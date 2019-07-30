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Все про:отравление (1279) Россия (73463) Навальный (387)

 "То, что отравили местные менты, я исключаю - они были шокированы больше меня", - Навальный о своей госпитализации. ФОТО

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого госпитализировали из-за "аллергической реакции", рассказал об обстоятельствах своего отравления.

Первые признаки неустановленной "аллергической реакции" — покраснение на шее — заметили его сокамерники еще в субботу, 27 июля, говорится на официальном сайте оппозиционера, передает Цензор.НЕТ.

Через час у Навального началось жжение в области лба и кожи вокруг глаз.

"У меня никогда не было аллергии. Ни на еду, ни на пыльцу, ни на что другое. Ночью просыпаюсь от того, что лицо, уши и шея горят и колются. Утром встал, и увидевший меня сокамерник, вытаращив глаза, сказал: тебе срочно надо к врачу", — рассказал Навальный.

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По его оценке, на утро лицо опухло так сильно, что веки увеличились до размера мяча для пинг-понга, а вместо глаз были щелочки.

В результате, "от ударных доз (лекарств. - Ред.) отек стал спадать, и к обеду я уже был похож просто на человека, который беспробудно пил два месяца".

То, что отравили местные менты, я исключаю - они были шокированы больше меня, - Навальный о своей госпитализации 01

Навальный считает, что его могли отравить, однако исключает, что это могли быть сотрудники спецприемника.

"То, что отравили местные менты, я исключаю — они были шокированы моим видом и тем, что происходит, больше меня", — написал политик.

Он подчеркнул, что во время прогулки или звонков, когда выводили всех заключенных, в камеру могли зайти "некие люди". В таком случае, по словам политика, "версия об отравлении становится очень весомой".

"Если нет, то возрастает сила версии с уникальным медицинским случаем. Когда-нибудь его назовут "одноразовая острая аллергическая реакция Навального", — отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/p3140241
 
 
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Та, ***** !!!
На одного кацаповиродка, окупанта, було б менше.
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Кропивниця --у Навального..кропивниця.. ніяке не отруєння а вони вже райвах підняли--атравілі..атравілі..хотя вони розуміють що таке підорашка.на все піде .враховуючи історію отруєнь і вбивств
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и что украинцам принесет информация об агенте фсб навальном... только то, что полковник царской охранки Зубатов был очень умным человеком и создавал лжеагентуру, которая отвлекала на себя внимание общества... спросите у навального - чей крым, воюет ли расия в Украине... когда крым будет возвращен Украине... и сразу все станет ясно...
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новичек для навального, смелый эксперимент из подвалов кремля
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Хай на полоній (і т.п.) здасть аналізи. На Росії багато впливових груп, от одна могла і попрацювати
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Дурак этот Навальный, там не рнкорпорироваться надо в систему как он хочет, а ломать её и строить всё с нуля.
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