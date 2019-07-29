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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1703) СС Галичина (27) перезахоронение (49)

 Останки 29 воинов дивизии "Галичина", погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Похоронен остатки 29 воинов дивизии, обнаруженные участниками поисковых экспедиций.

28 июля во Львовской области состоялись мероприятия, посвященные памяти украинских воинов, военных других национальностей, погибших в годы Второй мировой войны в "Бродовском окружении", сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в селе Красное Золочевского района на территории военного кладбища, общественность и представители власти возложили цветы к символическому знаку вблизи часовни. После состоялось вече.

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Также траурные мероприятия пройшли в селе Подгорцы Бродовского района и на горе Жбыр, где расположен мемориал воинам Первой Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии, возле села Ясенево Бродовского района.

Там были похоронены остатки 29 воинов дивизии, которые обнаружили участники поисковых экспедиций. 

Останки 29 воинов дивизии Галичина, погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА 01
Останки 29 воинов дивизии Галичина, погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА 02
Останки 29 воинов дивизии Галичина, погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА 03
Останки 29 воинов дивизии Галичина, погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА 04
Останки 29 воинов дивизии Галичина, погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА 05

Источник: https://censor.net.ua/p3140075
 
 
 Топ комментарии
 
О-жид-аемо. Скоро все украинское объявят "коррупционным", и им займется бакланов.
"Ви зробили це разом", суки дешевые!
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Это дивизия СС. Согласно Нюрнбергскому процессу - это преступная организация фашистского режимаю. Согласно закону Украины - фашистский режим - преступный.
Этот режим и СС участвовали в захватах чужих территорий и там занимались истреблением мирного населения. Не вижу чести в оккупации чужих территорий и умерщвлении мирных людей.
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на кацапии вчера зарево полыхало до небес.
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Надо было глубже копать, там лежат воины Трипільской дивизии))
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Это дивизия СС. Согласно Нюрнбергскому процессу - это преступная организация фашистского режимаю. Согласно закону Украины - фашистский режим - преступный.
Этот режим и СС участвовали в захватах чужих территорий и там занимались истреблением мирного населения. Не вижу чести в оккупации чужих территорий и умерщвлении мирных людей.
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Это ваыфен-сс, которую в Нюрнберге приравняли к вермахту и не преследовали
Так, что, ватан, кончай киздеть.
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я знову ж, в 2968-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Надеюсь что эти воины воевали против немецко-фашистских захватчиков.
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В основном против партизан и мирных жителей)
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Начали вскрываться ужасающие подробности заработка не только на войне, но и на украинской идеологии.
Члены военизированной группировки Порошенко зарабатывали на украинской идеологии. Им было плевать и на Бандеру, и на украинскую историю. Вся эта пропагандистская истерия была нужна исключительно для заработка.
На идеологии Бандеры, Порошенко и члены его режима сумели выкачать из бюджета еще несколько миллиардов гривен наших с вами денег.
«Институт национальной памяти» Владимира Вятровича - одна из самых коррумпированных структур предыдущей власти.
Об этом в интервью «Стране» заявил будущий народный депутат от «Слуги народа», популярный блогер Макс Бужанский.
«Там нет никакой идеологии. Он (Вятрович - ред.) ворует деньги в паре со своей супругой и другими сотрудниками - близкими родственниками, 75% наворованного отдавали наличными Петру Порошенко. Украинский институт нацпамяти - это одна из самых коррумпированных структур. Буду им заниматься», - сказал известный блогер.
Он также приводит пример «маразма», до которого дошла политика Вятровича-Порошенко.
«В этом году мы отмечаем 75 лет освобождения Украины. В прошлом году Порошенко подписал указ о праздновании Дня освобождения от Советского Союза. Получается, что с одной стороны празднуем освобождение Советским Союзом от немецко-фашистских захватчиков, а с другой стороны Советский Союз - оккупант. Они это не обосновали. Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. Они выкачивали со страны деньги натравливая людей друг против друга. Это Институт разрабатывал целые схемы как натравить Одессу против Львова, Львов против Донецка и Луганска, Киев против Закарпатья и т.п. По сути они занимались самым настоящим сепаратизмом, стравливая людей между собой ради постоянных гражданских противостояний. Так намного легче воровать и заменить сознание людей идеологией 100-летней давности, вместо медицины, экономики, ИТ-технологий, спорта и образования», - приводит пример Бужанский.

Источник: https://elise.com.ua/2019/07/29/u-zelenskogo-sdelali-ekstrennoe-zayavlenie-vsya-strana-v-shoke/ © ELISE JOURNAL
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О-жид-аемо. Скоро все украинское объявят "коррупционным", и им займется бакланов.
"Ви зробили це разом", суки дешевые!
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Тех, кто выжил в котле, перебросили в Италию, где они попали в плен к американцам.
В этом им неслыханно повезло, англичане могли выдать советам.
В американских же лагерях жизнь мало чем отличалась от санатория и многих отпускали учиться в вузы.
Нынешний председатель дивизийныков таким образом закончил Политех, а потом выехал в штаты.
Однако, так и остался примитивным в своем развитии, поскольку в дивизию вступали только жители забитых сел.
Интеллигенция и городские поддерживали бандеру-мельника и не желали служить в дивизии.
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Не, просто примитив
Тот же Головатый вообще никакой идеологии не придерживался, вот йому батько сказав вступать в СС, бо нимци, це порядок.
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На крайнем фото люди в форме "СС" нечего не смущает?
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В современной реальности - пусть лучше в форме СС, чем в форме РФ!!!
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Символика СС Галичина в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Останки 29 воїнів дивізії "Галичина", які загинули у 1944 році, перепоховали на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2608
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Дивизия СС признана Нюрнебергским процессом преступной.. Не надо оправдывать тех современных идеологов, кто наживается на воспевании фашистов и грабит украинский народ.Этих идеологов самих вскоре ожидает тюрьма за воровство .
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Современная реальность - это современные законы Украины. Один из самых современных - фашистская идеология - преступна. Ходить в форме преступников и выполнять их приказы - не вижу чести.
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У людей это называется - останки.
А у этих - остатки. Останки 29 воїнів дивізії "Галичина", які загинули у 1944 році, перепоховали на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7721
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Макс бужанский
слуга народа
выбран в раду

Останки 29 воїнів дивізії "Галичина", які загинули у 1944 році, перепоховали на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8991
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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