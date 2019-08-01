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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Киев (17783) Кличко (2695) Джулиани (26)

 Джулиани после встречи с Кличко назвал его "светом во тьме". ФОТО

Адвокат президента Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что при правлении Кличко Киев стал лучше, чем когда бы то ни было, а самого мэра украинской столицы назвал "светом".

Такое мнение Джулиани высказал у себя в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он - яркий свет, сияющий в относительной темноте", - написал адвокат Трампа.

Джулиани после встречи с Кличко назвал его светом во тьме 01

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На данный момент ничего не известно о посещении Киева Джулиани до начала или во время правления Кличко.

Следует отметить, что поездка Кличко в США для встречи с Джулиани состоялась на фоне грозящего ему увольнения с должности главы КГГА, инициатором которого является Офис президента. По словам главы ОП Андрея Богдана, Кличко связан с институтом "смотрящих" и не контролирует Киевсовет.

Напомним, этой весной Джулиани собирался встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его продолжить расследование в интересах Белого дома и таким образом помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года. Кроме того он собирался рассказать Зеленскому "правду о его окружении". В итоге Джулиани отменил визит в Украину из-за "атак на него" демократов и попыток выставить поездку в негативном свете.

Позже в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ Джулиани сообщил подробности того, почему он собирался встретиться с Зеленским, а также назвал одну из причин, по которой отказался ехать в Украину: "Люди в Соединенных Штатах сказали мне, что не стоит ехать, поскольку это ловушка, подстроенная демократами и людьми, лояльными к Соросу. А сейчас я вижу, что Президент ими окружен – юрист Коломойского (глава Офиса президента Андрей Богдан. - Ред.) и несколько парней, работающих с Соросом. И месседж, который Президент Трамп хотел бы ему передать (и который я бы передал), звучит так: "Окружать себя врагами Президента Трампа – не самая лучшая идея". Потому что одно дело окружать себя приличными людьми с разными политическими взглядами, и совсем другое – поставить рядом парня, работавшего адвокатом топ-олигарха, о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка".

Источник: https://censor.net.ua/p3140736
 
   
 Топ комментарии
 
Джулиани самый известный и успешный мэр Нью-Йорка, знает, о чем говорит!
Киевляне, если мы позволим поставить какую-то вонючую бенекрысу вместе Виталика, типа Ткаченка-нам с этого лайна не выбраться.и Украине тоже.
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Поехал, пожаловался....Старик в маразме на алегории перешёл.....Теперь Кличко это свет! Бред какой то.
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Получи Богдан двоечку перед хуком
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А що у нього так рожа довольна, була спекотна нічка між ними?
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Ні, домовилися як будуть Богдана мочить Джуліані після зустрічі з Кличком назвав його "світлом у темряві" - Цензор.НЕТ 339
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Кличко зустрівся з Джуліані... А в прєзєлєнта шо? Шаурма? Червоні трусєля? Прівоз? Бічкі?.. Джуліані після зустрічі з Кличком назвав його "світлом у темряві" - Цензор.НЕТ 1349
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чекаю на зустріч цього америкаця з Богданом... в он-лайн
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Дурилка картонная. Кличко думает что поездка в США и встреча с довольно одиозной личностью как Джулиане, добавит ему весу и поднимет падающие рейтинги.. Ну не знаю, как у населения так это вызвало еще большее раздражение, так что минус 3-4% рейтинга Виталя имеет. А может он себе уже адвоката ищет, мабудь шо то чуе.. "Свет во тьме" это ж нужно было такое ляпнуть.. да еще про Виталю ( чудило) ., . Квартал со своими шутками просто "отдыхает"
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Рейтинг у Виталия после встречи подскочил. Киев всегда был про-американский.
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Джулиани это далеко не Америка, это считать что Янукович это Украина. И быть про американскими , как вы сказали про Киев, это не значит быть про джулианскими или про трамповскими ( один мафия, другой шут гороховый) Так что на счет "подскочившего" рейтинга имею большие сомнения.
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Джулиани взбодрил Виталика ....
теперь Виталик яко лось
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поехал жаловаться,это просто ******,я его считал мужиком а ведет себя как плаксивая девочка.
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жаловаться побегут зелебобы вместе с портянкой ...
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Пока он на посту мэра Киева он не может так просто подойти и дать nuзgы жирному кабану Богдану или бородатой бабушке. В отличие от них он интеллигентный пацан Джуліані після зустрічі з Кличком назвав його "світлом у темряві" - Цензор.НЕТ 8068
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Так тонко Кличко дауном (солнечным человеком) еще никто не называл...
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Нам даже у американцев надо годами любезному отношению к ущербным относится. Я уже про европейцев вообще не говорю. Как-то с нашего оффиса зашёл некто на итальянское судно к капитану. Мне было интересно узнать кто это был. И они отвечали, что это старичок спортивной внешности. Старичок у нас был один, но не спортивной вовсе внешности, большой любитель выпить. Так я только потом понял, что они имели в виду, когда они сказали, что он на их пароходе целую бутылку виски выпил.
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огарок, что ли?)))))))))))))))))))))))
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Зашёл на цензор и чуть не ослеп от ярких вспышек! Это мощно полыхали зебильские пуканы под статьей про Руди Джулиани. Как-то нужно спокойнее, зебилята, что ж вы душу себе рвете?)))
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Джулиани Трампу о подробностях встречи с Кличко: «Отак для приветствия протягиваю ему руку... Вдруг неожиданно снизу что-то огроменное и тяжеленное прилетает мне в подбородок... Я тут же вырубился. Потом прихожу в себя, в глазах кромешная тьма, а в центре поля зрения из тьмы постепенно вырисовывается освещённая харя Кличка и с ехидной улыбочкой бормочет себе под нос: - Знатно зашёл апперкотик, помнят-то ручки, помнят...»
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Кацап, лишняя хромосома сожрала твой моск окончательно Джуліані після зустрічі з Кличком назвав його "світлом у темряві" - Цензор.НЕТ 9300
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Соромлюся шанобливо запитатися у вельмишановного мосьпана та, сподіваюся, що знайшов освіченого добродія, який розтлумачить, хто ж такі кацапи - це часом не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв і ще дехто?
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Джулиани прав, сегодня Кличко смотрится , на фоне зомбированного населения, лучом света ...
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Это да, если ему в ухо посветить то в другом увидиш луч света!
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ну тебе в очко посветить то ноздри точно засветятся))
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Педалик дурак дураком а верно понял что пора в штатах статус беженца, тобиш беглеца просить... Ааааа, мож он его нанять хочет для своей защиты....так не поможет, хоть всех своих с кем ты на ригн выходил пригласи на суд!
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Интересно в США он будет проходить как казнокрад, или как бывший боксёр. В США и сидеть в тюрьме приятней, может будут отпускать из тюрьмы тренировать городскую команду молодых боксёров.
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Не, в тюрьме он будет комиксы сочинять, как по ночам героически кочегарил в котельной чтоб злой Дед Мороз не заморозил киевлян
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В США он будет посещать беню в Гуантанамо - мацу ему передавать Джуліані після зустрічі з Кличком назвав його "світлом у темряві" - Цензор.НЕТ 6905
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Руди один из самых лучших метров НьюЙорка за всю историю города.
При нем Нью Йорк управлялся великолепно.
И если он так сказал о Кличко и Киеве при Кличко, то я ему верю абсолютно.
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Джулиани после встречи с Кличко назвал его "светом во тьме".

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Интересно: а как он понимал Кличко? Если мы его большим с трудом понимаем.


Джуліані після зустрічі з Кличком назвав його "світлом у темряві" - Цензор.НЕТ 3428

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Кличко уверенно объясняется на английском и немецком. В отличие от шлимазла-вовочки, который внятно только на фене мурчит. Джуліані після зустрічі з Кличком назвав його "світлом у темряві" - Цензор.НЕТ 3788
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джулиани шепнет трампу и ваЗЕлину на встречу с трампом нужно будет брать много реального вазелина, для мягкой порки))))
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Джулиани за недорого катается "на заказ" и хвалит приглашающих. Он давно и со скандалом выброшен из политики. Вот пример другого его "случайного приезда" к Гене Кернесу
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Укрепляюсь в мысли, что взятку предлагали с ведома Клячка. Иначе зачем он бы стал тратиться на такое посещение? Точнее, на лестную характеристику Киева и роли Клячко.
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Спасибо зрителям экрана, за преЗЕдента наркомана!!

ЗЕ перед выборами пообещал легализовать марихуану и проституцию; не знали? Так что вам не должна надоедать ни наркомания, ни проституция - это программные обязательства ЗЕ, смотри - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212607/.
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Зе-дебил поддержал всё то, из-за чего ненавидели Пороха:

1) ЗЕ "только шутил о тарифах", но не собирался снижать тарифы-квартпалату (сказал представитель Зеленского в Кабмине) - https://focus.ua/ukraine/431787-u-zelenskogo-zayavili-chto-prezident-ne-obeshhal-snizit-tarify

2) "Зеленский уже поддерживает Супрун и её реформу очень дорогой платной медицины" - ttps://interfax.com.ua/news/election2019/573663.html

3) Вслед за Порохом Зеленский хочет продать украинскую землю (а в добавок хочет повсюду пооткрывать казино) - https://strana.ua/news/207412-zelenskij-khochet-otmenit-moratorij-na-prodazhu-zemli-i-lehalizovat-kazino.html

******* Так что ЗЕ - это "Порошенко умноженный на три". Кроме "плохих реформ Пороха" ЗЕ-дебил собирается делать свои "антинародные реформы":

4) И новое от ЗЕ (чего не было у Порошенко, Януковича и пр.) "Зеленский за легализацию марихуаны и проституции, но не оружия" - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212607/ 5) Плюс на выборы президента-2014 Порох шёл под девизом "Жить по-новому" - это скопировал у него Зеленский с его "новой командой" и требованием выгнать всех старых политиков, госслужащих, депутатов - "Послы G7 раскритиковали "люстрацию от Зеленского"" - https://korrespondent.net/ukraine/politics/4117589-posly-G7-raskrytykovaly-luistratsyui-ot-zelenskoho

6) ЗЕ, как Янукович, хочет заменить мэра Киева на своего "наместника".

7) При ЗЕ уже объявили (12.7.2019) о том, что Ощадбанк перерегистрировали в "частное предприятие". То есть главный государственный банк украли, а ЗЕ язык в жопу засунул, что-то не шутит.
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"Спасибо жителям Кривбасса, за президента пида....са"! Даешь 2 серию про ЗЕ-Януковича!

Вороватый, брехливый Зе-дебил замахнулся на Киев, ну, и пойдёт ЗЕ дорогой Януковича.

>>>>> Этот Богдан был подручным у Коломойского-Корбана по части редйрества и брехни в судах, а теперь он как Папа Римский, рассказывает об отпущении грехов. Вот уроды клоунские.
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"На цей момент нічого не відомо про відвідування Києва Джуліані до початку або під час правління Кличка." Джуліані після зустрічі з Кличком назвав його "світлом у темряві" - Цензор.НЕТ 6054 Откуда тебе, Джулиани, знать каким был Киев до Педалика и сейчас?

Китайцы проек Шулявки за менее двух суток решают! Кличко начал кучу бестолковых ремонтов по всему Киеву и не закончил ничего! Улица Гончара года 3 постоянно разрыта! Киевляне в пробках сжигают тонны бензина и теряют время своей жизни.
Все это попахивает дешевым кличковским пиаром. Мол меня Трамп поддерживает! Оставьте меня в покое...
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