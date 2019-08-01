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Все про:Киевская область (1720) патрульная полиция (1307)

 "Пошла к своей мечте из села Людвиновка": полиция нашла поклонницу Винника, которую разыскивали родные. ФОТО

На Киевщине патрульные нашли 33-летнюю жительницу села Людвиновка, которая отправилась из дома на концерт певца Олега Винника и не сообщила об этом родным.

Об этом сообщает Патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Патрульные обнаружили женщину ночью на автодороге Киев-Чоп.

"Ночь, автодорога Киев-Чоп, вблизи села Стоянка шла вдоль дороги женщина. Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить все обстоятельства, почему же гражданка оказалась ночью сама на автодороге. Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никому не сообщила", - информирует полиция.

Пошла к своей мечте из села Людвиновка: полиция нашла поклонницу Винника, которую разыскивали родные 01

Отмечается, что родные успели заявить о пропаже женщины.

"Стражи порядка доставили 33-поклонницу в Макаровский ОП и сообщили хорошие новости старшей сестре - что женщина нашлась целой и невредимой", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/p3140821
 
   
 Топ комментарии
 
Видать редактор тоже только что вернулся с концерта Винника "Пошла к своей мечте из села Людвиновка": полиция нашла поклонницу Винника, которую разыскивали родные - Цензор.НЕТ 2001
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"Однако никого не сообщила.... "
Редактор Цензора получил диплом за карамельки? "Пошла к своей мечте из села Людвиновка": полиция нашла поклонницу Винника, которую разыскивали родные - Цензор.НЕТ 9753
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нєдодєланная калька з української : проте, нікого не попередила" "Пошла к своей мечте из села Людвиновка": полиция нашла поклонницу Винника, которую разыскивали родные - Цензор.НЕТ 159
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ще гірше, помилка була і українською в прес-релізі поліції - "але нікого не повідомила", хоча правильно - нікому не повідомила.
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Гугєль перекладач! Ще тре Гугєль коректора і Гугєль редактора скачати.
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Астанавітєсь! Це ж не буде сечі таке читати - бо навіть лихі парфуми такого не напишуть!
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Видать редактор тоже только что вернулся с концерта Винника
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пригубил немножко: "Нино, с кем ты пьешь вино, кино - ..овно !" "Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні - Цензор.НЕТ 1025
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Якщо у неї такий манікюр, навіть страшно уявити, який там педікюр.
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інтєлектуалки крашениє слушають Вакарчука "Пошла к своей мечте из села Людвиновка": полиция нашла поклонницу Винника, которую разыскивали родные - Цензор.НЕТ 1957
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Её некрашеные грязные ногти - попытка максимально соответствовать образу дикой волчицы. "Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні - Цензор.НЕТ 492
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і загризе, і логово вириє. мрія, а не жінка. Вінник просто мусить її якось підтримати, реклама сама за це говорить.
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Согласен! "Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні - Цензор.НЕТ 1534

После всего того, на что пошла девушка, ради него,
он просто обязан жениться на ней.
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ну не варто так перебільшувати, його затопчуть тоді інші))).
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Ну как затопчут...Учитывая возраст аудитории Винника-могут просто целлюлитом задушить.Украинский Стасик Михайлов.))Да простит меня юный орел Миша Поплавский.))
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то їхня аудиторія і вона напрочуд чисельна і різноманітна за віком. В нас пісенний народ, тому за гарну пісню, яку можна заспівати за столом багато віддадуть.
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Так,Ви праві.У кожного свої вподобання і кожен воліє співати тих пісень,які йому довподоби.
То я написав задля сміху.Хай мене пробачать поціновувачі творчості Винника. "Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні - Цензор.НЕТ 3014
Ну і заодно Поплавського,якщо такі є. "Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні - Цензор.НЕТ 329
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Вовчиця здорової людини: фолк-виконавиця з Нідерландів, але цю пісню вона співає на одному з фінських діалектів.
Kati RÁN - Suurin (Вовчиця)
Кліп суперовий, до речі - рекомендую. Знімали теж у Фінляндії. Пейзажі - бімба.
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так, пристойно не те слово, краєвиди шикарні. Вовчиці множаться))
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<<і загризе, і логово вириє.>>

Та вона за гарну пісню у виконанні дуету Поплавського і Винника може вирити логово всій "Аграрній партії".Тим паче,що партія малочисельна.Вінник і Юний орел.Не партія,а так...партєйка.))
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Так а якщо на мене родичі заявлять, то я вже й дорогою не зможу пройтися?
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а шо таке?
преЗику красниє трусєля полоскати можна, а тьоткє махати лівчиком ніззя ? "Пошла к своей мечте из села Людвиновка": полиция нашла поклонницу Винника, которую разыскивали родные - Цензор.НЕТ 5509
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А на предвыборном плакате Аграрной партии со Старым Козлом Полавком Винник вообще во всём красном. У обоих мармьізьі такие довольные, что вспомнились поговорка: "Красному и дурак радый"©.
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Эта тетка напомнила Бриджет Джонс, когда она в тайской тюрьме пела песню Мадонны « Like Virgin».
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нижняя страта электората ЗЕБЕньки
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Тепер Вінник, як особа відповідальна за безлад у господарстві вовчиці, зобов'язаний допомогти їй викопать картоплю🤔
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этот певец фанатке ровня....
шла ночью одна по дороге и ни кто не напал ..... гады.....
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от неё в ужасе убегали маньяки, и писали под себя ночные волки.. тётка-огонь!
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Вийшов такий вночі поманіячити - і тут раптом тітка з обличчям, зробленим в майнкрафті, із страхітливим сопінням і гарчанням пхне на концерт Вінника...
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да что Вы понимаете в "тонкой женской душе"?! .. "Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні - Цензор.НЕТ 5755 и вообще я удивляюсь, почему копы не бросили свою службу, машину и не пошли с "жиночкой" вместе на концерт Винника?!

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Швидше за все, вона не зовсім здорова, тому так швидко і заявили про зникнення. Хоча, це можна сказати про всіх фанатів Вінника
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- По-мо-ги-ите-э! Лё-о-ли-ик!
- Идиот!!! Тьфу!
- Мамочка-а! Лё-о-ли-ик! Спаси-ите-э! Ма-ма-ня-а!
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Зря остановили. Так бы до Чопа и шла... "Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні - Цензор.НЕТ 6723
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Добре вам тут потішаися, а у дівчини явно вавка у голові. Це ж треба додуматся - попертися до Києва пішки, по-друге явно без білета на концерт, по-третє, навіть нікому не сказавши, хоча зрозуміло, що двома годинам тут не обійдеться. Ото родичі і забили тривогу, бо знають, що чадо або розумово відстале, або має психічні розлади.
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Если бы у неё одной. Всего (вместе с Поплавским и Винником) таких почти 74%. "Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні - Цензор.НЕТ 259
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Нє... Ноль целых, хрен десятых. Посмотрите место "аграрной партии".
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Я просуммировал всех "винников", в т.ч. тех, кто ему на рояле х*ром аккомпанирует. "Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні - Цензор.НЕТ 2837
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Дамочкі не тупі, щоб Вінника до Ради обирати - як він їм у цьому разі співати буде?
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Аднака нікаго не сообщила! Скайнет Цензор асазнал себя как личнасць и васстал протифф чилавечиства!
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в них автоперекладач з української, тому фраза "нікого не попередила" вийшла трохи недолугою.
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Ждём новый хит "Людвиновська тигриця"
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В нас в Харкові Гепа на день медика роздавав запрошення на його концерт. Дружина не пішла, довелося розповсюдити білет серед нашої главбухши. Вона точно не його фанатка, але ж халява... пішла. І шо Ви собі думаєте, їй сподобалось! "Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні - Цензор.НЕТ 4652
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Згадався комікс. Колеги (фани екстремального металу) зрозуміють жах ситуації )))

Хоча не уявляю, як би особисто я спромігся з такою ТПшкою настільки далеко побудувати стосунки )))))))) Хіба що дійсно на рівні "бл-дська подруга", тупо сексом потрахатися (якщо гарненька, звісно)...


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Отличная тема, петики! Может, вам лучше переквалифицироваться в искусствоведы?
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А клясичне переоформлення хати на Мурзіка Васильовича?
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на куя ее к сестре? надо было сразу в дурдом на воспитание! там есть и винники, и киркоровы ,и пугачевы , и бочелли, и наполеоны и даже карлы марксы!
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Зековци та фсб-тварі, - чому тут нічого немає про Пороха?????
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Було б іронічно, якби ця "вовчиця" натрапила лісом на вовка... як героїня цієї середньовічної скандинавської балади...

Garmarna (Folk Rock, Швеція) - Varulven

ПЕРЕВЕРТЕНЬ

Дівчина йшла в сусіднє село
Липи тремтіли в лісі
Вона йшла темною дібровою уночі
Вона йшла до коханого

І так йшла вона темною дібровою
Липи тремтіли в лісі
Там зустріла сірого вовка
Вона йшла до коханого

- Пане вовк, ти не їж мене
Я дам тобі сріблом шиту сорочку
- Не потрібна мені сріблом шита сорочка
Твоє юне життя потрібне, має пролитися кров

Дівчина залізла високо на дуб
Липи тремтіли в лісі.
А вовк загарчав від люті
Вона йшла до коханого

Він вирвав дерево з коренем
Липи тремтіли в лісі
А вона намагалася в розпачі залізти ще вище
Вона йшла до коханого

- Пане вовк, ти не їж мене
Я дам тобі золоті монети
- Не потрібні мені золоті монети
Твоє юне життя потрібне, має пролитися кров

Наречений осідлав сірого коня
Липи тремтіли в лісі
Як птах, він помчав туди
Вона йшла до коханого

І коли він доїхав до місця
Липи тремтіли в лісі
Він знайшов відгризену руку в крові
Вона йшла до коханого

Боже, боже, помилуй мене молодого
Липи тремтіли в лісі
Мою дівчину згризли, коня я загнав
Вона йшла до коханого...
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не зле, але польський варіант цікавіший: "не пускайте курвоту до лясу, бо погине фауна.." "Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні - Цензор.НЕТ 9591
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есть еще.
- пойшли ми до лясу. я, орыся и марыся.
нас згвалчили. мене и орысю.
- а марысю не?
- а она не хцяла.
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Видно з аграрної партії, по політиних інтересах ходила - як ходаки до Леніна, так ходачки до Вінника тягнуться.
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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