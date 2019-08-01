 "Пошла к своей мечте из села Людвиновка": полиция нашла поклонницу Винника, которую разыскивали родные. ФОТО

Об этом сообщает Патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.
Патрульные обнаружили женщину ночью на автодороге Киев-Чоп.
"Ночь, автодорога Киев-Чоп, вблизи села Стоянка шла вдоль дороги женщина. Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить все обстоятельства, почему же гражданка оказалась ночью сама на автодороге. Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никому не сообщила", - информирует полиция.
Отмечается, что родные успели заявить о пропаже женщины.
"Стражи порядка доставили 33-поклонницу в Макаровский ОП и сообщили хорошие новости старшей сестре - что женщина нашлась целой и невредимой", - говорится в сообщении.
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После всего того, на что пошла девушка, ради него,
он просто обязан жениться на ней.
То я написав задля сміху.Хай мене пробачать поціновувачі творчості Винника.
Ну і заодно Поплавського,якщо такі є.
Kati RÁN - Suurin (Вовчиця)
Кліп суперовий, до речі - рекомендую. Знімали теж у Фінляндії. Пейзажі - бімба.
Та вона за гарну пісню у виконанні дуету Поплавського і Винника може вирити логово всій "Аграрній партії".Тим паче,що партія малочисельна.Вінник і Юний орел.Не партія,а так...партєйка.))
преЗику красниє трусєля полоскати можна, а тьоткє махати лівчиком ніззя ?
шла ночью одна по дороге и ни кто не напал ..... гады.....
- Идиот!!! Тьфу!
- Мамочка-а! Лё-о-ли-ик! Спаси-ите-э! Ма-ма-ня-а!
СкайнетЦензор асазнал себя как личнасць и васстал протифф чилавечиства!
Хоча не уявляю, як би особисто я спромігся з такою ТПшкою настільки далеко побудувати стосунки )))))))) Хіба що дійсно на рівні "бл-дська подруга", тупо сексом потрахатися (якщо гарненька, звісно)...
Garmarna (Folk Rock, Швеція) - Varulven
ПЕРЕВЕРТЕНЬ
Дівчина йшла в сусіднє село
Липи тремтіли в лісі
Вона йшла темною дібровою уночі
Вона йшла до коханого
І так йшла вона темною дібровою
Липи тремтіли в лісі
Там зустріла сірого вовка
Вона йшла до коханого
- Пане вовк, ти не їж мене
Я дам тобі сріблом шиту сорочку
- Не потрібна мені сріблом шита сорочка
Твоє юне життя потрібне, має пролитися кров
Дівчина залізла високо на дуб
Липи тремтіли в лісі.
А вовк загарчав від люті
Вона йшла до коханого
Він вирвав дерево з коренем
Липи тремтіли в лісі
А вона намагалася в розпачі залізти ще вище
Вона йшла до коханого
- Пане вовк, ти не їж мене
Я дам тобі золоті монети
- Не потрібні мені золоті монети
Твоє юне життя потрібне, має пролитися кров
Наречений осідлав сірого коня
Липи тремтіли в лісі
Як птах, він помчав туди
Вона йшла до коханого
І коли він доїхав до місця
Липи тремтіли в лісі
Він знайшов відгризену руку в крові
Вона йшла до коханого
Боже, боже, помилуй мене молодого
Липи тремтіли в лісі
Мою дівчину згризли, коня я загнав
Вона йшла до коханого...
- пойшли ми до лясу. я, орыся и марыся.
нас згвалчили. мене и орысю.
- а марысю не?
- а она не хцяла.