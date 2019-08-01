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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2357) спорт (1753)

 Зеленский с утра посетил тренажерный зал: "Спорт никто не отменял". ФОТО

Президент Владимир Зеленский пожелал украинцам доброго утра, занимаясь в тренажерном зале.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро!" - отметил глава государства.

Зеленский с утра посетил тренажерный зал: Спорт никто не отменял 01

Смотрите также: "Вы же жили с этим прокурором 4 года, поживите еще месяц", - Зеленский о замене местных прокуроров после избрания нового главы ГПУ. ВИДЕО

Зеленский с утра посетил тренажерный зал: Спорт никто не отменял 02

Источник: https://censor.net.ua/p3140711
 
   
 Топ комментарии
 
Ну звісно. Війни немає. Полонені моряки вже дома. Вчителя вже отримують 4000$ на місяць. Працює акі бджола. Можна і на спорт. Заслужив!
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Не понял а где Богдан?или он фоткает
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а шо, в своє задоволення, а ви шо сидите на роботі -шмаркля ваша по спортзалам в робочий час і ви теж прізіденьті, бігом в зал, лохторат. в нормального президента нема часу для себе а цей уйо.ок в робочий час мастурбацією займається
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Зубы почистил? В туалет сходил? Каков стул?
Это очень интересно! Мы обязательно должны об этом знать!!!
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Вот чувак работает - спортзал, массаж, пляж в Одессе.
Выбрали ж чмо.
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И это только за 3 месяца. А вы представляете, как он за год, например, "перетрудится"?
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Надо поставить вебкамеру в кабинете слуги народа.
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Учиться на коліна ставати? Готується до зустрічі з Пуйлом?
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Во тварь. Люди с утра на работе, а оно по спортзалам **********.
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А видео где? Фотку поставил, а сам на "дорожке висит". ***, какое ж оно **.нутое
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Тю, посетил фитнес клуб, ранее пальцы делал растопыркой (указательный-мизинец) . Он шо, по совместительству посещает сатанистскую секту? ну, просто АБЫРВАЛГ... та й годi...
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эхэаххаххах давно так не орал -и как он все успевает и руководить империей и делами суетными заниматься аххахахаххахх
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Почему футболочка и шорты голубые не по фен-шую. Должны быть зелёными.
Всё правильно делает, как грицца: в здоровом теле - здоровый кокс.
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Да, таавариСЧ явно - не в своей тарелке... И судя по мимике лица, он судорожно (всеми желваками) это понимает. Но назад дороги нет, тока под вынос...
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порядочно, когда сам президент пропагандирует здоровый образ жизни!
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вот скажи пожалуйста...а тебя **** что он жрёт бот малолетний ? в рот заглядываешь всем. шаурму все в мире любят и готовят. а также многие миллионеры и звёзды любят мак дональдс и бургеры всякие .я в том числе... ниже читать не хочу как обычно понос ботов от фабрики экс президента. об этом заявил лично о фабрике имею ввиду ПРЕМЬЕР МИНИСТР ГРОЙСМАН НА ДНЯХ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ...ВОТ ТАКИЕ ТО ДЕЛА ФАБРИКА ТРОЛЕЙ ДОБРАЛАСЬ ДО УКРАИНЫ уже... Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв" - Цензор.НЕТ 4969
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по твоему нервному тику, я понял, что по ночам ты также жрешь эту собачью еду - шаурму ! Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв" - Цензор.НЕТ 471
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эту собачью еду любят многие как я написал звёзды и президенты мира. но ты ботик ограниченный и кроме как фуйню писать за бабло ты ничего не видел и не знаешь...недавно БИЛ ГЕЙТС стоял в маке в очереди его сфоткали прохожие мимо, а потом с другим миллиардером работали немного в маке на выдаче бургеров .ясно что по приколу...но всё же макдональсом и быстрой едой в мире не брезгует никто кроме тебя хахаха ты надеюсь слышал о таких людях...) ты ограниченный я вижу...*шаурму я к стати делаю дома.всё как положено к ней.
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Молодец. Тренироваться надо всегда. А соевые боты - копеечная шваль.
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я плачу этому самозваному "Слуге народа" не за его фитнес, а за работу.

Работы нет !!!!!!!!!!
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Во-первых он работает результативно. Во-вторых фитнесом занимается в свободное время. В третьих он не самозваный, а законно избранный. В четвёртых - ты ему ничего не платишь. Ты соевый копеечный бот, вам налом копейки платят без налогов.
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он живет, питается и отжимается за счет моих налогов !
пусть отказывается от зарплаты, платит из своего кармана за охрану и прочие през. расходы и идет нах... от управления государством!

тогда я не буду иметь никаких претензий.

а сейчас он - слуга Народа, то есть, меня хорошего !

по крайней мере так было заявлено......
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я уже тебе написал. ты соевый копеечный бот. тебе платят на тролеферме налом. ты не платишь налогов. ты - дармоед-голодранец.
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Почему нет сообщений о том, посетил ли этот слуга урода утром туалет, сколько раз и по какому поводу? Зебилы волнуются, кушать не могут!
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Наталія, ви мене випередили... Але опустили опис зубної щітки та пасти, кількості яєць в яєчні та цукру в ???, кольору шкарпеток, фасону трусів, тривалість ніжного погляду до дружину перед зустріччю з бОгданом.
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ребята, "фишечки"!!!!
нужно разбросать яркие фишечки для быдла, которые отвлекают от безделия и грабежа страны Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв" - Цензор.НЕТ 1127
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А лицо какое, лицо! Или Мацкву завоевал или обосрался.
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обдумывает партитуру на рояле в Белом Доме Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв" - Цензор.НЕТ 6115
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ну геракл .не аполон только засушенный и укороченный . По пенькам по пенькам ......и на ростов или израиль.Народ уже заждался
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Ростов закрыт по погодным причинам.
Израиль?

А зачем Израилю такой ЗЕльоный геморой, хоть и родная кровинушка Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв" - Цензор.НЕТ 6909
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Наш хлопчик нарешті сказав слово
УРА!
Наш хлопчик гарно поїв
УРА!
Наш хлопчик весело побалувався із фонтаном

УРА!
Наш хлопчик гарно поприсідав

УРА!
Наш хлопчик... Коли ваш хлопчик гарно покакає нам теж це покажуть???
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Судячи із обличчя думає про державу, або про моряків... ну мінімум про те, хто вбив Ганзюк!
А може просто запор?
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дуется.... перед утренним унитазом Зеленський зранку відвідав тренажерний зал: "Спорт ніхто не відміняв" - Цензор.НЕТ 41
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ЗЕ,а слабо зробити так як сусіди?
"1 серпня у Польщі набув чинності закон, відповідно до якого всю молодь віком до 26 років звільнили від сплати податку на доходи фізичних осіб."
Про це повідомляє «Польське Радіо».
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Аха-ха!!! :D
Почитал комменты завистливого быдла... Вероятно, это те несчастные 8%, которые в ЕС собрались по шоколадной мародерской тропинке..))) А может просто шваль проплаченная. Но это и неважно по большому счёту. Потрепыхаетесь ещё до сентября- потом бюджет урежут!
А пока- смотрите, как должен выглядеть настоящий президент и ... сосите! Лапу.
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Зєбєня, ви вже обіцяли що ті, хто опускає вашого зебуїна щезнуть 22 квітня, 22 липня. Тепер - у вересні. Так от, чмо ЗЕлене - розсувай булки і запасайся вазеліном. Ніхто не щезне.
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Разметает колени перед встречей с ******
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Справа ж не в зеленському, справа в українській нації. Як можна було так зрадити і націю, і державу? Обрати НІЩО і на посаду президента, і в парламент. Чи може в Україні зникла українська нація?
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Утром потренировался ,а вечером уволил Богдана !
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Чисто єврейське повідомлення з серії "мальчікі геніально сходив на горщик". Наступного разу повідомлять, що мальчік благополучно попісяв.
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)) спортзалы. пляжи. амфоры, фонтаны. стерхи. торсы(голинькие), шаурма, лошади, уха, курорты(лыжи) - мешок копирует шефа.
пи.си. "куленыш" працює)) а ***** вас будет беня и Ко.
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Молодец. Тренироваться надо всегда. А соевые боты - копеечная шваль.
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