 Военная прокуратура перекрыла канал сбыта оружия и боеприпасов на Закарпатье, - Лысенко. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.
"Военной прокуратурой Ужгородского гарнизона совместно со следователями Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и сотрудниками Управления СБУ в Закарпатской области, в рамках контроля за совершением преступления по ч. 1 ст. 263 УК Украины задокументированы факты сбыта жителем Закарпатской области огнестрельного оружия и боевых припасов", - говорится в сообщении.
Злоумышленник за денежное вознаграждение на общую сумму 32 тыс грн незаконно сбыл пистолет-пулемет системы "Судаева" с боевыми патронами к нему калибра 7,62 мм в количестве 25 шт и пистолет-револьвер "Лефоше.
31 июля 2019 года подозреваемого задержали после сбыта оружия и боеприпасов, а огнестрельное оружие с патронами изъяли в ходе проведения следственных действий.
Во время обыска квартиры задержанного изъяты деньги в сумме 32 000 грн, которые он получил от реализации оружия и боеприпасов, пистолеты разного маркировки и разного калибра в количестве 16 штук, винтовки разного маркировки и калибра (шесть штук), в том числе с прицелом, оптические прицелы с различной маркировкой, устройства для отливки пуль, магазины к пистолетам (пять штук), большое количество патронов к указанной оружия (1200 штук), капсулы для зажигания (565 штук).
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
О встрече от 30.07.2019 г.
На встрече по приглашению президента Зеленского присутствовали представители почти всех крупнейших финансово-экономических групп Украины, а также представители "израильского пула" (это наше рабочее название сформированной группы финансистов из Израиля, активно и согласованно работающих в Украине и с президентом Зеленским).
Мы не будем пока оглашать список присутствующих, ибо никто из них не изъявил согласия на предложение Президента Зеленского, потому оглашение списка считаем не своевременным. Для создания понимания, что мы это знаем, скажем лишь одно - представителей Ахметова не было.
В своем выступлении, которое продолжалось более часа, президент Зеленский предложил всем присутствующим принять скоординированное участи в проекте, который очевидно станет пилотным проектом всей его президентской деятельности - проект "Реинтеграция Донбасса" (мы упоминали о нем уже " ...4. Нас ждет грандиозны дерибан под названием "восстановление Донбасса" весом в половину золото-валютных запасов Украины." ).
Стоимость проекта определяется Зеленским в пределах 280-300 млрд. гривен. Источники финансирования - Государственный бюджет Украины, целевая европейская программа в пределах 25-30 млрд. гривен, и возможные инвестиции заинтересованных структур в пока не определенном размере.
Так как возможности государственного бюджета Украины не предполагают выделения такой суммы, команда президента Зеленского предлагает пиково нарастить доходы бюджета Украины для решения этого вопроса. В качестве возможных мероприятий предлагается проведение программы массовой приватизации банковской системы, "Укрзализныци", "Укрпочты" и всех оставшихся других оставшихся в государственной собственности активов.
Кроме того, открытие рынка земли для покупки всех желающих. включая иностранцев.
Полученные средства будут вложены в инфраструктурные проекты по реконструкции и восстановлению экономического потенциала Донбасса, создание новых производств в том числе с привлечением иностранного капитала. По замыслу Зеленского действие этого проекта будет постепенно расширятся и на не подконтрольную Украине часть Донбасса, по мере расширения демилитаризованных зон и прекращения огня. Кроме того данный проект предлагает очень сжатые сроки выхода на пик реализации в течении 2020 года.
Всем присутствующим были розданы папочки с экономическими расчетами, где то на 20-25 страниц, правда без каких либо опознавательных знаков.
Особого обсуждения вопроса не получилось. Очевидно представителям которые присутствовали, все таки нужны консультации с первыми лицами.
Наш комментарий.
Вова решил не воровать. По мелочи. Ну правда, отщипывать какие то жалкие миллион-полтора, рискуя попасть в первые полосы СМИ...
Вова замыслил грандиозный хапок ! В пределах 3-4 млрд. долларов выхваченных за один год. Он понимает. что год - это предел его возможностей. Далее все будет для него совсем плохо. Куда бежать - нет вопроса. Документы на имя нового гражданина Израиля с новым, еврейским именем - это вопрос легко решаемый. Спросите , под каким именем обитает в Израиле Арбузов? Скажем прямо - полет наглости впечатляет. Хотя "Костюм с отливом - и в Ялту !" - это уже было...
И вот теперь будет очень интересно следить, как действия "оттученой в Трускавце" "команды Зе" будет строго следовать грандиозным планам будущего миллиардера.
Бо Ви знаєте ВСЕ !
Кстати на снимках из шести короткостволов - пять пгевматика.
Из современных гильз проблематично шо-то сколхозить, у него вроде калибры были какие-то экзотические, типа 5 мм, 7 мм и 12 мм.
Лефорше это вообще отпад) я шпилечные револьверы видел только в Мюнхенском музее)))
А где боевой держак от лопаты?