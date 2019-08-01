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 Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали. ВИДЕО камер наблюдения

В центре Днепра автомобиль Hyundai Getz врезался в маршрутку Mercedes Sprinter с пассажирами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", авария произошла в четверг утром, 1 августа, на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского.

Согласно предварительным данным, водитель Hyundai пытался уйти от преследования полицией, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Не справившись с управлением на перекрестке, он протаранил маршрутку № 157, которая ехала по направлению к центру города. Отмечается, что тормозной путь легковушки составил около 40 метров.

В маршрутке в момент ДТП находились около 20 пассажиров. Из них 11 человек обратились за медицинской помощью. Травмы пассажиров в основном легкие – ссадины и ушибы рук и ног, ушибы грудной клетки и головы.

Также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об их состоянии пока известно мало — по предварительной информации, травмы водителя характеризуются как тяжелые.

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Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 01
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 02
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 03
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 04
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 05
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 06
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 07
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 08
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 09
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 10

Источник: https://censor.net.ua/p3140706
 
 
 Топ комментарии
 
Какие следы от "светлых голов" в Hyundai... конечно тяжёлые травмы....
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Без реальних штрафів і пожиттєвого позбавлення водійських прав нічого не буде
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Какие следы от "светлых голов" в Hyundai... конечно тяжёлые травмы....
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а ведь лобовое стекло крепкое - очень крепкое
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евробляхеры утилизируют свои машины
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вот с этого места давай поподробнее.
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Маршрутки мають бути заборонені! Був би на місці маршрутки великий автобус, ніяких травм пасажири автобусу не отримали б взагалі!
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Он так мог в шо угодно влететь и в машину и в тебя пешехода.
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в данном случає играет взаимоотношение размеров двух транспортньіх средств. Хундай капотом вошел под брюхо спринтера. там нет пассажиров. а будь хундай капотом повьіше, то приложился б в области окна, а там пассажир. точно также бьіло бьі с большим автобусом, будь тот, кто его таранил, побольше.
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Автобус має зовсім інший корпус - потужний каркас, зварений з металевих профілів, йому удар авітівки в борт не страшний, жодні пасажири не постраждають!
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ну так залежить все-рівно від габаритив іншої машини. на будь=який бус знайдеться така, що його переверне.
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хз сколько было уг-шено стекл при попытке срезать пятак зеркала салона. А для таких маковок оно вообще не проблема.
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Пьяным лучше отстегиваться и выходить нахрен из машины.
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Судячи з лобового скла вони непристебнуті й були.
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Тящкі травми дерева...Пінькам було боляче!
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Без реальних штрафів і пожиттєвого позбавлення водійських прав нічого не буде
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в малых городах, лишенные прав, за 200 гр.мзды в месяц, ездят и без них.
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Потрібен жорсткий контроль не тільки над водіями, а й правоохоронними оргагами, за обов'язковим виконанням закону
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За управление за рулем в нетрезвом состоянии - только реальное лишение свободы! По крайней мере за повторное. За первое без последствий - штраф дикий.
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До жопы штрафы, неотвратимость наказания, вот главное.
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Тормозной путь на брусчатке в 3 раза длиннее чем на асфальте. Брусчатка -зло.
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Сракер гальмував на асфальті, а маршрутка повзла по бруківці.
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Когда-то после дождичка тащился за фурой по брусчатке на довольно крутой подъем. У фуры все время буксовало одно колесо так, что пар шел, сзади собралась куча машин. Незабываемые ощущения.
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не бачу облави поліцаїв на точку де продали єтил цьому наркоману, єтил по дії на мізки діє як наркотик, хоча про що це я, це ж держава торгує цїєю наркотою
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неплохо так бешеная корейская табуретка ******* гедзь свалила дойчеванен. Или это все продстроили проклятые евробляхеры? разъясните пожалуйста соевые из Днипр сити.
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Разъясняю. Евробляхи это пережиток эпохи пороха. При светлоликом Зеленском, растаможки привели в соответствие с народными чаяниями как и тарифы, и зарплаты учителям, поэтому евробляхи сейчас отсутствуют как явление.
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понял. нет евробляхеров и проблем нет.
Только кто ответит за мыролюбно реформистские суммы растаможки, которые установили кулявлобные бакайцынюки и потом свиновальцы?
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После того, как невообразимым образом поднимется благосостояние зубожилого народа, эти копейки не заинтересуют даже привокзального бомжа!
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Не скоро оно подымется, Пеца так загробил экономику не одно десятилетие для восстановления понадобится
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Да! Главное эти десятилетия не сворачивать с курса Генеалиссимуса! Мы претворим все наработки гениальной команды квартала в жизнь!
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Это где такое процветание? Хочу в ту страну!!!
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75% населения, уже живут там! Присоединяйтесь! Наш адрес LSD@95KVARTAL.COM
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Выродков, бухающих за рулем, нужно сажать в тюрьму, при чем на долго.
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обвешал малолитражку псевдогоночной дребиденью выпил водки, наступил на тапок и сломал позвоночник = долбо*б не иначе....
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Судя по лобовому стеклу у него был пассажир.
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из местной прессы:
...Также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об их состоянии пока известно мало - по предварительной информации, травмы водителя характеризуются как тяжелые....
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Ага, то я такой внимательный. Умудрился пропустить, что в тексте новости про пассажира написано.
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а чего полицай побежал смотреть как там этот додик, а не побежал смотреть как там пасажиры маршрутки?
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А может это террорист? Все правильно сделал полисмен - пассажиров еще нарожают, а если террорист с бомбой, то плохо будет не только лишь всем.
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Напевно для того щоби такі як Ви потім не писали "як винуватець ДТП зміг втекти від поліціії?!" він спочатку і освідчився про стан злочинця. Правильно якщо ще й наручниками до керма злочинця причепив. А потім, за колегою, побіг до маршрутки. Повага такому поліцейському.
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питання в тому, нашо бігти за колегою. колега і так мав сам вийти. чого не виходи? скоріше за все колега сидів у машині і подомляв по рації, а перший повернувся надати останню інфу. за часом як раз підходить - додати останню інфу, надану першим і вийти з машини за першим поліцеським.
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Если у вас потоп дома, вы сначала воду перекроете или сразу за тряпку ?
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Видно, как коп подбежал, открыл дверь водителя и закрыл её сразу. Бошек там уже на местах, скорее всего, не было. Видимо подумал, что бошки закатились куда-то под движок. Хорошо что в маршрутке никто серьезно не пострадал. Еще минус два стритсракера. А ведь могло закончиться все очень печально, загорись та маршрутка или будь пепелац побольше.
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Я о 7-30 проїздив мимо місця аварії.. Сталася ДТП о 7-й.. На годину пізніше - і наслідки були б набагато страшнішими, там дуже жваве перехрестя й для пішоходів і для автівок..
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Зебил уничтожает народ коломойского ?((беда...
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по предварительной информации, травмы водителя характеризуются как тяжелые. Источник: https://censor.net.ua/p3140706
хорошо, что не наоборот
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Getz бешеный тазик)
1,6 для него дохрена
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Треба б якось заборонити загон будь-кого, а натомість ввести блокування. Ганяти як зайців в мільйонному місті це небезпечно, це добре що пішоходів не збив і добре що діти в школу не їдуть чи не ідуть
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Тоді кожен водій буде тікати - переслідувати його ж ніззя, ата-та і ну-ну-ну!
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Тікає тільки тоді, коли влаштовують загон, розраховують що стане пішоходів пропускати, або на червоне а його тут же, тепленького ? Чи на те що його авто більше 150 не піде і вони його догонять ? А те що безневинні люди можуть загинути ніхто не розраховує?Як на мене, нехай останеться без покарання, аби тільки посторонні люди не загибли і не були покалічені. Ну є ж радіозв'язок, передати іншим, нехай заблокують, запустити дрон, щоб відслідкував, цивільного агента на приватному автомобілі, ну є ж мобільний зв'язок , є камери спостереження, оперативний черговий може побачити основні місця , де там що пересувається. В місті автомобіль проїзджає в середньому 5-6 км потім стає, це коли його не гнати
В мисливців підранка категорично забороняють гнати, по-перше, він може пробігти багато км, по-друге-він дуже небезпечний.Правило у мисливців таке: сідаємо спочиваємо,поки він відбіжить і заспокоється, через пів-години влаштовуємо пошуки
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Через 5-6 км олень поставить тачку в гаражі, або десь аби де, і піде спати. Якщо його і знайдуть на ранок, то "я спав, тачку мабуть угнали". Фсьо.
Коли за оленем їде поліція з увімкненими сигналами, пішоходи заздалегідь розходяться. А >150 сракер може летіти і без поліції. І кожен з них повинен бути впевненим, що якщо за ним пішли, до від нього не відчепляться, який би мотор у нього не був.
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Ну то й нехай, еще раз кажу, не треба за будь-яку ціну виловлювати порушника, коли є загроза іншим, коли він порушник, то іншим разом попадеться.. І що це таке, ховайтесь хто куди може, бо ми тут гонимо дичину і сигналізуємо. Так недовго до Россії, їдеш в магазин, твою тачку зупиняють, бо треба когось там заблокувати, порушник б'є твоє авто, а поліція така :"Он винават, он абязан васместить"
Коли водій буде заявляти що машину угнали, а насправді не угнали, то це для нього кримінал, не став на вимогу співробітника-адмінка але дуже крута. Зверніть увагу на таке, заголовок "Цензора" що був п.яний, а поліція заявляє що "можливо п'яний". А ДТП резонансне, що робити експертові, який подивився новини їдучи на роботу?
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Також рекомендую подивитися повну версію, там видно що переслідували не ввімкнувши маячки,напевно щоб не побачив, але буквально на п'ятки наступали, також видно що автомобіль тормозить метрів 100, що аж дим іде, в потім б'є в маршрутку що аж перевертається та. Добре що не загорілася, не витік бензин, добре що нікого не вбив. Тут же під'їзджають ще патрульні авто, штук з 10, люди вилазать з автобуса, збираються випадкові перехожі подивитися, дістають смартфони.
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Ви придивіться краще
1) стоп-кадр де маяки працюють.
2) гєтц пролетів на екстреному гальмуванні 7 корпусів, він 4 метри, то ж 28 метрів, а не 100.
3) "на п'яти" - це шо? Пріус нормально зупинився, тож він мав запас дистанції.
4) мікроавтобус завжди перевертаються саме так при бокових ударах, навіть не сильних. Гугліть аварії швидких наприклад. Високий центр тяжіння, мала маса у порівнянні за автобусами.
5) всі можливі та дійсні наслідки ДТП - виключно на совісті водія гєтца. Він мав багато можливостей уникнути як погоні, так і самого зіткнення, до того ж він виїжджав з другорядної дороги.
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1 Немає там стоп-кадра 2.Ви не враховуєте перспективу , коли далеко-авто мале, близько-велике і я там бував, там відстань дуже здорова, камера скрадує, тре тільки міряти.3. Пріус нормально зупинився, мав запас дистанції достатній,а на "п'яти" це означає їхав так як і порушник, з такою ж швидкістю. Тут не сперечаюсь4 Мікроавтобуси треба заборонити, треба нормальний транспорт 5 Та зрозуміло , що на його совісті, будучи в поліції сам би з превеликим задоволенням , для адреналіна поганяв би оленів, які Закон не поважають. Це що я не там і в мене точка зору трохи інша.
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1. Тільки окуляри врятують вас.
2. Я врахував, переміряйте в живу, скажете скільки.
Решта дурня, я не вартий з вами сперечатися.
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І ще-тих хто втік, переслідує Закон! І так повинно бути!
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Исчо мона отменить запрет на пьяную езду. Тогда менты за бухими и вовсе гоняться не будут.
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Так, треба скасувати цю "кормову " норму, яка допускає зловживання, натомість все, в першу чергу автобуси, переводити на роботизоване управління. Я хочу приїхати в ресторан, набухатися, а робот нехай мене відвезе додому. І що для цього робиться, хоч якась підготовка є ? А нічого . Вам є різниця, коли вам заїде в "лоба" пьяний, чи в стані наркотичного сп'яніння, чи коли "серце схватило" або приступ єпілепсії?,Я навіть епілептиків бачив за кермом, вірте на слово А не задумувались, а як так виходить, що пілот машиніст на залізниці п'яний це якийсь нон-сенс і ніяких тобі патрулів і "дихни в трубочку" ?
Це Мерфі закон чи кого, який каже що коли на проблему звернуть увагу і почнуть з нею боротися, то тоді вона і виростає до непристойних розмірів. О,ще приклад, куммуналка, як почали з нею боротися субсідіями, так і пішла в ріст.Скасують субсидії-буде нормальна.
А є багато людей яких не можна "тормозити" цілком законно,навіть не судді-депутати, це ті, у кого є спецталони. Їм алкоголь можна чи ні ? Так що людина не повинна бути рабом у свого авто, відчув себе зле- сідай на заднє крісло, а авто нехай їде, а поліція побаче що нікого за кермом немає, то і гнатися не буде.
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Я худею с этих водятлов:
Если б он сдался полиции максимум получил бы 10тыс. штрафа и возможно лишение.

А теперь - заработал срок, покалечил себя, покалечил пассажира, покалечил пассажиров маршрутки, разбил свою машину, разбил маршрутку, заработал иски от пострадавших.
Короче, жизнь подошла к закату.

Мозгов у людей, видать, нет, что и доказываю результаты выборов в ВР.
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А хтось же йому права на водіння авто виписав... Нарколог у тому числі довідку дав. От там би покопати і почистити ті "авгієві конюшні".
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А мусора тіпа молодці? Вони ковбої якісь ? Погоня по преріях нормально, а погоня в місті де люди та діти то маразм. Хто відшкодує збитки людям?
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Надо было отпустить, пусть едет дальше?
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На мою думку, не можна переслідувати автомобіль тільки тому, що там п'яний водій, щоб не було саме таких випадків. Можна прослідкувати за ним і хапнути , коли ризику для оточуючих не буде. А не в центрі міста. Раніше саме так вчили робити.
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Преследуемая полицией машина обязана остановиться. Точка.
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Да, надо отпустить. И пофиг что там может быть террорист который едет с бомбой или грабитель едущий с дела на краденой машине, и пофиг что он за поворотом все равно пару пешеходов бы сбил. Правильно я вашу логику понимаю?
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Бачу вам важко елементарні речі зрозуміти. Немає про що з вами тут балакати.
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НУЖНО ЗЕЛЕНСКОМУ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ДТП В УКРАИНЕ, ПРИ КОТОРЫХ ЕЖЕГОДНО ГИБНЕТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, А СКОЛЬКО ОСТАЮТСЯ ИНВАЛИДАМИ!?. НУЖНО МЕНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ПО ВИНЕ КОТОРЫХ ГИБНУТ ЛЮДИ. ЕСЛИ ПОГИБШИХ ДО ДВУХ ЧЕЛОВЕК - ДОЛЖНА БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ. А ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИХ БОЛЬШЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК ТО ДАВАТЬ ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
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Не за.буйте людину! він у спортзалі, шаурму зганяє...
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Не хер их кормить. Покатать на трамвае предварительно привязав за ногу к этому трамваю
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лучше не в тюрьму садить, а отдавать в рабство семье погибшего...
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Как себе представляешь, с пассажиром , с утра , в самом центре города-миллионника, на иномарке и напиться? Написано же, для кого, что по предварительньім данньім, ето то же что и одна баба сказала
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"Травмы водителя характеризуются, как тяжёлые..." (с) - Что бы ты сдох, ублюдок!
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Только пожизненное лишение прав может остановить пьяную голову сесть за руль. Никакие штрафы эту проблему не решат.
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права - только бумашка. за руль не сядешь только тогда, когда нет руля.
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в к кому химическую кастрацию применять надо!!! П'яний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали - Цензор.НЕТ 1793
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В мене, як в приказці. Згадати маю що, а дітям що розповісти немаю. А ви не погоджуєтесь з моїм , можливо надто емоційним , висловлюванням?
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Не здивуюся якщо ватоцефали звинуватять поліцію - не треба було гнатися за порушником.
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И шо ? Этого кидараса не отбили у полиции? И потягали его за ноги по улице? Жаль
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У него сломан позвоночник, это даже хуже чем быстрая смерть на месте.
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Четко два дыбила в гетсе оставили отпечатки своих тупых голов на лобовом стекле
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Когда Спринтер наклонился, водила мог крутнуть руль влево и остался бы на колёсах.
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ага, он же ждал, что его сейчас долбанут.... с вечера ждал, спать не ложился....
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/// ...последние новости о пострадавших ...из больницы
"По словам и.о. главного врача больницы Мечникова Елены Гавы, им доставили 12 человек: двое в реанимации в тяжелом состоянии (это скорее всего (???) водитель и пассажир легковушки), один в травматологии, троих переправили в 16-ю больницу и еще шестерых обследовали и отправили на амбулаторное лечение", - сказано в сообщении.
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