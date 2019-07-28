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 Мотоциклист погиб в результате ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Накануне вечером в Изюме на Харьковщине 22-летний водитель ВАЗ-21063 ехал во встречном направлении и во время поворота не предоставил преимущество в движении мотоциклисту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в результате столкновения транспортных средств 48-летний водитель мотоцикла в тяжелом состоянии доставлен в Изюмскую центральную городскую больницу, где впоследствии скончался.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции выясняют обстоятельства аварии.

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Мотоциклист погиб в результате ДТП на Харьковщине, - полиция 01
Мотоциклист погиб в результате ДТП на Харьковщине, - полиция 02
Мотоциклист погиб в результате ДТП на Харьковщине, - полиция 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3140041
 
 
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хрусты летом гудят ах как они на заднем колесе с шмарами..но и явы видел не раз и седня и с коляской..как так..........
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повыдавали права идиотам 22 года а потом будет жить типа бьютифул мен-теребонька как не в чем не бывало...
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Надіюсь водій піде сидіти у колонію а потім буде виплачувати компенсації сімї загиблого!
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Пожалуй первый случай, когда жаль мотоциклиста.. Правильный мот был у человека.
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давно Чезет не бачив..а ще Ява була--ух звірюга була
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Чезет білш мягка.і подібна на мотоцикл..Ява рвала з місця ого-го..раніше в сесесері ж не було байків таких як тепер...то переважно з Яв робили "байки" вдосконалювали переробляли ..рулі піднімали типу як чопер..та інші прибамбаси..молодь тих часів більш поважала Яви...та навіть колір --темна вишня набагато красивіше дивилась на трассі і взагалі естетично
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Один - на цвинтар, другий - на десятку на Полтаву.
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соя. это проклятые евробляхеры подстроили? ну ка прохрюкайте о мыролюбном реформизме вашего свиновальца.
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надо было умно положить мотоцикл.... жаль мужика
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это кстати распространенное заблуждение - не надо класть мотоцикл - резина лучше тормозит чем скользящая по земле железка
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Одна из самых частых причин аварий с мотоциклами - машина поворачивает налево и не видит мотоциклиста на встречке. Я когда вижу таких что потенциально могут налево свернуть всегда притормаживаю - оно конечно хочется проехать побыстрее но жизнь то одна.
Одно из золотых правил мотоциклиста это то что у него нигде и никогда нет права преимущественного проезда, пропусти всех.
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