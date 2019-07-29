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Все про:взятка (4649) Госпогранслужба (3385) пограничники (1202) СБУ (13667)

 Сотрудники СБУ поймали на взятке руководителя Чопского пограничного отряда. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия коррупции разоблачили в систематических взятках заместителя начальника одного из отделов Чопского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники выяснили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных жителей за беспрепятственное перемещение через государственную границу вне пунктов пропуска оптовых партий табачных изделий. "Выгода" злоумышленника составляла 50 евро с каждого ящика нелегального товара.

Правоохранители задержали пограничника вблизи одного из населенных пунктов области во время получения очередной взятки в размере 1,2 тыс. евро.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды), решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц отряда, причастных к сделке.

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Сотрудники СБУ поймали на взятке руководителя Чопского пограничного отряда 01
Сотрудники СБУ поймали на взятке руководителя Чопского пограничного отряда 02

Источник: https://censor.net.ua/p3140151
 
   
 Топ комментарии
 
Погранца на зону , хату и майно отжать . Такая гнида и чужие танки пропустит за бабло . На 96.2 % уверен , шо он порохобот , порохоботы все такие .
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как бы начальник отряда и зам начальника отдела погранслужбы немного разного веса люди.
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Такі будуть гребти лопатою при будь-якій владі...
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как бы начальник отряда и зам начальника отдела погранслужбы немного разного веса люди.
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Журналжистам пофиг он сегодня статью написал завтра на панель пошел, потом наоборот.
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Погранца на зону , хату и майно отжать . Такая гнида и чужие танки пропустит за бабло . На 96.2 % уверен , шо он порохобот , порохоботы все такие .
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Потому , шо я свечку не держал при этом Сотрудники СБУ поймали на взятке руководителя Чопского пограничного отряда - Цензор.НЕТ 4938
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Потому что Алик Нарик - друг Потроха один из организаторов контрабанды сигарет под видом гуманитарии. Петя черного нала не гнушался мог за него ещё морячков в плен отдать.
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Морячков за нал ? ? ?
Шо ж за день такой весёлый сегодня...😁
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Такі будуть гребти лопатою при будь-якій владі...
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А я на 120 процентов уверен, что ты долбодятел. ШимпанЗЕ другими быть не могут по определению
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А я знаю , шо ты урод , у которого нужно все отжать , а самого пустить на органы .
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Отжималку сначала отрасти, а потом ляпай
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Я отрастил . Сходил на выборы и проголосовал за террор для таких как ты . Шось не так Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону - Цензор.НЕТ 4445
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Бывает, что в коробке находится 100 блоков, а бывает, что 25. Интересно, этот антихрист за сколько продался?
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два стакана СБУ і пачка цигарок затриманому Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону - Цензор.НЕТ 7553
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іншого призначать..той не ділився Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону - Цензор.НЕТ 2838..жаба
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ГЫГЫ... да их там можно сразу всех арестовывать за корупцию смело!!!!! не ошибётесь 100%...вот просто приехать и надеть на всех наручников и всем по 5-10 лет оптом!через день аресты начальников и всех и везде... это только тех кого впоймали...а там все почти поголовно взяточники бабло берут от своих и иностранцев...каждый день в инете такие сообщения по стране.
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руководителя Чопского пограничного отряда = заместителя начальника одного из отделов ??? подрабатывает в третью смену?
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Ну как же? Это ж Петя заставил, "всежобэтомзнают"™...😀
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Поймали, нашли, задержали... Пора заканчивать эпоху Порошенко с фото охотой. Нужна информация посадили, посадили, посадили...
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ты придурень не понимаешь, что все твои гамноплевки "посадили, посадили", отразятся на тебе лохе. если импортеры будут платить полную стоимость, даже секонд хенд, где ты зубожилое чмо одеваешься, будет стОить в 3 раза дороже!
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дурак ты полный, тебя тоже скоро посадят.
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ну так анонсований кінець епохи бідності настав Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону - Цензор.НЕТ 4544
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