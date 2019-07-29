 Украинские правоохранители сообщили о подозрении гражданину Сербии за содействие в оккупации Россией Крыма, - прокуратура АРК. ФОТО

Как сообщает пресс-служба прокуратура АР Крым, ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания и деятельности на временно оккупированной территории автономии незаконных вооруженных формирований, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины, которое находится в производстве следователя отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.Севастополе, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе досудебного расследования получены доказательства причастности гражданина Республики Сербия к деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", в связи с чем, указанном гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сербский наемник Урош пропал в застенках комендатуры "ЛНР". Его соратник Берич подозревает "укропов". ФОТО

Во время досудебного расследования установлено, что в течение февраля-марта 2014 года гражданин Республики Сербия, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы "Северный ветер", которая входила в состав "Самообороны Севастополя", помог оккупационной власти установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктов газопровода вблизи г.Севастополь, осуществлял так называемое патрулирование г.Севастополь.