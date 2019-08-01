 Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.
"Правоохранители обнаружили в квартире жителя Пятихатского района гранатомет РПГ-22, мину МОН-50, автомат АКС, три гранаты и пистолет ПМ. Также изъяты тротиловая шашка, минометная мина с прикрепленным к ней телефоном, взрывчатка, электродетонатор, пять запалов для ручных гранат и 1100 патронов различного калибра", - сказано в сообщении.
По оперативной информации, указанный арсенал оружия был вывезен в 2015 году из района проведения антитеррористической операции.
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Полиция начала производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Оружие отправили на экспертизу. Сейчас решается вопрос о задержании жителя Днепропетровщины.
Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.
Мабуть товарищ стрельнул из этого силумина чем то опасным
В США в тех штатах,где разрешено владеть оружием, грабежей частной собственности на много меньше.
Когда "эпоха бідності" закончиться у 73% запасы пригодяться.
Самое проклятое и ничтожное говно - совок. Все ворованное либо купленное, тот же бломбир и вареная кал.баса. и прочее
Це щоб іще тероризм пришити.
Бо закону про зброю як не було, так і немає.
Вот типа такого https://prom.ua/p54460577-startovyj-pistolet-ekol.html
Таких в Украине нет. Трофей.
МОН-50 без взрывателей - просто так. Ну разбери её. Викинь нахрен убойные элементы, а тротил отдай рыбакам-браконьерам.
Но вот зачем мужику артиллерийский коллиматор? А к нему ещё тренога нужна. А к этому и буссоль и саму самоходную установку....
Жлоб.
Но вопрос по автомату интересный.
Как ещё раз объяснить что, модификации "М", в Украине НЕ БЫЛО.
ВСУ были вооружены АК-74 "деревяшка", АК-74 "пластик" (не складной), АКС-74У, АКМ с ПБС, АКМС с ПБС. Позже появились у некоторых "Форт-221" и "Форт-224".
У добробатов-тербатов, НГ, ментов - практически тоже самое, только большее преимущество в АКМах. Такое состояние, порой приводило, к трагикомическим случаям.
Прибегает такой себе к нам и благим матом просит патроны 7,62. Там у них начало Третьей мировой, а бластеры они по-рас3,14здяйству забыли. Отваливаем в суматохе три-четыре "цинка". Он убегает. С их стороны что-то стрельбы не слышно. Так, одиночные "пуки". И крики в "радейку" - "Нас всех слили!". Посылаем "бэху" и "лайбу" (БМП-2 и БТР-80). Те, на пару, выкашивают-успокаивают "шахтёров". Тишина.
Прибегает опять с товарищем и кричит что, мы уроды.... и т.п. Тут же получает в компании и за компанию, "в грызло". Обижается. И тут выясняется что ему было надо. Так вот ему надо были 7,62Х39, а дали ему тоже 7,62. Но 7,62Х54. Винтовочно-пулемётный.
Хорошо что, всё для них закончилось благополучно. Забыть 2014 нельзя. И тот год не забывается)))))