 Джулиани после встречи с Кличко назвал его "светом во тьме". ФОТО

Такое мнение Джулиани высказал у себя в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он - яркий свет, сияющий в относительной темноте", - написал адвокат Трампа.
На данный момент ничего не известно о посещении Киева Джулиани до начала или во время правления Кличко.
Следует отметить, что поездка Кличко в США для встречи с Джулиани состоялась на фоне грозящего ему увольнения с должности главы КГГА, инициатором которого является Офис президента. По словам главы ОП Андрея Богдана, Кличко связан с институтом "смотрящих" и не контролирует Киевсовет.
Напомним, этой весной Джулиани собирался встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его продолжить расследование в интересах Белого дома и таким образом помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года. Кроме того он собирался рассказать Зеленскому "правду о его окружении". В итоге Джулиани отменил визит в Украину из-за "атак на него" демократов и попыток выставить поездку в негативном свете.
Позже в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ Джулиани сообщил подробности того, почему он собирался встретиться с Зеленским, а также назвал одну из причин, по которой отказался ехать в Украину: "Люди в Соединенных Штатах сказали мне, что не стоит ехать, поскольку это ловушка, подстроенная демократами и людьми, лояльными к Соросу. А сейчас я вижу, что Президент ими окружен – юрист Коломойского (глава Офиса президента Андрей Богдан. - Ред.) и несколько парней, работающих с Соросом. И месседж, который Президент Трамп хотел бы ему передать (и который я бы передал), звучит так: "Окружать себя врагами Президента Трампа – не самая лучшая идея". Потому что одно дело окружать себя приличными людьми с разными политическими взглядами, и совсем другое – поставить рядом парня, работавшего адвокатом топ-олигарха, о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка".
теперь Виталик яко лось
При нем Нью Йорк управлялся великолепно.
И если он так сказал о Кличко и Киеве при Кличко, то я ему верю абсолютно.
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Интересно: а как он понимал Кличко? Если мы его большим с трудом понимаем.
ЗЕ перед выборами пообещал легализовать марихуану и проституцию; не знали? Так что вам не должна надоедать ни наркомания, ни проституция - это программные обязательства ЗЕ, смотри - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212607/.
1) ЗЕ "только шутил о тарифах", но не собирался снижать тарифы-квартпалату (сказал представитель Зеленского в Кабмине) - https://focus.ua/ukraine/431787-u-zelenskogo-zayavili-chto-prezident-ne-obeshhal-snizit-tarify
2) "Зеленский уже поддерживает Супрун и её реформу очень дорогой платной медицины" - ttps://interfax.com.ua/news/election2019/573663.html
3) Вслед за Порохом Зеленский хочет продать украинскую землю (а в добавок хочет повсюду пооткрывать казино) - https://strana.ua/news/207412-zelenskij-khochet-otmenit-moratorij-na-prodazhu-zemli-i-lehalizovat-kazino.html
******* Так что ЗЕ - это "Порошенко умноженный на три". Кроме "плохих реформ Пороха" ЗЕ-дебил собирается делать свои "антинародные реформы":
4) И новое от ЗЕ (чего не было у Порошенко, Януковича и пр.) "Зеленский за легализацию марихуаны и проституции, но не оружия" - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212607/ 5) Плюс на выборы президента-2014 Порох шёл под девизом "Жить по-новому" - это скопировал у него Зеленский с его "новой командой" и требованием выгнать всех старых политиков, госслужащих, депутатов - "Послы G7 раскритиковали "люстрацию от Зеленского"" - https://korrespondent.net/ukraine/politics/4117589-posly-G7-raskrytykovaly-luistratsyui-ot-zelenskoho
6) ЗЕ, как Янукович, хочет заменить мэра Киева на своего "наместника".
7) При ЗЕ уже объявили (12.7.2019) о том, что Ощадбанк перерегистрировали в "частное предприятие". То есть главный государственный банк украли, а ЗЕ язык в жопу засунул, что-то не шутит.
Вороватый, брехливый Зе-дебил замахнулся на Киев, ну, и пойдёт ЗЕ дорогой Януковича.
>>>>> Этот Богдан был подручным у Коломойского-Корбана по части редйрества и брехни в судах, а теперь он как Папа Римский, рассказывает об отпущении грехов. Вот уроды клоунские.
Китайцы проек Шулявки за менее двух суток решают! Кличко начал кучу бестолковых ремонтов по всему Киеву и не закончил ничего! Улица Гончара года 3 постоянно разрыта! Киевляне в пробках сжигают тонны бензина и теряют время своей жизни.
Все это попахивает дешевым кличковским пиаром. Мол меня Трамп поддерживает! Оставьте меня в покое...