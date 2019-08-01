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Все про:Днепропетровщина (1398) коррупция (7469) СБУ (13683) прокурор (900)

 СБУ на Днепропетровщине задержала прокурора, продавшего за бесценок арестованное имущество. ФОТО

В рамках мероприятий по защите бизнеса и противодействию системной коррупции в правоохранительных органах сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с ГБР уличили в превышении властных полномочий прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что прокурор выступал процессуальным руководителем в уголовном производстве по рейдерскому захвату и незаконной обработке 420 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности одного из частных акционерных обществ региона.

СБУ на Днепропетровщине задержала прокурора, продавшего за бесценок арестованное имущество 01

Во время досудебного следствия чиновник инициировал наложение ареста на изъятое имущество - урожай технических культур. Вопреки постановлению суда о запрете распоряжаться и использовать изъятые посевы до принятия окончательного решения, чиновник лично продал местному коммерсанту урожай через товарную биржу. Через эти махинации прокурор обогатился на 882 тыс. грн. В то же время, по заключению экспертов, реальная рыночная стоимость арестованного имущества в 10 раз больше. Таким образом, по предварительным оценкам, был нанесен ущерб государственному бюджету на 8 млн грн.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 365 Уголовного Кодекса Украины прошли обыски в местной прокуратуре, отделениях полиции и на товарной бирже. Во время следственных действий изъяты материалы, подтверждающие противоправную деятельность должностного лица.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц, возможно причастных к сделке.

Источник: https://censor.net.ua/p3140830
 
   
 Топ комментарии
 
Ну этот судя по всему вообще ничего не боялся,торговал с размахом лично без посредников!!!!
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Очередной прокурор обделается легким испугом.
И снова получится "пшик" из шума и возни. Вспомните дело "бриллиантовых" прокуроров. Или заместителя прокурора Сумской области. . Все задвигается в долгий ящик после инфошума.
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Если повесить всех прокуроров (без разбора), то ни один невиновный не пострадает
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Ну этот судя по всему вообще ничего не боялся,торговал с размахом лично без посредников!!!!
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Очередной прокурор обделается легким испугом.
И снова получится "пшик" из шума и возни. Вспомните дело "бриллиантовых" прокуроров. Или заместителя прокурора Сумской области. . Все задвигается в долгий ящик после инфошума.
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Ща власть другая в стране, уверен все будет иначе, а там будем посмотреть)
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сегодня те а завтра не те ) про судебную РЕАЛЬНУЮ реформу было четко и однозначно заявлено ) да и судьям тоже страшно воровать стает когда их коллег обыскивать начинают )
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як тільки Петра не стало, - шось таке почало творитись )))
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а доляху некому занести, шоб порешалось)
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Только бедолага, на радостях от конца эпохи "зубожиння", вдохнул воздух свободы, а тут на тебе...
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Вы представляете это мелкие дела а сколько 5 лет вся эта гопота грабила народ по беспределу
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Думаю, что эти пять лет, точно такие же будут.
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решил прокурорский слегка нареформировать себе мыролюбно.
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Ще б про "діамантових" прокурорів згадали в СБУ..
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Если повесить всех прокуроров (без разбора), то ни один невиновный не пострадает
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не просто повесить а мыролюбно повесить перед этим их хорошенько безальтернативно отреформировав.
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Судьи тоже не далеко отстали от прокуроров.
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а прокурва пєрєкрасіла апартамєнти в ЗЄльоний цвєт і сама пєрєкрасілась, а тут попав под разнарядку. Абідно - він же урожай спасав - і взяв по-чєлавєчєскі. Як за лом. Дісяту часть.
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залог 100 гр и на свободу? а луцык-алкашик?
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Коррупция не только в прокуратуре, она везде и всюду.
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