 На Николаевщине на полигоне "Широкий лан" прошли батальонно-тактические учения 28-й ОМБр. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В течение определенного времени батальоны, которые задействованы в данных учениях, проводили боевое слаживание в составе отделений, взводов, рот. Заключительный этап проверки уровня подготовки - батальонные тактические учения", - рассказал заместитель командира бригады подполковник Юрий Крупко. Он отметил, что в учениях приняли участие танковые и пехотные подразделения бригады.





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В ходе учений были отработаны действия батальона в обороне и наступлении с отработкой элементов инженерного оборудования позиций, перемещений и изменения позиций, эвакуации раненых и поврежденной техники с поля боя.

По словам офицера, весь личный состав подтвердил надлежащий уровень боевой подготовки и способность выполнять боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

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Особенностью учений были действия противоположной атакующей стороны. Для этого командование бригады намеренно не устанавливало порядок действий условного противника, оставив принятие окончательного решения на наступление на усмотрение командиров.

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"Мы имели возможность отработать действия экипажей боевых машин пехоты и танковых подразделений в наступлении. Это очень важный элемент боя, и наши танкисты получили прекрасную возможность проверить свои знания на практике, а также отработать взаимодействие с пехотными подразделениями", - отметил командир батальона майор Юрий Ткачук, возглавлявший управление со стороны атакующей стороны.