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Все про:Киев (17783) мигранты (578) ГМС (8)

 Сотрудники ГМС задержали в Киеве мигрантов с инфекционным заболеванием, которые торговали продуктами. ФОТО

На одном из киевских рынков правоохранители задержали нелегальных мигрантов, у которых было опасное инфекционное заболевание. При этом они продавали овощи и фрукты.

Об этом сообщает пресс служба ГМС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на рынке в Деснянском районе столицы 31 июля задержали 59 нарушителей миграционного законодательства. Из них 33-х принудительно вернут в страну происхождения, 17-ти сократили срок пребывания в Украине, а еще двух мигрантов поместят в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности.

Сотрудники ГМС задержали в Киеве мигрантов с инфекционным заболеванием, которые торговали продуктами 01

Также составлены 42 административных протокола о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине (по ст. 203 КоАП).

В ГМС отметили, что на прошлой неделе на этом же рынке задержали 63 мигрантов. 10 задержанных поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Трое из них оказались больными опасным инфекционным заболеванием. Мужчины занимались реализацией овощей и фруктов, то есть непосредственно контактировали с людьми и продуктами.

В пресс-службе Миграционной службы объяснили, что медобследование проходят лишь те лица, которых направляют в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности, передает "Украинская правда". Поэтому сколько всего может быть мигрантов с опасным заболеванием, неизвестно.

Источник: https://censor.net.ua/p3140798
 
   
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Перш за все, - з кацапськими азіатами!
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и что у тебя украли, вставную челюсть?
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КОРОЧЕ РАЗ БЫЛ НА БОМБЕЕ-РАЙОН ЗАПОРОЖЬЯ ТАК РЯДОМ с магазином полд таким же названием тоже то ли узбеки то ли тадждики торгуюют-азербоны короче.. а у нас на районе все чики пики 10 стихийный мего рынков,.)
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Какие то идиоты покупают на стихийных рынках у чер***опых!
Странные люди. Или тупые?
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