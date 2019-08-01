 Зеленский с утра посетил тренажерный зал: "Спорт никто не отменял". ФОТО

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро!" - отметил глава государства.

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