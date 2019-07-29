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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Африка (122) вертолет (583) Конго (54) миротворцы (827)

 Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж

Экипаж вертолета Ми-8 украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго обеспечил высадку группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана 01

Пилоты украинского воздушного судна, а именно командир отряда летчик первого класса полковник Иван Шоломий и летчик-снайпер подполковник Владимир Прокопенко, осуществили высадку ученых на кратер активного вулкана высота которого достигает трех километров.

"В утренние часы, на которые был запланирован полет, воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго достаточно нестабильны. Наблюдается довольно серьезная турбулентность. Даже во время элементарного, на первый взгляд задачи, а именно полета вокруг кратера вулкана, нам пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км/ч. Большое значение имела также и значительная высота полета, ведь разреженность воздуха сильно влияет на летные характеристики вертолета.

Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана 02

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Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана 03
Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана 04

Опасность подстерегает и во время посадки на поверхность кратера, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могут провалиться под значительным давлением. - рассказывает Прокопенко

После высадки ученых, вертолет вернулся на аэродром и находился в режиме ожидания. Через несколько часов экипаж Ми-8 забрал ученых, успешно завершив еще одна задача Миссии.

Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана 05

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Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана 06

На вулканы Ньямлагира и Ньирагонго приходится около 40% всех известных вулканических извержений, произошедших в Африке с момента наблюдений. Ученые наблюдают за вулканами и проводят регулярные тесты и сейсмические анализы, чтобы предсказать следующую активность на предупредить об опасности многочисленное местное население, которое ежедневно находится в зоне риска.

Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана 07
Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана 08

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Источник: https://censor.net.ua/p3140209
 
 
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Странная эта страна. Сама типа нуждается в миротворцах, и при этом посылает своих...
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Хіба миротворці можуть бути з країн, що мають конфлікт?
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Я так понимаю, что одно другому как то не мешает. Спроси у своего гибрида соевого, ты же за него здесь не первый год коммента писал.
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зачем или это принесет мир в страну?..мало вчерашних двух ил76 в ливии?
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Вибачте, за що респект? Ви кожному таксисту респект виказуєте?
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Так вот какой они хер...й там занимаются? Ну да, у нас же мирное небо над головой. Кстати, я бы как-то постеснялся упоминать, что один из членов экипажа - снайпер.
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А з чого він може снайперувати в цьому гелікоптері?
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Вчора спалили два літака, сьогодні полізли в жерло вулкана, чого всі ті аерокоптери туда не лізуть?
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