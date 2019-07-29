 Из российского плена вернули собаку моряков. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил адвокат Никола Полозов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, сегодня вернули домой. О собаке практически сразу после встречи с нашими адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира "Яны-Капу", попросили ее найти и постараться вернуть домой. Несколько месяцев ушло на ее поиски и достижения договоренностей с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя", - написал Полозов.

Об этом также написала в Facebook адвокат Анастасия Георгиевская.

"Собачка Джесси, 25-й член команды военнопленных украинских моряков дома! Ее забрала к себе семья моряка Чулибы. Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтобы вернуть дочь полка (экипажа буксира "Яны Капу") домой", - отметила Георгиевская.

В момент захвата украинских моряков Джесси было три месяца. Животное заметили не сразу, все это время оно находилась в сотрудников пограничной службы РФ в оккупированной Керчи.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.