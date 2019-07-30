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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:освобождение (299) Авдеевка (1547)

 Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке. ФОТОрепортаж

Жители Авдеевки, военнослужащие и представители местной власти прошли торжественным шествием по главным улицам города.

Как сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации, после шествия люди собрались возле памятника Т.Г. Шевченко, где проводились торжественные мероприятия, передает Цензор.НЕТ. Всех присутствующих с праздником поздравила местные власти и военные, среди которых руководитель военно-гражданской администрации полковник Павел Малыхин, подполковник, старший офицер морально-социального обеспечения 92-й ОМБр Артур Батистов. Также к поздравлениям присоединились представители духовенства.

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Присутствующие почтили память защитников Авдеевки, возложив цветы к памятному монументу в промзоне. Завершилось мероприятие минутой молчания.

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Фото: dn.gov.ua

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Напомним, что 30 июля 2014 года военнослужащие 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады вместе с бойцами "Правого сектора" освободили город Авдеевку Донецкой области, которая была оккупирована российскими наемниками с апреля 2014 года. Но даже после освобождения города обстрелы со стороны российских наемников продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3140428
 
   
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Шашлыки из снегирей на праздничном столе были? Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке - Цензор.НЕТ 4398
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Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский
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Интересно и сколько за 5 лет с той стороны мин и снарядов прилетело. Уж пятый год безальтернативному Минска, а у нас не то война, ни то перемирие
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А где Залебеня? Опять на пляже? Или как дегенерат за лесниками гоняется П'яту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці - Цензор.НЕТ 1548 ? Такого убожества Украина еще не знала. Футбол - Супер Кубок Украины- не преЗЕдент Украины, а - даже нет слов
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Уверен, что для многих местных - это не праздник...
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Подяка всім ВОЇНАМ !
Вічна пам'ять полеглим.
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