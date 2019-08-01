 ГСЧС провела масштабные учения с привлечением 180 людей и 50 единиц техники. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

В сообщении отмечается: "Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что такие масштабные учения - это комплексная и последовательная работа МВД и ГСЧС для подготовки специалистов.

"Сегодня мы увидели очень мощные учения, они прошли на отлично. Конечно, это результат мощной и кропотливой работы МВД и ГСЧС. Сегодня мы продемонстрировали далеко не все возможности спасателей", - сказал Сергей Яровой.

По легенде учений произошла авария на предприятии с утечкой аммиака. Под завалами здания оказались люди. Эвакуация людей производилась с помощью авиации и спецтехники.

В зону чрезвычайной ситуации прибыла воздушная и наземная разведка. Экипаж вертолета совершил десантирование специалистов, которые должны определить пределы района чрезвычайной ситуации и скорректировать работу наземных сил.

Которые, в свою очередь, должны были провести химическую, радиационную разведки, уточнить масштабы разрушений, провести поиск пострадавших. Мобильная группа реагирования начала эвакуацию пострадавших. Ситуация осложняется тем, что рядом находится лес, где начался пожар.

Присутствовавший на учениях командующий Национальной гвардии штата Калифорния генерал Дэвид Болдуин отметил, что украинские специалисты очень подготовлены и Нацгвардия Калифорнии надеется на дальнейший обмен опытом.

"Это была очень впечатляющая демонстрация возможностей и способностей со стороны Украины ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Ваши спасатели действовали на очень высоком уровне. Украинцы могут спокойно отдыхать, потому что на защите их безопасности чрезвычайные специалисты. Мы обсуждаем возможности сотрудничать с вами, а также проведение совместных мероприятий подготовки. Мы приглашаем украинских специалистов, чтобы они посмотрели как работают их американские коллеги. Возможно, наши специалисты также приедут в Украину", - сказал Дэвид Болдуин.

В свою очередь, первый заместитель министра отметил, что МВД сотрудничает с гвардией Калифорнии по многим вопросам. В частности, по развитию Национальной гвардии Украины.

"Мы учимся действовать совместно с нашими коллегами, ведь человеческая беда и чрезвычайные ситуации они не имеют границ", - отметил Сергей Яровой.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин подчеркнул, что для украинских спасателей важно перенять опыт американских коллег.

"Я надеюсь, что сегодняшний визит наших американских коллег станет мощным толчком для развития будущих отношений, как в вопросах сотрудничества, так и в вопросах двусторонних отношений. Думаю, что для нас важно обменяться опытом и найти общие платформы, чтобы работать вместе", - сказал Николай Чечеткин.

Он отметил, что сейчас ГСЧС в рамках Единой авиационной системы МВД, учит спасателей для тушения лесных пожаров на новых вертолетах Super Puma".



















