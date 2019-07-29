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Все про:взятка (4646) Госпогранслужба (3385) Одесса (5554)

 Россиянин за $1500 взятки пытался "выкупить" товарища у пограничников в Одессе. ФОТОрепортаж

Вчера авиарейсом из Минска в пункт пропуска "Одесса-авиа" прибыл гражданин Российской Федерации, которому было отказано в пропуске в Украину, однако его товарищ попытался подкупить пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В зале ожидания находился его товарищ, который решил "уладить" ситуацию и предложил пограничникам денежное вознаграждение в сумме $1,5тыс. за содействие в пропуске в нашу страну его соотечественника. Пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и оформили на взяткодателя материалы по ч.3 ст. 369 УК (дача взятки. - Ред.)", - сообщают в ведомстве.

Кроме того, сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы в минувшие выходные задокументировано еще 5 случаев предложения взяток иностранцами и нашими соотечественниками. 

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Россиянин за $1500 взятки пытался выкупить товарища у пограничников в Одессе 01
Россиянин за $1500 взятки пытался выкупить товарища у пограничников в Одессе 02
Россиянин за $1500 взятки пытался выкупить товарища у пограничников в Одессе 03

Источник: https://censor.net.ua/p3140077
 
   
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Та шо вы на этот ролик за 18г с межбандитской разборкой все ссылаетесь как на достижение патриотов .
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пояснення просте: за скільки років державна політика велась в такому руслі, що украхїнці найпродажніша нація і коштує просто дешево.
скільки ж треба вигрібати і саджати протягом сорока років не менше.
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Когда жениху сказали сколько стоит выкуп невесты, он понял, что дешевле будет выкупить братишку из тюрьмы Росіянин за $1500 хабара намагався "викупити" товариша у прикордонників в Одесі - Цензор.НЕТ 9386
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