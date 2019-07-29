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Все про:взрыв (4306) Нацполиция (9799) Никополь (31)

 В Никополе мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, пострадали два человека, - полиция. ФОТО

В Днепропетровской области в городе Никополь мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, в результате взрыва пострадали два человека.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел вечером 28 июля, около 22:50, на перекрестке ул. Новикова и Коцюбинского. Неизвестный мужчина бросил под автомобиль взрывное устройство, в результате которого телесные повреждения получили два пассажира автомобиля. На месте взрыва эксперты обнаружили фрагменты гранаты РГД-5.

В Никополе мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, пострадали два человека, - полиция 01

Пострадавшие госпитализированы с множественными осколочными ранениями, но их жизни вне опасности.

Правоохранители установили подозреваемого в преступлении - это 41-летний местный житель. Его доставили в Никопольский отдел полиции, решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/p3140087
 
 
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У людей стільки зброї на руках--що в слідуючий Майдан не "беркут" буде бити народ а протестуючі будуть зносити цілі будинки
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У людей стільки зброї на руках--що в слідуючий Майдан не "беркут" буде бити народ а протестуючі будуть зносити цілі будинки
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тоді коли дойде до точки кипіння...хіба минулі протести заплановувались..в Україні все можливо--сказав президент Зеленський
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...когда русня научится пользоваться Гугл-переводчиком...
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не моєте з ким поговорити?..скачайте додаток "Аліса"--голосовий помічник У Нікополі чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, постраждало двоє людей, - поліція - Цензор.НЕТ 9688
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...вася, ти моє питання зрозумів? У Нікополі чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, постраждало двоє людей, - поліція - Цензор.НЕТ 6681 Чи в тебе не тільки щелепа "рускагаварящая", але й те, що в тебе замість мозку?
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Наверное поехали на красный свет и их остановил законопослушный гражданин. Так надо делать со всеми.
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лимонка це нью украинский буряк али цыбуля
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А закончишь ностальгировать в ⚰️ на☦️.
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Начинающий... Гранату закатывают в салон авто. Так продуктивнее.
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