 В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ОС на странице в Facebook.
Как информируют в штабе, тренировки проходили в несколько этапов. Прежде всего руководство и офицеры штабов отрабатывали действия по планированию и принятию решений в условиях резкого изменения военной обстановки в районах ответственности.
Личный состав подразделений, привлеченных к учениям, практически выполнял принятые в процессе работы штабов решения. К учениям привлекались, как сухопутные, так и авиационные составляющие подразделений ООС.
В частности, по одному из сценариев, военнослужащие танковых подразделений Объединенных сил, находящихся в специальных районах отвода в соответствии с решениями ТКГ в Минске, отрабатывали совершения марша на одном из полигонов Донетчины. Кроме того, танкисты осуществляли переправу через водную преграду по паромной переправе. А привести эту переправу за считанные минуты - это была уже задача для подразделений оперативного обеспечения Объединенных сил.
Для того, чтобы замаскировать перемещение техники через водную преграду от условного противника, задачи по постановке аэрозольной маскировки выполнило специализированное подразделение РХБ защиты. Пилоты вертолетов Армейской авиации, которые привлекались к учениям, отрабатывали действия во время полета двойками в простых и сложных метеоусловиях.
И сомневаюсь что кто нибудь из присутствующих на форуме, сможет возразить.
Це не означає що вони проти війні на Донбасі
У них просто при Путіні холодільник пустує, ото і все.
"У зв'язку зі скороченням видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, Повітряні Сили ЗС України відмовились від закупівлі комплексів мультимедійних тренажерів обслуг ЗРК «Бук-М1».
Ці комплекси мали надійти до 96-а Київська зенітна ракетна бригада, яка і провела торги з закупівлі комплексів мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1».
Планувалося придбати комплекси для навчання обслуг самохідної вогневої установки (СВУ) 9А310М1 за 3,2 млн грн, пункту бойового управління (ПБУ) 9С470М1 за 2,125 млн, станції виявлення цілей (СВЦ) 9С18М1 за 532 тис, а також комплекс моделювання бойової обстановки та відтворення єдиного інформаційного простору для навчання обслуг дивізіону за 2,137 млн.
Весь цей комплекс дозволяв би проводити тренування всіх розрахунків в єдиному інформаційному просторі."https://mil.in.ua/vid-trenazheriv-do-zrk-buk-m1-vidmovylysya/
Только смотрите не перепутайте, кто сейчас у нас в воюющей стране президент, а то по вчерашним фоткам совсем непонятно: