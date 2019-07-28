 166 ветеранов и военнослужащих приняли участие в финальных тестированиях для участия в "Играх Непокоренных", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, участие в испытании приняли 166 ветеранов и военнослужащих - больше, чем во все предыдущие годы отборов.

Во время киевских испытаний они могли проверить свои силы во всех видах спорта, в которых украинская команда сразится на международных соревнованиях.

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Выбирать участники могли из шести дисциплин - легкая атлетика (бег, бег на тележке, прыжки в длину, толкание ядра), гребля на тренажере, велоспорт на шоссе (в том числе велоспорт на колясках), пауэрлифтинг, плавание и стрельба из лука.

"Хотя тестирования и имеют спортивную составляющую, их главная цель - познакомить участников с форматом международных соревнований и быть местом для встречи, новых знакомств и взаимной поддержки для ветеранов и военнослужащих, преодолевших испытания войной и имеют схожий жизненный опыт", - говорится в сообщении.

Все без исключения участники спортивных тестов, прошедших в Киеве, Львове и Одессе, приглашены на национальные "Игры Непокоренных" в Киев 8 сентября - финальную часть отбора, по итогам которой отборочная комиссия будет принимать решение о составе сборной Украины.

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Фото: mil.gov.ua

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