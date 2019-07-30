 "То, что отравили местные менты, я исключаю - они были шокированы больше меня", - Навальный о своей госпитализации. ФОТО

Первые признаки неустановленной "аллергической реакции" — покраснение на шее — заметили его сокамерники еще в субботу, 27 июля, говорится на официальном сайте оппозиционера, передает Цензор.НЕТ.
Через час у Навального началось жжение в области лба и кожи вокруг глаз.
"У меня никогда не было аллергии. Ни на еду, ни на пыльцу, ни на что другое. Ночью просыпаюсь от того, что лицо, уши и шея горят и колются. Утром встал, и увидевший меня сокамерник, вытаращив глаза, сказал: тебе срочно надо к врачу", — рассказал Навальный.
По его оценке, на утро лицо опухло так сильно, что веки увеличились до размера мяча для пинг-понга, а вместо глаз были щелочки.
В результате, "от ударных доз (лекарств. - Ред.) отек стал спадать, и к обеду я уже был похож просто на человека, который беспробудно пил два месяца".
Навальный считает, что его могли отравить, однако исключает, что это могли быть сотрудники спецприемника.
"То, что отравили местные менты, я исключаю — они были шокированы моим видом и тем, что происходит, больше меня", — написал политик.
Он подчеркнул, что во время прогулки или звонков, когда выводили всех заключенных, в камеру могли зайти "некие люди". В таком случае, по словам политика, "версия об отравлении становится очень весомой".
"Если нет, то возрастает сила версии с уникальным медицинским случаем. Когда-нибудь его назовут "одноразовая острая аллергическая реакция Навального", — отметил он.
На одного кацаповиродка, окупанта, було б менше.