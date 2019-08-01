 У разрушенного моста в Станице Луганской начали разминирование. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Станично-Луганской районной государственной администрации.
"Сегодня с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ "Станица Луганская". Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста", - сказано в сообщении на странице райадминистрации в Фейсбуке.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Трехсторонняя контактная группа в Минске сумела накануне договориться о разминировании территории вокруг моста в Станице Луганской.
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"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания ТКГ в Минске.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.
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Единичные обстрелы в Донбассе не стоит считать нарушением бессрочного перемирия. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает «Интерфакс-Украина».
По словам военачальника, подразделения ВСУ в зоне вооруженного конфликта «демонстрируют твердую позицию» по вопросу соблюдения договоренностей, достигнутых в Минске, и не нарушают режим тишины. Однако «в случае критического обострения ситуации» военные готовы быстро ответить, подчеркнул Хомчак.
причем что ынтересно, что именно укрсторона предоставила - путен нихрена не предоставил-ихтамнет-енто украита на каленях приползла и предоставила..все какмедведчук саабщил после перегавора в мескве.
дальше будет - украита предоставила
1. свои предложения по амнистеи....
2.украита предоставила свои предложения по хведерализацыи....
3.....
Источник: https://censor.net.ua/p3140777
и что еще ынтересно - ентогосчс разминирует и свалит в киев.
а солдаты на передовой останутся с голымзадом
ну и дамбасятина уже паполной в 4 полосы по мосту навалит за укрпенсиями -калбасой
в инете насмехаются над ентими тупыми хахлами - распевателямигромко укргимнов
ахахаха
***
Дикий - он на то и дикий…
Пусть и ликом невеликий,
Сущность дикого одна -
В неблагодарности она!
Волчонок, потеряв семью,
Попал в обитель, не свою.
И там же, где он воду пил,
Упал с моста и заскулил…
Прохожий, сжалившись, нырнул,
Волчонку руки протянул.
Щенок, собрав остаток сил,
Бедняге палец откусил…
(Эзоп. 600 г. до н.э)