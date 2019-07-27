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Все про:Житомирщина (703) криминалитет (491) Нацполиция (9795) убийство (5292)

 Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Жители Малинского района Житомирщины 26 июля около 12:30 сообщили в местный отдел в полиции об обнаружении в лесу тела мужчины, присыпанного землей.

"Во время проверки полицейские установили, что в лесу возле с. Липляны Малинского района, недалеко автодороги Киев-Ковель, действительно в земле находится тело человека. В ходе предварительного осмотра выяснилось, что это человек в возрасте 30-40 лет", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Во время следственных действий 27 июля полицейские установили личность погибшего - 23-летний житель Коростеня, который в конце июня 2019 года был объявлен в розыск как без вести пропавший.

Также мужчина был подозреваемым в совершении убийства другого коростенца - в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений города во время конфликта с несколькими мужчинами.

"По информации полиции, найденный в лесу мужчина был причастен к одной из преступных группировок. Сейчас в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации о его причастности к избирательным баталиям. Он был фигурантом одного из уголовных производств, которое касалось нарушений избирательного законодательства. Также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам. Для обеспечения эффективного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины во главе с заместителем Председателя НПУ Вячеславом Аброськиным, которая сейчас работает на месте происшествия в Житомирской области. Его ход находится на личном контроле министра внутренних дел и председателя Национальной полиции Украины", - отмечается в сообщении.

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Поиск причастных причастных к преступлению продолжается.

Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция 01
Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция 02
Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция 03
Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция 04

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Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция 05

Как сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, 3 марта 2018 года в кафе в Коростене ранее судимые местные жители Ярослав Лазаренко и Илья Обиход по прозвищу Француз стреляли друг в друга, в результате ранений оба попали в больницу и первый умер.

Источник: https://censor.net.ua/p3139980
 
   
 Топ комментарии
 
я явно что то не понимаю,один бандюк застрелил другого,из за чего волна идёт?
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В міністра пуп не розв"яжеться стільки справ тримати на особовому контролі?
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так это ж самое главное-хто вбыв вбывцю?а шо с катей гандзюк?уже не интересно?
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Во как! Кримінальний авторитет при Зє майже як президент!
Вам не здається., що нас жорстоко на і палі?
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ти хоч авторитет того хоч раз бачив вживу?
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В Житомирской области нашли мертвым "Француза", который помогал конкурентам Пашинского
Александр Сибирцев 16:37, сегодня
26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области - возле автотрассы Киев - Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз.
"Страна" уже писала об исчезновении мужчины и о связи этого с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Корестене.
Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.
Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации "Страны", с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.
Знакомые Ильи Обихода также заявили "Стране" о своих подозрениях по поводу его пропажи - у них были опасения, что "Француза" убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.
По данным источников "Страны" в полиции Житомирской области, тело Ильи Обихода найдено в лесопосадке - оно было присыпано землей.
Перед смертью парня явно пытали - тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.
По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.
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Вот за это Каширского можно посадить,если доказать его приватность к убийству,мотив очевиден
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Чому по факту вбивства ТРЬОХ власників агропідприємств на Дніпропетровщині і по факту незаконного перепису їх майна держреєстраторами на невідомих нікому осіб досі не створена слідча група на чолі з заступниками керівника нацполіції? А по факту вбивства якогось гівна кримінального цілого Аброськіна направили розслідувати?
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ви би детективи почитав би хоча би...
тому, що там багато персонажів зразу спливає....
то ж тому.
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Не общайся с рошеновско -барбарисными троллями. В спам ********.
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Нас нет. А вот тебя твой соевый хозяин "жорстоко на і пал".
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Ну и к чему эта усиленная группа? Убили собаку- прикопайте у забора- делов то. Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9795
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убили людину.
а собака пашинський смердить на волі
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Ну и к чему эта усиленная группа? Убили собаку- прикопайте у забора- делов то. Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5363
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Да нахер українцям той "авторитет"? Забили бандюка -і хер з ним. Вже всіх покидьків і вбивць переловили чи що?
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я явно что то не понимаю,один бандюк застрелил другого,из за чего волна идёт?
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Из за того, что за каждым крупным бандюком обязательно какой то крупный мусор стоит, и разбор нужен....
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В міністра пуп не розв"яжеться стільки справ тримати на особовому контролі?
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так это ж самое главное-хто вбыв вбывцю?а шо с катей гандзюк?уже не интересно?
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Шо там расследовать! Здох трофим, да и путен с ним!
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..ПС )))..Ну я б ще зрозумів якби замочили якогось *авторитета * .. Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7110
Отже тут щось завязане на *бурштиновій мафії *. яку певно кришують мусора та
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Скоріше він мусорам дєнєг должен.А тут така несподіванка.
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В принципе хорошая новость (если это тот о ком пишут о его "подвигах") Побольше бы таких новостей... пусть сами себя вычищают... А то развелось подобной гнили уж слишком много и она убивает страну изнутри, от гнили нужно избавляться!! Вендетта!?
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в принципе не очень хорошая новость так как в криминальных войнах побеждают самые жестокие твари,нужно пристрелить при оказании сопротивления
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ну тем не менее, они перебью друг друга без суда и следствия, а то их арестовывают и из судов выпускают... а так все равно меньше их станет, проще будет оставшихся (надеюсь) переловить полиции , а лучше конечно не овит , а при сопротивлении))
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Для обеспечения эффективного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины во главе с заместителем Председателя НПУ Вячеславом Аброськиным,Источник: https://censor.net.ua/p3139980 - а чому ж поліції не діяли так борзо після вбивства Шеремета , чи Воронєнкова ..?!
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То не правильные пацаны. А за мочилово правильного нужно к ответу привлечь
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пАШИНСЬКОГО нехай допитають ретельно
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Пояльник Каширскому в промежность и все расскажет,ещё и за Порошенко в довесок,подпишет тоже
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А если тебе утюг на пузо, скажешь, что Зюзя говно зеленое?
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А чего аброськин не сообщает,что этот парень боролся на парламентских выборах с пашинским
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Зачем портить светлое имя народного депутата не одного созыва..... 😁😁😁
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а ****-Пашинський хіба знову переобрався ?
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Вот этот момент я тоже как то пропустил....
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Нет,пролетел як фанера
В его округе дубинский победил
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Дубінський був у 94-у окрузі - там де Кононенко і Мосійчук !
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А точно...но все равно пролетел,проиграл слуге народу
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там (64 округ ) переміг колишній деп Арешенков !. Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створена СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4030.Який і раніше там вибирався
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Да собственно и аброськин из того же теста,что и пашинский ,но только крымский
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Лучше бы убийства людей расследовали, а не крышуют разную падаль.
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Ну стало одной падаль меньше. Лучше бы искали убийц Шеремета...
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бо бандюки - справжні господарі України !
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Так а кто убил тех, кто спрашивал "кто убил Катю Гандзюк"?
Или как объяснить, куда они пропали?
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Пишіть просто,бандит.А то змі самі,ніби поважають їх.Такі люди нічим не кращі від військ московитів,бо чинять важкі злочини в середені країни.
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Ну и йух с ним. Пускай гниет. У нас сотни не раскрытых убийств порядочных людей на которых полицаи почему то йух положили. А как только бандюка завалят сразу кипишь у мусоров все на ногах. Походу мусора ето и есть бандюки в погонах которые крышуют криминал.
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"Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным..," - що це за шмаркатий "авторитет" в 23 роки ?! Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1480
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Да, явное омоложение корпуса авторитетов. Надо непременно добавить: убиенных авторитетов.
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Короче, Атброськин назначен главным в операции по спасению шкуры плешивой чупакабры....учитывая уровень принимающих участие, пашинский вляпался смачно!
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одним бісом меньше,так усіх треба до пекла відправити...
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Авторитета вбили - в траурі вся Україна. Цензор знайшов новину.
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слишком много чести, или тут антерэс деловой?
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"создана усиленная следственно-оперативная группа". вот кто главные люди в стране, о которых больше всего заботятся наши мусора полиция, родные люди, какого бы там Петра слесаря убили или Миколу комбайнера, то никто бы не даже не шевелился бы, а тут большой человек, авторитет из Житомира, скандал, все силы задействованыИсточник: https://censor.net.ua/p3139980
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"В ходе предварительного осмотра выяснилось, что это человек в возрасте 30-40 лет. ...Во время следственных действий 27 июля полицейские установили личность погибшего - 23-летний житель Коростеня." ©
Іксперди, млять.
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Коли вже знайдуть закопаного бандюка з Бердичева, що АТОшника бив???
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По видимому у нас оперативные группы такого уровня создаются только тогда когда убивают какого-нибудь уголовного авторитета
В общем стстема МВС полностью прогнила и сро срослась с уголовниками. Нужно убирать всю эту мерзоту амброськиных, аваковых и прочий хлам
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В 23 года и КРИМИНАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ - это круто. Зашибись, не Украина, а сплошная Сицилия.
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Отброськин такая же сволочь, как его патрон.
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