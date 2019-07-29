 Сотрудники СБУ поймали на взятке руководителя Чопского пограничного отряда. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники выяснили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных жителей за беспрепятственное перемещение через государственную границу вне пунктов пропуска оптовых партий табачных изделий. "Выгода" злоумышленника составляла 50 евро с каждого ящика нелегального товара.

Правоохранители задержали пограничника вблизи одного из населенных пунктов области во время получения очередной взятки в размере 1,2 тыс. евро.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды), решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц отряда, причастных к сделке.

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