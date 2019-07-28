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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск. ФОТОрепортаж

Три дня подряд в районе проведения операции Объединенных сил проходили тренировки с органами военного управления и подразделениями боевых бригад

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ОС на странице в Facebook.

Как информируют в штабе, тренировки проходили в несколько этапов. Прежде всего руководство и офицеры штабов отрабатывали действия по планированию и принятию решений в условиях резкого изменения военной обстановки в районах ответственности.

Личный состав подразделений, привлеченных к учениям, практически выполнял принятые в процессе работы штабов решения. К учениям привлекались, как сухопутные, так и авиационные составляющие подразделений ООС.

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В частности, по одному из сценариев, военнослужащие танковых подразделений Объединенных сил, находящихся в специальных районах отвода в соответствии с решениями ТКГ в Минске, отрабатывали совершения марша на одном из полигонов Донетчины. Кроме того, танкисты осуществляли переправу через водную преграду по паромной переправе. А привести эту переправу за считанные минуты - это была уже задача для подразделений оперативного обеспечения Объединенных сил.

Для того, чтобы замаскировать перемещение техники через водную преграду от условного противника, задачи по постановке аэрозольной маскировки выполнило специализированное подразделение РХБ защиты. Пилоты вертолетов Армейской авиации, которые привлекались к учениям, отрабатывали действия во время полета двойками в простых и сложных метеоусловиях.

В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 01
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 02
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 03
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 04
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 05
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 06
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 07
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 08
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 09
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 10
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 11
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 12
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 13
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 14
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 15
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 16
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 17
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 18
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 19
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 20
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 21
В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск 22

Источник: https://censor.net.ua/p3140008
 
   
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...тренировки по сокращению численности ВС под мудрым руководством говнокомандующего, откосившего от службы? В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск - Цензор.НЕТ 7583
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Це не означає що вони хочуть повернути Крим В Об'єднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ - Цензор.НЕТ 2059

Це не означає що вони проти війні на Донбасі

У них просто при Путіні холодільник пустує, ото і все.
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А Прєзєдент в п'ятницю на концерт ;Ліга Смєха; літав, вчора на пляжі провалявся, сьогодні на футбол іде.
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Совет форумчанПравила форума
 
...что такое "самалет"? Да еще который на соляре летает?
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Слабенькі навчання! Аерозольна хмара улетіла херзнакуди і нічого не прикрила! БМП мали пливти самі без понтонів, в першу чергу захоплювати рубежі для наведення понтонного мосту для переправи танків. Понтонна переправа мала наводитись через річку повністю щоб танки не чекали на березі понтонів, а з ходу долали річку і відходили на безпечну відстань ! Як тільки наведеться понтонний міст він буде під постійним артобстрілом та обстрілом з Градів, Смерчів, Ураганів та ракет Точка-У та Калібр, і обидва береги поруч з мостом будуть також під масованим обстрілом! На понтонах на той берег можна переправляти влап тількиінженерні машини розгородження, які спланують берег для виходу танків від води нагору! Захоплення берега мало відбуватись в кілька етапів. Переправа вплав без понтонів розвідників, десантників та саперів на БМП та МТЛБ, захоплення рубежа на 1-2 км вглиб від берега, облаштування оборони та тимчасових окопів. Далі сапери мали підірвати берегові схили тротилом, ІМР доставлені понтонами, мали протоптати та спланувати танкову колію, за цей час мали навести повністю понтонний міст і вже після цього танкові та механізовані колони мали підходити до мосту та швидко форсувати водну преграду, відходячи відразу на 1-2 км від мосту розвиваючи наступ в потрібному напрямку! Таких мостів має наводитись як мінімум два на відстані пару кілометрів один від одного, щоб ворог не знав по якому мосту підуть танкові та механізовані колони і не міг сконцентрувати всю потужність артилерії та РСЗВ на одній ділянці річки. Хомчаку двійка за ьакі нездалі навчання!
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Многабукафф, написал бы уже покороче "зрада!" - да и усьо
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Походу, единственный дебил здесь, это ты.
И сомневаюсь что кто нибудь из присутствующих на форуме, сможет возразить.
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...тренировки по сокращению численности ВС под мудрым руководством говнокомандующего, откосившего от службы? В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск - Цензор.НЕТ 7583
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Россияне Вы наши враги!!!! Дожились!!! Орете путин Ху- ло !!!! Да вы все там припухли!!!!
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Если там вышли нормальные люди , которые , как и мы , считают путина своим врагом , то , может быть враги не они , а ты ? Понаехавшие в Украину - враги , а враг моего врага - это уже друг .
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Це не означає що вони хочуть повернути Крим В Об'єднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ - Цензор.НЕТ 2059

Це не означає що вони проти війні на Донбасі

У них просто при Путіні холодільник пустує, ото і все.
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Але подібні акції в Кацапії Україна потрібна підтримувати ))
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Томенко, запам'ятай раз і назавжди- російський ліберал закінчується там де починається питання українських земель.
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В политике используют даже временных "друзей", когда интересы совпадают...
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Єнєрали з солдатиками грались ? А тим часом...
"У зв'язку зі скороченням видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, Повітряні Сили ЗС України відмовились від закупівлі комплексів мультимедійних тренажерів обслуг ЗРК «Бук-М1».
Ці комплекси мали надійти до 96-а Київська зенітна ракетна бригада, яка і провела торги з закупівлі комплексів мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1».
Планувалося придбати комплекси для навчання обслуг самохідної вогневої установки (СВУ) 9А310М1 за 3,2 млн грн, пункту бойового управління (ПБУ) 9С470М1 за 2,125 млн, станції виявлення цілей (СВЦ) 9С18М1 за 532 тис, а також комплекс моделювання бойової обстановки та відтворення єдиного інформаційного простору для навчання обслуг дивізіону за 2,137 млн.
Весь цей комплекс дозволяв би проводити тренування всіх розрахунків в єдиному інформаційному просторі."https://mil.in.ua/vid-trenazheriv-do-zrk-buk-m1-vidmovylysya/
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А Прєзєдент в п'ятницю на концерт ;Ліга Смєха; літав, вчора на пляжі провалявся, сьогодні на футбол іде.
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Сильно перетрудилось сердешное.наверное?

Только смотрите не перепутайте, кто сейчас у нас в воюющей стране президент, а то по вчерашним фоткам совсем непонятно:

В Об'єднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ - Цензор.НЕТ 2773
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Обычные КШУ (командно-штабные учения), которые в СА проводилися раз на квартал. А КШТ (командно-штабные тренировки - ежемесячно).
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