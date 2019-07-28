 На празднование крещения Руси к Филарету во Владимирский собор пришло несколько сотен верующих. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Киевский патриархат Филарета отмечал 1031-летие крещения Руси во Владимирском соборе Киева.
К началу службы храме собралось около 100 человек, в основном пожилые женщины.
В 12 часов состоялся крестный ход, в котором уже участвовали несколько сотен верующих.
ВчораМіф про християнську місію Московії виник наприкінці ХV ст. як візантійська калька й розвинувся в XVI ст. Він був реанімований у другій половині XIX ст. вже як мавпування французького національного міфу про Францію - старшу доньку Церкви, про священні королівські династії, особливе служіння французького народу і т.д.
Московія до середини ХVІ ст., вірно служила орді (язичникам, несторіанам та мусульманам) в якості збирача податків та наглядача над упокореними ними землями. Першим специфічно московським святим було проголошено Олександра Невського. Він мав відношення до династії володимировичів-всеволодичів. Все своє життя він поклав на службу орді, на те, щоб не допустити створення широкого антиординського фронту, відмовляв міста від повстань проти монголів, плазував перед ханами. На чолі величезної юрми смердючих псковчан він спромігся вбити кількох шляхетних лицарів Тевтонського ордену, які прямували на північ у пошуках Гіпербореї. Цей огидний злочин вважається знаковою подією в історії Московії.
Г. Дубовис, зокрема, звертає нашу увагу на таке: «Перші письмові свідчення за велику перемогу над татарами на Куликовому полі з'явилися лише століттям пізніше. В попередні роки літописи не виділяють Куликовську битву як щось значуще. Сергій Радонезький не міг благословляти Дмитра Донського, бо був вірним сподвижником митрополита Київського Кипріана, який у свою чергу відлучив князя від Церкви за розкол. Після Куликовської битви (якщо така справді мала місце, що заперечується більшістю істориків) Дмитро Донськой, а згодом його син Василь І чеканили монети з традиційним написом «Султан Тохтамиш Хан, нехай продовжиться його життя».
До середини XVIII ст. Московсько-петербурзькі правителі визнавали свою формальну васальну залежність від Кримського хана, сплачували щорічну данину, хоча й з перевами.
Дмитро Корчинський
27 липня 2013 р.
Цитата из поздравительного письма Патриарха Филарета блаженнейшему Епифанию по случаю годовщины крещения:
«... я тебя породил, я тебе и в камилавку накладу...»