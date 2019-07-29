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 Общество, Фоторепортаж
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 Из российского плена вернули собаку моряков. ФОТОрепортаж

На территорию Украины вернули четвероногого любимца экипажа буксира "Яны Капу" - собаку Джесси, которую в ноябре 2018 года российские военные захватили вместе с украинскими моряками.

Об этом сообщил адвокат Никола Полозов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, сегодня вернули домой. О собаке практически сразу после встречи с нашими адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира "Яны-Капу", попросили ее найти и постараться вернуть домой. Несколько месяцев ушло на ее поиски и достижения договоренностей с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя", - написал Полозов.

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Об этом также написала в Facebook адвокат Анастасия Георгиевская.

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"Собачка Джесси, 25-й член команды военнопленных украинских моряков дома! Ее забрала к себе семья моряка Чулибы. Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтобы вернуть дочь полка (экипажа буксира "Яны Капу") домой", - отметила Георгиевская.

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В момент захвата украинских моряков Джесси было три месяца. Животное заметили не сразу, все это время оно находилась в сотрудников пограничной службы РФ в оккупированной Керчи.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/p3140155
 
   
 Топ комментарии
 
Це результат переговорів двох презедентів. Це шах і мат, порохоботи! Из российского плена вернули собаку моряков - Цензор.НЕТ 9788
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Предлагаю, как жест доброй воли, отдать им взамен собаку путина (медведчука)...
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теперь понятно зачем ваЗЕлин звонил пуЙлу! хоть что то выклянчил.
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ну вот, пуйло начал выполнять указ арбитража по морскому праву)))
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Це результат переговорів двох презедентів. Це шах і мат, порохоботи! Из российского плена вернули собаку моряков - Цензор.НЕТ 9788
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просто за Джесси вписался, старый друг, который лично звонил путину:
Из российского плена вернули собаку моряков - Цензор.НЕТ 2196

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А ви знаєте як звати собаку Путіна?
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Та вова ее зваьь. Собаку-путена зовут вовкой.
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Медвучкук - холуй. Кстати, медведчуковскую сучку зовут оксаной
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Не можна так ображати, кажіть - собача мама. З російського полону повернули собаку моряків - Цензор.НЕТ 9261
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За Крым и за собаку кацапы ещё ответят....
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Предлагаю, как жест доброй воли, отдать им взамен собаку путина (медведчука)...
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Разом з цуценятами бойком, рабіновичем, шуфричем, льовочкіним і кузьміним.
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Та нет... этих чипировать и кастрировать, шоб не плодились... а шоб деньги сэкономить, можно по-старинке: в мешок и в воду... вместе с их концами обрезанными. Так сзать, концы в воду, емли шо...
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Злий ти і не економний. Їх в зоопарку за гроші мона показувати.
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теперь понятно зачем ваЗЕлин звонил пуЙлу! хоть что то выклянчил.
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Московити насміхаються,над Україною.
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Цензор, не спи!!!.. в Сирии опять кацапское ЧВК "Щит" покрошили.. ссыль
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всего-то 3х кацапов зашкварили. мелочь, а приятно, но можно было и больше!!!
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В від Джессі, що портібно було? Свідчення? Кінчені ідіоти
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Хорошо что не убили как англичане кота скрипалей.
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13 тисяч українців, теж англійці вбили?
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В стиле Зе - быдлошуточек для 95 квартала
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Сейчас зезебобики начнут пересчитывать блох на собачке , то же вернувшихся в Украину .
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Наших моряков надо предложить обменять РФ на тех,кто их отправил в заведомый плен:ПАП,Муженко,Воронченко.Если РФ откажется их принять,то тем самым окончательно докажет,что ПеПО-подельник Х*йла,ибо получить вершителя "хунты"на обмен со генералами,на которых заведены дела-БЛЕСК
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а ********** ты чего подзабыл, а зелохторат?
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Не ерничайте...
Собаки возвратили СОБАКУ!!!)))
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ну то не совсем "собаки", то свинособаки.
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Согласен..10 свинособак не стоят одной собаки моряков!)))
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Повезло собаченьке, а ведь могли и убить эти живодеры.
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Ну теперь Нобелевская премия мира 100% достанется ЗЕкондомам!))))
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Це найбільша перемога нової влади за 50 днів! Заляпайте роти, порохняві! З російського полону повернули собаку моряків - Цензор.НЕТ 1909
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бедная собака... она и не поняла, сколько бессонных ночей пришлось провести переговорщикам...
а если от души - это не просто собака, это собака арестованного незаконно украинского экипажа... и она вернулась домой...и это хорошо!...
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Собаке зеленая команда уже дала звание Герой Украины?
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Надеюсь, в обмен на собаку Мертвячука?
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русская сабака: ґав-ґав...український пес: гав-гав-гавгавагав!...порву кацапню!!!
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"а также потерян спасательный плотик" - задолбали этим спасательным плотиком.
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ее неда проверить так как чип песику вживили это по любому.
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Зеленский видно постарался .... мощные переговоры шаурмы!
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Надо надпотужные переговоры провел Зеклоун с Пу. Вернули собаку. Какое оно **#нутое этот Зеленский.
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