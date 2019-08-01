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Все про:Днепропетровщина (1398) оружие (3734) Нацполиция (9831) СБУ (13683)

 Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия. ФОТО

СБУ и Нацполиция обнаружили в доме жителя Днепропетровской области целый арсенал оружия. По данным следователей, мужчина вывез его из зоны АТО еще в 2015 году.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

"Правоохранители обнаружили в квартире жителя Пятихатского района гранатомет РПГ-22, мину МОН-50, автомат АКС, три гранаты и пистолет ПМ. Также изъяты тротиловая шашка, минометная мина с прикрепленным к ней телефоном, взрывчатка, электродетонатор, пять запалов для ручных гранат и 1100 патронов различного калибра", - сказано в сообщении.

По оперативной информации, указанный арсенал оружия был вывезен в 2015 году из района проведения антитеррористической операции.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина на "Ланосе" пытался вывезти в оккупированный Крым партию старинного оружия. ФОТО

Полиция начала производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Оружие отправили на экспертизу. Сейчас решается вопрос о задержании жителя Днепропетровщины.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия 01
Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия 02
Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия 03Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия 04
Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия 05

Источник: https://censor.net.ua/p3140822
 
 
 Топ комментарии
 
Та віддайте їх власникові: він тримав запаси на випадок москалів.
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Колекціонер... Шкода в мене такого немає...
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Українці мають історичну тягу до зброї, це обумовлено історією України, яка вся проходила в війнах та збройних конфліктах! Україні мають отримати право на зберігання та носіння вогнепальної зброї! Це питання давно потрібно вирішити!
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Это Экол Майор с репнутой рамкой.
Мабуть товарищ стрельнул из этого силумина чем то опасным
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Українці мають історичну тягу до зброї, це обумовлено історією України, яка вся проходила в війнах та збройних конфліктах! Україні мають отримати право на зберігання та носіння вогнепальної зброї! Це питання давно потрібно вирішити!
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мають отримати право на зберігання та носіння вогнепальної зброї! Це питання давно потрібно вирішити!

В США в тех штатах,где разрешено владеть оружием, грабежей частной собственности на много меньше.
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Может стоит рассматривать право применения оружия наряду с правом владения?
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а міг би кацапські скальпи колекціонувати чи відрубані голови.
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Та віддайте їх власникові: він тримав запаси на випадок москалів.
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Импровизированное взрывное устройство. Можно смело за терроризм привлекать.
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Провода от сотового телефона, как будто не импровизированные, т.к. всё надёжно прикручено и, судя по состоянию, даже длительное время находились в таком состоянии, судя по изоленте...
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Это общее название самопальных мин. Improvised Explosive Device. IED.
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Потому нужен другой перевод, не импровизированное, а самодельное, т.к. импровизированное это что-то на ходу, без подготовки...
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Ну, если кому то не нужно было, чего не взять.
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И правильно делал что хранил.

Когда "эпоха бідності" закончиться у 73% запасы пригодяться.
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А с какого лешего ему светит больше чем ополченцам? А. Ну да.
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Патріоту від 3 до 7 за гратами - сепару домашній "арешт" . У судах с-ка зрадники позасідали і петя їх не вичистив нажаль... схоже що й зеля не поспішає.
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Ну у него есть шанс. Говорит шо хотел провести незаконный референдум, и выходит с девушкой условно
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Потому что , вероятно, все було заготовлено саме для ополченців. Пішов у АТО, побачив їх зблизька, зрозумів який самий дієвий засіб супроти них
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Каков был совок - вопил что "мызамир", а оружия наклепал на сто лет вперед. А население совка прыгало от кайфа если удавалось "достать" "суповый набор"(это такое что в норм. стране и собаке не дадут, ибо это издевательство).
Самое проклятое и ничтожное говно - совок. Все ворованное либо купленное, тот же бломбир и вареная кал.баса. и прочее
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Человек собирался Барыгу свергнуть,опасался,что на второй срок пролезет...
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Не факт....може до змін від ЗеКоМанди готувався.
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Мины мон 50, крупнокалиберные патроны в лентах, цинк автоматных... он Крым в одиночку хотел захватывать?
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По второй фото показалось что 12,7 под корд или утес. Потом присмотрелся, может ты и прав
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Точно ты прав, на второй фото 12,7 есть, слева сверху. В летнах калибр меньше, но больше чем 5,45 россыпью из цинка которые. Значит 7,62
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Попереду часи буремні.Як би не базікав ,то й згодилось на добру справу. Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия - Цензор.НЕТ 8340
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Міна з мобілкою явно підкинуті (міна іржава, хоча усе інше як лялечки. Крім того, мобілка прилаштовується безпосередньо перед, а не зберігається роками із вибухівкою).
Це щоб іще тероризм пришити.
Бо закону про зброю як не було, так і немає.
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Правельно з/робив. Вони б краще сепарню ловили та засереджували зусилля на тому!
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Хозяйственный мужик. У каждого дома такой арсенал должен быть на случай бандитской власти или нападения на страну. Только языком нужно меньше ляпать, какая же падла его сдала
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"Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия" - может я не прав, но такое впечатление, что этот совок, как привык при союзе воровать так и ворует, по принципу, там где работаешь, там и воруешь, была бы атомная бомба, то он тоже её бы своровал, мозги отсутствуют, и это беда.
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Калаш, кстати, рассейский. У нас таких нет. Характерный паз на прикладе.
Житель Дніпропетровщини зберігав удома арсенал вивезеної із зони АТО зброї - Цензор.НЕТ 6692
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Схоже калаша у якогось сепара забрав. Дайте йому медаль за розброєння сепара
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Не пистолет ПМ, а похоже на пистолет Walther PPK.
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Стартовик, переделанный под резину, а может и не переделанный. Краска обтерлась а силумин блестит.
Вот типа такого https://prom.ua/p54460577-startovyj-pistolet-ekol.html
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в депутати йшов або до депутатів...Верховна Рада готуйся
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Автомат АК-74М.
Таких в Украине нет. Трофей.
МОН-50 без взрывателей - просто так. Ну разбери её. Викинь нахрен убойные элементы, а тротил отдай рыбакам-браконьерам.
Но вот зачем мужику артиллерийский коллиматор? А к нему ещё тренога нужна. А к этому и буссоль и саму самоходную установку....
Жлоб.
Но вопрос по автомату интересный.
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Ну таки в 14-15 годах или закапывали . что бы сепарам не досталось или вывозили при возможности домой - хер знает чего ожидать было ну и осталось пока соседу по пьяне не показал . вы просто забыли что было в 14 г
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Гена.
Как ещё раз объяснить что, модификации "М", в Украине НЕ БЫЛО.
ВСУ были вооружены АК-74 "деревяшка", АК-74 "пластик" (не складной), АКС-74У, АКМ с ПБС, АКМС с ПБС. Позже появились у некоторых "Форт-221" и "Форт-224".
У добробатов-тербатов, НГ, ментов - практически тоже самое, только большее преимущество в АКМах. Такое состояние, порой приводило, к трагикомическим случаям.
Прибегает такой себе к нам и благим матом просит патроны 7,62. Там у них начало Третьей мировой, а бластеры они по-рас3,14здяйству забыли. Отваливаем в суматохе три-четыре "цинка". Он убегает. С их стороны что-то стрельбы не слышно. Так, одиночные "пуки". И крики в "радейку" - "Нас всех слили!". Посылаем "бэху" и "лайбу" (БМП-2 и БТР-80). Те, на пару, выкашивают-успокаивают "шахтёров". Тишина.
Прибегает опять с товарищем и кричит что, мы уроды.... и т.п. Тут же получает в компании и за компанию, "в грызло". Обижается. И тут выясняется что ему было надо. Так вот ему надо были 7,62Х39, а дали ему тоже 7,62. Но 7,62Х54. Винтовочно-пулемётный.
Хорошо что, всё для них закончилось благополучно. Забыть 2014 нельзя. И тот год не забывается)))))
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На чёрный день. Чёрный день - выбрали Зе.
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И снова кого-то задерживают и судят по 263 статье, которая ссылается на несуществующий закон. Прямое и грубейшее нарушение Конституции Украины.
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