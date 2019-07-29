 Останки 29 воинов дивизии "Галичина", погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

28 июля во Львовской области состоялись мероприятия, посвященные памяти украинских воинов, военных других национальностей, погибших в годы Второй мировой войны в "Бродовском окружении", сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в селе Красное Золочевского района на территории военного кладбища, общественность и представители власти возложили цветы к символическому знаку вблизи часовни. После состоялось вече.
Также траурные мероприятия пройшли в селе Подгорцы Бродовского района и на горе Жбыр, где расположен мемориал воинам Первой Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии, возле села Ясенево Бродовского района.
Там были похоронены остатки 29 воинов дивизии, которые обнаружили участники поисковых экспедиций.
Этот режим и СС участвовали в захватах чужих территорий и там занимались истреблением мирного населения. Не вижу чести в оккупации чужих территорий и умерщвлении мирных людей.
Так, что, ватан, кончай киздеть.
Члены военизированной группировки Порошенко зарабатывали на украинской идеологии. Им было плевать и на Бандеру, и на украинскую историю. Вся эта пропагандистская истерия была нужна исключительно для заработка.
На идеологии Бандеры, Порошенко и члены его режима сумели выкачать из бюджета еще несколько миллиардов гривен наших с вами денег.
«Институт национальной памяти» Владимира Вятровича - одна из самых коррумпированных структур предыдущей власти.
Об этом в интервью «Стране» заявил будущий народный депутат от «Слуги народа», популярный блогер Макс Бужанский.
«Там нет никакой идеологии. Он (Вятрович - ред.) ворует деньги в паре со своей супругой и другими сотрудниками - близкими родственниками, 75% наворованного отдавали наличными Петру Порошенко. Украинский институт нацпамяти - это одна из самых коррумпированных структур. Буду им заниматься», - сказал известный блогер.
Он также приводит пример «маразма», до которого дошла политика Вятровича-Порошенко.
«В этом году мы отмечаем 75 лет освобождения Украины. В прошлом году Порошенко подписал указ о праздновании Дня освобождения от Советского Союза. Получается, что с одной стороны празднуем освобождение Советским Союзом от немецко-фашистских захватчиков, а с другой стороны Советский Союз - оккупант. Они это не обосновали. Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. Они выкачивали со страны деньги натравливая людей друг против друга. Это Институт разрабатывал целые схемы как натравить Одессу против Львова, Львов против Донецка и Луганска, Киев против Закарпатья и т.п. По сути они занимались самым настоящим сепаратизмом, стравливая людей между собой ради постоянных гражданских противостояний. Так намного легче воровать и заменить сознание людей идеологией 100-летней давности, вместо медицины, экономики, ИТ-технологий, спорта и образования», - приводит пример Бужанский.
Источник: https://elise.com.ua/2019/07/29/u-zelenskogo-sdelali-ekstrennoe-zayavlenie-vsya-strana-v-shoke/ © ELISE JOURNAL
"Ви зробили це разом", суки дешевые!
В этом им неслыханно повезло, англичане могли выдать советам.
В американских же лагерях жизнь мало чем отличалась от санатория и многих отпускали учиться в вузы.
Нынешний председатель дивизийныков таким образом закончил Политех, а потом выехал в штаты.
Однако, так и остался примитивным в своем развитии, поскольку в дивизию вступали только жители забитых сел.
Интеллигенция и городские поддерживали бандеру-мельника и не желали служить в дивизии.
Тот же Головатый вообще никакой идеологии не придерживался, вот йому батько сказав вступать в СС, бо нимци, це порядок.
Такие законы напринимали.
А у этих - остатки.
слуга народа
выбран в раду