге":

На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 3954
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Совет форумчанПравила форума
 
Це чудово. Якби ще громадяни почали поважати солдат.
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Граждане как раз уважают, это населению они до лампочки. Как и кукле презику:

На Николаевщине на полигоне "Широкий лан" прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр - Цензор.НЕТ 3820
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Что вы хотите от в прошлом уклониста, а сейчас актера играющего роль президента в реале? Нашел на ютубе просто канал бывшего украинского офицера , живущего в США и ставшего там военным. Он говорит что у них очень уважают солдат и заботятся о них. Нашим армейцам до них как до Луны. И это не касается только денег. А самого отношения граждан к военным и подобных вещей.
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Дети и молодежь воспитываются не красивыми рассказами, а примером. Что могут воспитать президент уклонист и такие его советники:

Знайомтеся, це новий радник Зеленського з гуманітарної політики Володимир Бородянський - лобіст «русского міра» і ймовірний гуманітарний віцепрем'єр. Він уже оголосив про свої плани «докорінно змінити гуманітарну галузь». Що нам відомо про це «нове лице»:

На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 1419
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Бродский, Коломойский, Бородянский - чисто еврейские фамилии.

Бородинский будет формировать гуманитарную политику в Украине ?

Баранка ему от бублика, а не "зміна гуманітарної політики" 👿
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https://www.youtube.com/channel/UCM71IAu19xtefYqE9lFZnDA?app=desktop
Он?
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То-то я слышу бахкает ,ну учения это всегда хорошо !
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Тревожно только за будущее армии:

У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages

38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.

Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.

Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
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Это что? Серп и молот на 7-ой сверху? Солдик-сепар там мехводом, стыдно будет перед народом. ОНР ждет походу?
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Высралось? Поправь кокошник,и айда в лес за валежником
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афро, ты на пальме там кое-что отсидело себе? визжишь как девственница, которая увидела привидение На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 7013
по-сути нечего высрать? - На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 3137
смешное существо)
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Удмурта видно издалека, в одной фразе, и столько ошибок, букварь скурило? Или бутылка мешает буквы выучить? Ты сиди, не ёрзай, твоя грамотность ***** не нужна
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Что Хотелосьтам,на ШирЛане с жильём от Пораженко?Достроили наконец,или нет?Хотелось бы увидеть быт ребят.А то волнуюсь!
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В отличие от куклы Зели Порох до сих пор вкладывает в армию, хоть уже и не президент:

Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових 28.07.19

Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.

Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.

Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.

На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 915
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День независимости при "шоколадном барыге":

На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 3954
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День независимости по плану куклы папы Бени:

На Миколаївщині на полігоні "Широкий лан" відбулися батальйонно-тактичні навчання одеської мехбригади - Цензор.НЕТ 456
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Бачу міномет "Молот" і не чую, останній час, ніякого лайна. ЩО хороша зброя? Виродки заспкоїлись?
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Это все хоошо, конечно, но классическая война уже прошлый век. Сегодня войны, в основном, гибридные, когда используются недовольные группы граждан внутри страны. И гораздо важнее провести учения по разблокированию от гражданских воинских частей, защите государственных зданий, деблокировку военных колонн, отражению гражданского нападения на воинскую часть в условиях невоенного положения и т. п. Потому что все эти полигонные учения до звезды, если ворота части будут заблокированы толпой, либо толпа будет прыгать под колеса колонны военной техники.
В войсках НАТО уже давно военные обучены применять нелетальное оружие именно против гражданских.
У нас же идет расчет на полицию и нацгвардию. Но, как показывает практика, взаимодействие между ведомствами часто не налажено.
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а по какому уставу проводили эти тактические учения небось ВОВ, тогда понятно(((( Измените уставі, сейчас шашки наголо не катят(((((
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