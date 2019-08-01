 Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили участники Объединения жен и матерей бойцов участников АТО, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью в городе Новоград-Волынский были разрушены 15 памятников героям, погибшим на войне на Востоке. Аллея славы, кладбище Чехова. От злости не хватает слов!" - говорится в заметке.
Как пишет интернет-издание "Новоград.City", вандалы повредили 15 памятников, пять из которых на месте захоронения участников АТО - Дмитрия Герасимчука, Антона Милько, Юрия Глухова, Василия Карпенко и Николая Лисовского.
Правоохранители проводят расследование и ищут злоумышленников.
Грощі в зуби і вперед, можуть і рідну мати вбити.
А руйнувати пам'ятники нашим воїнам будуть і далі на жаль .... ніщо цю худобу не зупинить, а біля кожного пам'ятника пост не поставиш, під охорону не візьмеш ..