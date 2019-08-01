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 Происшествия, Общество
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Все про:Житомирщина (709) кладбище (167) вандализм (431)

 Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО. ФОТОрепортаж

Ночью в четверг, 1 августа, в городе Новоград-Волынский Житомирской области неизвестные разбили памятники на могилах воинов АТО на местной Аллее славы.

Об этом сообщили участники Объединения жен и матерей бойцов участников АТО, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью в городе Новоград-Волынский были разрушены 15 памятников героям, погибшим на войне на Востоке. Аллея славы, кладбище Чехова. От злости не хватает слов!" - говорится в заметке.

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Как пишет интернет-издание "Новоград.City", вандалы повредили 15 памятников, пять из которых на месте захоронения участников АТО - Дмитрия Герасимчука, Антона Милько, Юрия Глухова, Василия Карпенко и Николая Лисовского.

Правоохранители проводят расследование и ищут злоумышленников.

Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО 01
Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО 02
Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО 03
Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО 04
Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО 05

Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО 06

Источник: https://censor.net.ua/p3140800
 
   
 Топ комментарии
 
Пора мінувати. Парі трійці зєбілів руки ноги повідриває, бажання геройствувать на цвинтарі само відпаде.
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С внутренними (украинскими) любителями россии не стоит вступать в полемику. Их бить больно и быстро. Уж сильно они себя вольготно чувствуют на нашей земле.
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Вот она сатанинская суть русского мира. Прав был Святитель Игнатий Брянчанинов, когда еще в 19 веке предрекал , что в будущем Россия и российский народ станут главными союзниками Антихриста на Земле.
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Словите пидаров, и при задержании сломайте совсем...
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«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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Не знаю що то за паскуди в Новоград- Волинському пам"ятники руйнували і заради якоі мети, а от в моєму селі Кам"янки, що на Тернопільщині, п"яне бидло з гнійником замість мізків, йдучи з бару в темний час, просто заради забави, розбило всі ліхтарі на меморіалі односельчан, що не вернулись з війни 1941-1945 років. От дійсно не такі страшні московські воші, як своі украінські гниди.
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чі що, в селі неможливо знайти і покарати?
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Дєла маладої.Ви ж там бЄндьйоррифци,памірьєтєся.А ліхтарі нехай відкуплять.Ну й по сраці трохи дайте.
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Заказні п.дараси.
Грощі в зуби і вперед, можуть і рідну мати вбити.
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Який жах.....Невже ці паскуди не бояться ...? Закон карми нiхто не вiдмiняв..А потім скиглять (коли торкнеться їх рідних і близьких, наприклад рак) - за что Господи ??
А руйнувати пам'ятники нашим воїнам будуть і далі на жаль .... ніщо цю худобу не зупинить, а біля кожного пам'ятника пост не поставиш, під охорону не візьмеш ..
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Ублюдки... Представляю горе родных, когда увидят это варварство. Плиту на могиле моего папы тоже сломали, поэтому чувства шока, ужаса и сердечной боли я cпустя годы физически ощущаю. На Бога я, честно говоря, не очень уповаю по части поимки и наказания мерзавцев, а вот на неравнодушных активистов рассчитываю. В них наша надежда и наша сила.
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Нік гарний,американськими літерами,зміст-правильний.А от їзіккь мокшанський --дисонансом.
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с памятниками «воюют» только трусы и моральные уроды.........
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Це --з пам"ятниками справжнім українцям НА ЦВИНТАРІ.А КОМУНЯЦЬКО-КАЦАПСЬКІ по містах -гарадахь--ДО ДУПИ.
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Ьлять, с каких пор у нас житомирская область кублом сепарским стала?
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Це --з пам"ятниками справжнім українцям НА ЦВИНТАРІ.А КОМУНЯЦЬКО-КАЦАПСЬКІ по містах -гарадахь--ДО ДУПИ.
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Щоб цим скотам руки повикручувало! Від душі бажаю!
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