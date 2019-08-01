 У разрушенного моста в Станице Луганской начали разминирование. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Станично-Луганской районной государственной администрации.

"Сегодня с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ "Станица Луганская". Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста", - сказано в сообщении на странице райадминистрации в Фейсбуке.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Трехсторонняя контактная группа в Минске сумела накануне договориться о разминировании территории вокруг моста в Станице Луганской.

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"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания ТКГ в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

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