 Леня Голубков рекомендует... Школа Зе!путата в ФОТОжабах

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отже жаби будуть про нього.
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«За период с 29 июля 2018 года по 29 июля 2019 года стоимость хлеба пшеничного выросла на 60%», - говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что рост цен на пшеничный хлеб связан с сокращением производства и подорожанием сырья - сахара, яиц, масложировой продукции, ростом цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы, а также отменой государственного контроля цен, которая вступила в действие 1 июля 2017 года.
Эксперты добавили, что на сегодня в Украине легально производится не более 30% хлебобулочных изделий, в то время как остальные 70% - теневые производители, которые формируют свой рынок сырья и осуществляют весь процесс закупки и производства нелегально.
Аналитики также отметили, что в будущем эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение объемов рынка хлеба, и, как следствие, подорожание этой продукции.
Источник: ZN.UA
Еще лучше навсегда, пусть учатся, только бы не "управляли".
И не надо визжать про сволочей, они есть в любом парламенте.
До этого 23 года выбирали коммунистов-витренковцев-социалистов-рыгыаналов и прочую сволоту.
Несмотря на все припадки, даже не очень приличная Рада в 14 году стабилизировала страну.
Щаз выбрали - абы шо. А фуле -
https://www.youtube.com/watch?v=CZRvBDNXu0g
хоч раз правду написав.
А сколько еще будет, когда местных чинуши почувствуют реальное отстранение от корыта - НЕ ЗАХЛЕБНИТЕСЬ .
учиться не лечиться - никогда не поздно))))
Добрі ЖАБИ.
Головне - актуальні.
влучні жаби і смішні.
що значить клоуни...
Цензор стал жертвой собственной редакционной политики.
Ржу!
Причём липецкого отделения