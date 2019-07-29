 Останки 29 воинов дивизии "Галичина", погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

28 июля во Львовской области состоялись мероприятия, посвященные памяти украинских воинов, военных других национальностей, погибших в годы Второй мировой войны в "Бродовском окружении", сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.



В частности, в селе Красное Золочевского района на территории военного кладбища, общественность и представители власти возложили цветы к символическому знаку вблизи часовни. После состоялось вече.

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Также траурные мероприятия пройшли в селе Подгорцы Бродовского района и на горе Жбыр, где расположен мемориал воинам Первой Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии, возле села Ясенево Бродовского района.



Там были похоронены остатки 29 воинов дивизии, которые обнаружили участники поисковых экспедиций.









