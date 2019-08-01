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Все про:Луганщина (4142) разминирование (286) Станица Луганская (31)

 У разрушенного моста в Станице Луганской начали разминирование. ФОТО

Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Станично-Луганской районной государственной администрации.

"Сегодня с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ "Станица Луганская". Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста", - сказано в сообщении на странице райадминистрации в Фейсбуке.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Трехсторонняя контактная группа в Минске сумела накануне договориться о разминировании территории вокруг моста в Станице Луганской.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ремонт моста у Станицы Луганской займет несколько месяцев, - Сайдик

"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания ТКГ в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

Также на Цензор.НЕТ: ОБСЕ сообщила о новых позициях террористов возле Станицы Луганской

У разрушенного моста в Станице Луганской начали разминирование 01
У разрушенного моста в Станице Луганской начали разминирование 02
У разрушенного моста в Станице Луганской начали разминирование 03

Источник: https://censor.net.ua/p3140777
 
 
 Топ комментарии
 
мокшанская публика вообще не оценит такие труды... эти твари понимают только кулак на ихней морде.
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Зате буде яка вдячність Україні від сєпарів та ватніків. Аж подих захоплює. Притуляйте зміюку до грудей, притуляйте. Віддячать сповна.
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И на хрена его отстраивать? Пусть вата сама его отстраивает. Пусть покричат -путинвведи, путинпочини.
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Глава армии Украины отказался считать обстрелы в Донбассе срывом перемирия

У разрушенного моста в Станице Луганской начали разминирование - Цензор.НЕТ 2851

Единичные обстрелы в Донбассе не стоит считать нарушением бессрочного перемирия. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает «Интерфакс-Украина».
По словам военачальника, подразделения ВСУ в зоне вооруженного конфликта «демонстрируют твердую позицию» по вопросу соблюдения договоренностей, достигнутых в Минске, и не нарушают режим тишины. Однако «в случае критического обострения ситуации» военные готовы быстро ответить, подчеркнул Хомчак.
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"Дождь ідьот а ми нє взірая" Жванецький. Нічого не змінюється з часів СРСР і навіть з часів Київської русі.
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Зате буде яка вдячність Україні від сєпарів та ватніків. Аж подих захоплює. Притуляйте зміюку до грудей, притуляйте. Віддячать сповна.
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Наші мирні ініціативи мають бути підкріплені потужним посиленням вогневої потужності ЗСУ, щоб мати можливість відвоювати всі залишені території та зупинити ворога, який піде по цих розмінованих проходах у наступ! В ЗСУ терміново потрібні важкі БМПВ-64 які витримують вибух протитанкової міни, постріл РПГ, ПТРК та танку і можуть вести бій в будь якій ситуації!
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Не понимаю . Для чего? Чтобы вате было удобно ? Они "наши" ?
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Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской


причем что ынтересно, что именно укрсторона предоставила - путен нихрена не предоставил-ихтамнет-енто украита на каленях приползла и предоставила..все какмедведчук саабщил после перегавора в мескве.

дальше будет - украита предоставила
1. свои предложения по амнистеи....
2.украита предоставила свои предложения по хведерализацыи....
3.....
Источник: https://censor.net.ua/p3140777

и что еще ынтересно - ентогосчс разминирует и свалит в киев.
а солдаты на передовой останутся с голымзадом

ну и дамбасятина уже паполной в 4 полосы по мосту навалит за укрпенсиями -калбасой

в инете насмехаются над ентими тупыми хахлами - распевателямигромко укргимнов

ахахаха
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мокшанская публика вообще не оценит такие труды... эти твари понимают только кулак на ихней морде.
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Петя восстанавливал танки для ВСУ, а Зеленский восстанавливает мосты для сепаратистов. При Пете каждую неделю в ВСУ поступала военная техника, а при новом преЗЕденте, за два месяца, ВСУ получила от ЗЕленского дулю с маком.
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спасибо ж никто не скажет ...
***
Дикий - он на то и дикий…
Пусть и ликом невеликий,
Сущность дикого одна -
В неблагодарности она!

Волчонок, потеряв семью,
Попал в обитель, не свою.
И там же, где он воду пил,
Упал с моста и заскулил…

Прохожий, сжалившись, нырнул,
Волчонку руки протянул.
Щенок, собрав остаток сил,
Бедняге палец откусил…

(Эзоп. 600 г. до н.э)
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Зебіли !!! Ура !!! КАнец вАйне !!! Відновимо сепарам міст, щоб їм зручніше було нас ненавидіти і гадити, за наші гроші. "Зробили СЕБЕ разом !" Біля зруйнованого моста в Станиці Луганській почали розмінування - Цензор.НЕТ 5580
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И на хрена его отстраивать? Пусть вата сама его отстраивает. Пусть покричат -путинвведи, путинпочини.
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Если повторить знаменитое высказывание унылого коня рос.мида,а оно полностью соответствует тому,что творят чукма и ром-петя, то будет так - ....билы!...дь!!!
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всё правильно делают. а соевые боты - дешёвые подкацапники.
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кацапа не хвилюйся, путін-***** твій скоро дригне копитами...))
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ты соевый бот - дешёвый подкацапник. поэтому не я, а ты кацапа не хвилюйся, путін-***** твій скоро дригне копитами.
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що свербить рогатий,тільки копії можеш копитами на клаві на тринькати?))
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не розумію, навіщо землю розміновувати, коли мова тільки про мост?? ах, так це ж там "наші" люди будуть повзати, відпочивати...
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