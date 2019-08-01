 Зеленский с утра посетил тренажерный зал: "Спорт никто не отменял". ФОТО

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро!" - отметил глава государства.
Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро!" - отметил глава государства.
Это очень интересно! Мы обязательно должны об этом знать!!!
Выбрали ж чмо.
- Що?
- Шановний пане Зеленський!
Всё правильно делает, как грицца: в здоровом теле - здоровый кокс.
Работы нет !!!!!!!!!!
пусть отказывается от зарплаты, платит из своего кармана за охрану и прочие през. расходы и идет нах... от управления государством!
тогда я не буду иметь никаких претензий.
а сейчас он - слуга Народа, то есть, меня хорошего !
по крайней мере так было заявлено......
нужно разбросать яркие фишечки для быдла, которые отвлекают от безделия и грабежа страны
Израиль?
А зачем Израилю такой ЗЕльоный геморой, хоть и родная кровинушка
УРА!
Наш хлопчик гарно поїв
УРА!
Наш хлопчик весело побалувався із фонтаном
УРА!
Наш хлопчик гарно поприсідав
УРА!
Наш хлопчик... Коли ваш хлопчик гарно покакає нам теж це покажуть???
А може просто запор?
"1 серпня у Польщі набув чинності закон, відповідно до якого всю молодь віком до 26 років звільнили від сплати податку на доходи фізичних осіб."
Про це повідомляє «Польське Радіо».
Почитал комменты завистливого быдла... Вероятно, это те несчастные 8%, которые в ЕС собрались по шоколадной мародерской тропинке..))) А может просто шваль проплаченная. Но это и неважно по большому счёту. Потрепыхаетесь ещё до сентября- потом бюджет урежут!
А пока- смотрите, как должен выглядеть настоящий президент и ... сосите! Лапу.
пи.си. "куленыш" працює)) а ***** вас будет беня и Ко.