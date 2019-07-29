 Представительство президента в АРК просит прокуратуру отреагировать на разграбление храма ПЦУ в оккупированном Симферополе. ФОТО

В сообщении пресс-службы Представительства президента Украины уточняется, что в июне этого года по решению так называемого суда оккупационная власть обязала Крымскую епархию Православной церкви Украины передать Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе в пользование так называемого Министерства имущественных и земельных отношений Крыма, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что уже в июле по указанию оккупационных властей, без ведома Крымской епархии ПЦУ, строители разобрали крышу храма, вытащили двери, окна, вокруг храма установили забор, часть церковного имущества (мебель, иконы, ковры, посуда, столовые приборы) выбросили на свалку, а часть вещей вообще исчезла. В настоящее время собор находится в запущенном, полуразрушенном состоянии, перекрыт доступ верующих в храм.

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"Указанные факты свидетельствуют о вопиющем нарушении государством-оккупантом норм международного гуманитарного права, основных прав и свобод человека, а именно права на свободное вероисповедание, возможно нарушение ст. 56 Положения о законах и обычаях войны на суше, являющегося приложением к IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше", - говорится в сообщении.

В связи с этим Представительство обратилось к Прокуратуре АРК с просьбой дать правовую оценку вышеизложенным фактам и должным образом отреагировать на действия оккупационных властей.







Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

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