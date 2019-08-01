 Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", авария произошла в четверг утром, 1 августа, на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского.
Согласно предварительным данным, водитель Hyundai пытался уйти от преследования полицией, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.
Не справившись с управлением на перекрестке, он протаранил маршрутку № 157, которая ехала по направлению к центру города. Отмечается, что тормозной путь легковушки составил около 40 метров.
В маршрутке в момент ДТП находились около 20 пассажиров. Из них 11 человек обратились за медицинской помощью. Травмы пассажиров в основном легкие – ссадины и ушибы рук и ног, ушибы грудной клетки и головы.
Также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об их состоянии пока известно мало — по предварительной информации, травмы водителя характеризуются как тяжелые.
Только кто ответит за мыролюбно реформистские суммы растаможки, которые установили кулявлобные бакайцынюки и потом свиновальцы?
...Также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об их состоянии пока известно мало - по предварительной информации, травмы водителя характеризуются как тяжелые....
хорошо, что не наоборот
1,6 для него дохрена
В мисливців підранка категорично забороняють гнати, по-перше, він може пробігти багато км, по-друге-він дуже небезпечний.Правило у мисливців таке: сідаємо спочиваємо,поки він відбіжить і заспокоється, через пів-години влаштовуємо пошуки
Коли за оленем їде поліція з увімкненими сигналами, пішоходи заздалегідь розходяться. А >150 сракер може летіти і без поліції. І кожен з них повинен бути впевненим, що якщо за ним пішли, до від нього не відчепляться, який би мотор у нього не був.
Коли водій буде заявляти що машину угнали, а насправді не угнали, то це для нього кримінал, не став на вимогу співробітника-адмінка але дуже крута. Зверніть увагу на таке, заголовок "Цензора" що був п.яний, а поліція заявляє що "можливо п'яний". А ДТП резонансне, що робити експертові, який подивився новини їдучи на роботу?
1) стоп-кадр де маяки працюють.
2) гєтц пролетів на екстреному гальмуванні 7 корпусів, він 4 метри, то ж 28 метрів, а не 100.
3) "на п'яти" - це шо? Пріус нормально зупинився, тож він мав запас дистанції.
4) мікроавтобус завжди перевертаються саме так при бокових ударах, навіть не сильних. Гугліть аварії швидких наприклад. Високий центр тяжіння, мала маса у порівнянні за автобусами.
5) всі можливі та дійсні наслідки ДТП - виключно на совісті водія гєтца. Він мав багато можливостей уникнути як погоні, так і самого зіткнення, до того ж він виїжджав з другорядної дороги.
2. Я врахував, переміряйте в живу, скажете скільки.
Решта дурня, я не вартий з вами сперечатися.
пілотмашиніст на залізниці п'яний це якийсь нон-сенс і ніяких тобі патрулів і "дихни в трубочку" ?
Це Мерфі закон чи кого, який каже що коли на проблему звернуть увагу і почнуть з нею боротися, то тоді вона і виростає до непристойних розмірів. О,ще приклад, куммуналка, як почали з нею боротися субсідіями, так і пішла в ріст.Скасують субсидії-буде нормальна.
А є багато людей яких не можна "тормозити" цілком законно,навіть не судді-депутати, це ті, у кого є спецталони. Їм алкоголь можна чи ні ? Так що людина не повинна бути рабом у свого авто, відчув себе зле- сідай на заднє крісло, а авто нехай їде, а поліція побаче що нікого за кермом немає, то і гнатися не буде.
Если б он сдался полиции максимум получил бы 10тыс. штрафа и возможно лишение.
А теперь - заработал срок, покалечил себя, покалечил пассажира, покалечил пассажиров маршрутки, разбил свою машину, разбил маршрутку, заработал иски от пострадавших.
Короче, жизнь подошла к закату.
Мозгов у людей, видать, нет, что и доказываю результаты выборов в ВР.
"По словам и.о. главного врача больницы Мечникова Елены Гавы, им доставили 12 человек: двое в реанимации в тяжелом состоянии (это скорее всего (???) водитель и пассажир легковушки), один в травматологии, троих переправили в 16-ю больницу и еще шестерых обследовали и отправили на амбулаторное лечение", - сказано в сообщении.