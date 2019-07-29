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 Общество, Фоторепортаж
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 На Донетчине задержали капитана полиции, который систематически вымогал взятки на блокпосту. ФОТОрепортаж

В Донецкой области правоохранители задержали капитана полиции Волновахского отдела полиции по подозрению в систематическом требовании и получении взяток от водителей, которые пересекали линию разграничения на автодороге "Славянск - Донецк - Мариуполь".

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Во время несения службы на блокпосту, расположенном на автодороге "Славянск - Донецк - Мариуполь", он останавливал транспортные средства и требовал неправомерную выгоду от водителей. Одни должны были дать взятку за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, другие - за отсутствие страховых полисов или незарегистрированное автомобильное газовое оборудование", - сказано в сообщении ведомства.

На Донетчине задержали капитана полиции, который систематически вымогал взятки на блокпосту 01

За один день полиция задокументировала ряд эпизодов вымогательства и получения 33-летним полицейским средств на общую сумму 5700 гривен, после чего офицер полиции был задержан. Размер взяток полицейские определяли по своему усмотрению, в зависимости от "тяжести" нарушения - от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

На Донетчине задержали капитана полиции, который систематически вымогал взятки на блокпосту 02

У правонарушителя изъяли более 16 тыс. гривен, 300 долларов, 2,5 тыс. рублей. В служебном помещении изъяли более 30 патронов различного калибра. Во время обыска автомобиля, которым пользуется фигурант, обнаружили и изъяли еще 1,5 тыс. евро, 8,5 тыс. долларов, 174,4 тыс. гривен и 10,6 тыс. рублей.

На Донетчине задержали капитана полиции, который систематически вымогал взятки на блокпосту 03

Правоохранители начали уголовное производство по ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Капитан полиции задержан, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/p3140107
 
 
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Вот так потихоньку начинают выводить порохососов на "чистую воду".
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Предлагаю сделать для них платный проезд и проход на нашу землю,а собранные деньги выдавать бойцам в виде премий.нехай щастить.
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Так проезд и так платный
На место этого мусорилы уже очередь мусоров стоит, шоб на таком рыбном месте Родину защищать.
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лібєртєріанци, чи як воно?, - живітє как хатітє, тока дєнюшку гонітє!
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денної виручки йєдва хватіт на тачку срєднєй рукі
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На Донетчине задержали капитана полиции, который систематически вымогал взятки на блокпосту
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і не ділився зі старшими таваріщамі
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Не удивили! Ребята. вам тогда нужно арестовать всех кто когда либо работал на КПП, там всегда такое было и есть.. заплатив можно хоть ядерную бомбу провезти, даже смотреть не будут.... вы че думаете что этот кэп сам такими суммами оперировал!? Наивные вы ребятки... или дурочку вкл... видать кэп просто зажрался и делиться не захотел, вот его для показателя и взяли.. ну а дальше как обычно - подарили, дали взаймы, и наконец наколядовал , потом поругают малеха, и на другой КПП назначат, стандартная схема!
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