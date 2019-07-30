 Дубинский собирает "Слуг народа" в свою депутатскую группу. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дубинский написал в Инстаграме в понедельник.

"Решили создать в новом парламенте депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием "Справедливість". Нас уже 5 человек. Присоединяйтесь", - подписал он фото, на котором также присутствуют "Слуги народа" блогер с двойным гражданством Александр Куницкий и журналистка "1+1 "Ольга Василевская-Смаглюк.

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Отметим, еще одним участником группы, вероятно, может быть новоиспеченный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который победил на 25 округе в Днепропетровской области. Анонсы их совместных встреч Дубинский ранее распространял на своей странице в Facebook.

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