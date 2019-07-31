 Работник погиб на буровой газодобывающего предприятия на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

На месте происшествия полицейские выяснили, что при проведении работ по очистке емкости с буровым шламом 37-летнего рабочего засыпало грунтом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. От полученных травм он погиб на месте.

Следователи Нововодолажского отделения полиции открыли уголовное производство ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

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