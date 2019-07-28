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Все про:УПЦ КП (493) Филарет (477) церковь (1040) Крещение Киевской Руси (118)

 На празднование крещения Руси к Филарету во Владимирский собор пришло несколько сотен верующих. ФОТОрепортаж

В праздновании годовщины крещения Руси во Владимирском соборе Киева принимало участие несколько сотен верующих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

На празднование крещения Руси к Филарету во Владимирский собор пришло несколько сотен верующих 01

Киевский патриархат Филарета отмечал 1031-летие крещения Руси во Владимирском соборе Киева.

На празднование крещения Руси к Филарету во Владимирский собор пришло несколько сотен верующих 02

К началу службы храме собралось около 100 человек, в основном пожилые женщины.

На празднование крещения Руси к Филарету во Владимирский собор пришло несколько сотен верующих 03

Смотрите: В Киеве Православная церковь Украины провела крестный ход по случаю 1031-летия крещения Руси (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На празднование крещения Руси к Филарету во Владимирский собор пришло несколько сотен верующих 04
На празднование крещения Руси к Филарету во Владимирский собор пришло несколько сотен верующих 05

В 12 часов состоялся крестный ход, в котором уже участвовали несколько сотен верующих.

На празднование крещения Руси к Филарету во Владимирский собор пришло несколько сотен верующих 06

Также читайте: В крестном ходе ПЦУ в Киеве принимали участие до 15 тыс. верующих, - МВД

На празднование крещения Руси к Филарету во Владимирский собор пришло несколько сотен верующих 07

Источник: https://censor.net.ua/p3140037
 
 
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Вони просто прийшли у Володимирський Собор.
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Дмитро Корчинський
ВчораМіф про християнську місію Московії виник наприкінці ХV ст. як візантійська калька й розвинувся в XVI ст. Він був реанімований у другій половині XIX ст. вже як мавпування французького національного міфу про Францію - старшу доньку Церкви, про священні королівські династії, особливе служіння французького народу і т.д.

Московія до середини ХVІ ст., вірно служила орді (язичникам, несторіанам та мусульманам) в якості збирача податків та наглядача над упокореними ними землями. Першим специфічно московським святим було проголошено Олександра Невського. Він мав відношення до династії володимировичів-всеволодичів. Все своє життя він поклав на службу орді, на те, щоб не допустити створення широкого антиординського фронту, відмовляв міста від повстань проти монголів, плазував перед ханами. На чолі величезної юрми смердючих псковчан він спромігся вбити кількох шляхетних лицарів Тевтонського ордену, які прямували на північ у пошуках Гіпербореї. Цей огидний злочин вважається знаковою подією в історії Московії.

Г. Дубовис, зокрема, звертає нашу увагу на таке: «Перші письмові свідчення за велику перемогу над татарами на Куликовому полі з'явилися лише століттям пізніше. В попередні роки літописи не виділяють Куликовську битву як щось значуще. Сергій Радонезький не міг благословляти Дмитра Донського, бо був вірним сподвижником митрополита Київського Кипріана, який у свою чергу відлучив князя від Церкви за розкол. Після Куликовської битви (якщо така справді мала місце, що заперечується більшістю істориків) Дмитро Донськой, а згодом його син Василь І чеканили монети з традиційним написом «Султан Тохтамиш Хан, нехай продовжиться його життя».

До середини XVIII ст. Московсько-петербурзькі правителі визнавали свою формальну васальну залежність від Кримського хана, сплачували щорічну данину, хоча й з перевами.

Дмитро Корчинський
27 липня 2013 р.
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цензор таки разродился этой новостью На празднование крещения Руси к Филарету во Владимирский собор пришло несколько сотен верующих - Цензор.НЕТ 9529
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Вони просто прийшли у Володимирський Собор.
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Дмитро Корчинський
ВчораМіф про християнську місію Московії виник наприкінці ХV ст. як візантійська калька й розвинувся в XVI ст. Він був реанімований у другій половині XIX ст. вже як мавпування французького національного міфу про Францію - старшу доньку Церкви, про священні королівські династії, особливе служіння французького народу і т.д.

Московія до середини ХVІ ст., вірно служила орді (язичникам, несторіанам та мусульманам) в якості збирача податків та наглядача над упокореними ними землями. Першим специфічно московським святим було проголошено Олександра Невського. Він мав відношення до династії володимировичів-всеволодичів. Все своє життя він поклав на службу орді, на те, щоб не допустити створення широкого антиординського фронту, відмовляв міста від повстань проти монголів, плазував перед ханами. На чолі величезної юрми смердючих псковчан він спромігся вбити кількох шляхетних лицарів Тевтонського ордену, які прямували на північ у пошуках Гіпербореї. Цей огидний злочин вважається знаковою подією в історії Московії.

Г. Дубовис, зокрема, звертає нашу увагу на таке: «Перші письмові свідчення за велику перемогу над татарами на Куликовому полі з'явилися лише століттям пізніше. В попередні роки літописи не виділяють Куликовську битву як щось значуще. Сергій Радонезький не міг благословляти Дмитра Донського, бо був вірним сподвижником митрополита Київського Кипріана, який у свою чергу відлучив князя від Церкви за розкол. Після Куликовської битви (якщо така справді мала місце, що заперечується більшістю істориків) Дмитро Донськой, а згодом його син Василь І чеканили монети з традиційним написом «Султан Тохтамиш Хан, нехай продовжиться його життя».

До середини XVIII ст. Московсько-петербурзькі правителі визнавали свою формальну васальну залежність від Кримського хана, сплачували щорічну данину, хоча й з перевами.

Дмитро Корчинський
27 липня 2013 р.
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Без матюков не обойдешься . Ответьте мне не ведающему, какая ***** вера в головах тех баранов ,которые молятся на приход ,а не молятся Богу?
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Из источников, приближённых (но не так, шоб очень) к Филарету:
Цитата из поздравительного письма Патриарха Филарета блаженнейшему Епифанию по случаю годовщины крещения:
«... я тебя породил, я тебе и в камилавку накладу...»
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люди сказали, что в ПЦУ в воскресенье на утренней службе за неделю до парламентск.выборов была зачитана агитка голосовать за ПЕСу. Так что УПЦ КП просрали.
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...а еще говорят, шо на маскве кур доят... Веришь? На святкування Хрещення Русі до Філарета у Володимирський собор прийшли кілька сотень вірян - Цензор.НЕТ 5509
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Скажіть будь-ласка..ви бачили бідного священнослужителя?
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