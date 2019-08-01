 Сотрудники ГМС задержали в Киеве мигрантов с инфекционным заболеванием, которые торговали продуктами. ФОТО

Об этом сообщает пресс служба ГМС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на рынке в Деснянском районе столицы 31 июля задержали 59 нарушителей миграционного законодательства. Из них 33-х принудительно вернут в страну происхождения, 17-ти сократили срок пребывания в Украине, а еще двух мигрантов поместят в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности.

Также составлены 42 административных протокола о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине (по ст. 203 КоАП).

В ГМС отметили, что на прошлой неделе на этом же рынке задержали 63 мигрантов. 10 задержанных поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Трое из них оказались больными опасным инфекционным заболеванием. Мужчины занимались реализацией овощей и фруктов, то есть непосредственно контактировали с людьми и продуктами.

В пресс-службе Миграционной службы объяснили, что медобследование проходят лишь те лица, которых направляют в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности, передает "Украинская правда". Поэтому сколько всего может быть мигрантов с опасным заболеванием, неизвестно.