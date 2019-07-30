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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Фоторепортаж
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 Леня Голубков рекомендует... Школа Зе!путата в ФОТОжабах

Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Леня Голубков рекомендует... Школа Зе!путата в ФОТОжабах 01

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Леня Голубков рекомендует... Школа Зе!путата в ФОТОжабах 09

Леня Голубков рекомендует... Школа Зе!путата в ФОТОжабах 10

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3140401
 
   
 Топ комментарии
 
Вангую нытье ЗЕбилов что Цензор продался Пете и скулёж - а пачиму фатажаб на Петю нет? ЗЕбильчики тольтко сильно громко не визжите, берегите силы - вам же ещё минимум 5 лет нужно будет про Петю и паперЭдников орать.
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Не путайте желчь с юмором. Над вашей тупой необразованной шоблой пту-шников, парикмахеров и безработных фотографов под предводительством смотрящего от Бени Богдана ржут уже в голос.
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А ти, що вже соромишся свого вибору, Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5201 Леонид Днепр Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5146


Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3858



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Вангую нытье ЗЕбилов что Цензор продался Пете и скулёж - а пачиму фатажаб на Петю нет? ЗЕбильчики тольтко сильно громко не визжите, берегите силы - вам же ещё минимум 5 лет нужно будет про Петю и паперЭдников орать.
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Не ну можно выложить фотожабы на ***** карлика, но шо то это уже как то вышло с моды..почему то..Можно ещё повизжать про Петю еврея Вальцмана, но тоже шо то затихло.....
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так в Зеленського війни немає.
отже жаби будуть про нього.
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Поэтому таких ****** мухосранских, которые унижают родителей даже твоего врага, наши хлопці отправляют консервами за поребрик и на недоразвитые территории пачками. Срыгнул с украинского сайта недоразумение бракованного гондона, все равно со спама не вылезешь.
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а ты с прапорщиком согласовал свои агрессивные высеры, тов. младший ботик? а то смотри - достанется тебе завтра, когда от фуфырика протрезвеешь
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н петю нет. потому что уже зеленая шмаркля у руля-хавайте
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У мене є тема для фотожаби. Смішна-смішна.
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«За период с 29 июля 2018 года по 29 июля 2019 года стоимость хлеба пшеничного выросла на 60%», - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что рост цен на пшеничный хлеб связан с сокращением производства и подорожанием сырья - сахара, яиц, масложировой продукции, ростом цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы, а также отменой государственного контроля цен, которая вступила в действие 1 июля 2017 года.

Эксперты добавили, что на сегодня в Украине легально производится не более 30% хлебобулочных изделий, в то время как остальные 70% - теневые производители, которые формируют свой рынок сырья и осуществляют весь процесс закупки и производства нелегально.

Аналитики также отметили, что в будущем эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение объемов рынка хлеба, и, как следствие, подорожание этой продукции.

Источник: ZN.UA
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З такими виборцями та керманичами у ВР може стати актуальною фраза... Леня Голубков рекомендует... Школа Зе!путата в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5351

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Это ещё не всё..на вопрос - пацаки где намордники?? как минимум 73% пацаков резко по быстрячку оденут намордники и будут визжать что так па приколу, и теперь это модно, бо так по Г+Г показали.
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Надо их куда нибудь отправить, лет на пять. И преза тоже.
Еще лучше навсегда, пусть учатся, только бы не "управляли".
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страной уже поправляли 28 лет, спасибо не надо больше
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Последние пять лет была боле менее адекватная рада.
И не надо визжать про сволочей, они есть в любом парламенте.
До этого 23 года выбирали коммунистов-витренковцев-социалистов-рыгыаналов и прочую сволоту.
Несмотря на все припадки, даже не очень приличная Рада в 14 году стабилизировала страну.
Щаз выбрали - абы шо. А фуле -
https://www.youtube.com/watch?v=CZRvBDNXu0g
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Прихильникам "потужного сивочолого гетьмана та батька нації" - безсумнівно сподобаються ці жаби.. Але ж не забуваймо, що в політичної сили, над котрою ви так насміхаєтесь - 254 депутати у ВР, а в політичної сили петі - тільки 25.. Різниця більш, ніж в 10-ть разів.. Отака муйня, малята - смійтеся й надалі..
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Якось не до сміху.Сподіваюсь на краще,але готуюсь до .......
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Блін, як цей топ поширити? Ну реально РВЕ Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1801 Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1757
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дійсно - 254 то муйня ))
хоч раз правду написав.
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Просто педронавты привыкли жить в вымышленной реальности. А эти фотожабы как раз из той самой...
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Посмотрел ответ- один из зебилов даже по б.у.к.в.а.м читать умеет. Прогресс из спама. Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5306
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Це найкраща «абетка» яку я взагалі бачила. 😃
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Люлюваємо разом! Шкодую, що не скопіювала. 😭
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Сколько желчи !!!
А сколько еще будет, когда местных чинуши почувствуют реальное отстранение от корыта - НЕ ЗАХЛЕБНИТЕСЬ .
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Не путайте желчь с юмором. Над вашей тупой необразованной шоблой пту-шников, парикмахеров и безработных фотографов под предводительством смотрящего от Бени Богдана ржут уже в голос.
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По - Вашему, купленный диплом лучше, чем настоящий диплом того же фотографа или парикмахера? Ведь уходящая зРада ушедшего созыва, как никогда,отличилась фальшивыми дипломами...Ну, каждому свое..По мне, так пусть будет талантливый фотограф, с настоящим дипломом, чем никчемное необразованное чмо с липовым...
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Угу, кухарки и дворники вас выведут в Европу под чутким руководством Богдана Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6130
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Все? То есть по существу ответить нечего. Не удивительно.
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Это и было по существу. В одной стране-помойке в думе тоже заседают тупые необразованные слуги народа.
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Мне нет дела до твоей думы, я говорила о своей стране, а ты просто слился, как всегда.
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Угу. Как я Вам уже советовал - триколор далеко не прячьте. В вашей стране-хохляндии он Вам пригодится.
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Достеменно відомо, що 93% депутатів від зє поїхали в Трускавець виключно, щоб в морі скупнутись. 7% поїхали, бо взагалі ніколи не були за кордоном. © сеть
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Достеменно!)) А то ж они никогда в море не купались, да еще и в Трускавце, предел мечтаний Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3320
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тест на уровень iq ты прошла. зови следующего. ты достойный член коземанды
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Ты можешь говорить о чем угодно, только не о том, чего у тебя нет, никогда не было и не будет, так что не смеши...
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та ладно!
учиться не лечиться - никогда не поздно))))
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Очень тупой фотошоп, как раз в стиле пЕтЕкантропов...Идиот Парубий по интеллекту даже рядом с Зеленским не стоит.
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Мені сподобалось.
Добрі ЖАБИ.
Головне - актуальні. Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4389
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нічого подібного.
влучні жаби і смішні.
що значить клоуни... Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3792
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Я ж не о твоем чувстве юмора, а о жанре.
Цензор стал жертвой собственной редакционной политики.
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Та в ЗЕбілів тут курси по жовчовиливу на меншість адекватну, бо самі тупі як дуб 08. Хоча, дуби напевно по IQ їх випередили.
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Картинки супер..реальность 100%...зедебилизм во всей наготе...
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Осьмушки пердаки подрывают Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3902
Ржу! Льоня Голубков рекомендує... Школа Зе!путата у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9102
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все правильно!!! Учитесь!!! Работа в Верховной Раде- это вам не мелочь по карманам тырить!!!!
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Фотожабы все ещё с типографии им. Карла Маркса
Причём липецкого отделения
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Получу мандат, пошью костюм с отливом - и в Трускавец!
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