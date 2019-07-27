 Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Во время проверки полицейские установили, что в лесу возле с. Липляны Малинского района, недалеко автодороги Киев-Ковель, действительно в земле находится тело человека. В ходе предварительного осмотра выяснилось, что это человек в возрасте 30-40 лет", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.
Уголовное производство открыто по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Во время следственных действий 27 июля полицейские установили личность погибшего - 23-летний житель Коростеня, который в конце июня 2019 года был объявлен в розыск как без вести пропавший.
Также мужчина был подозреваемым в совершении убийства другого коростенца - в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений города во время конфликта с несколькими мужчинами.
"По информации полиции, найденный в лесу мужчина был причастен к одной из преступных группировок. Сейчас в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации о его причастности к избирательным баталиям. Он был фигурантом одного из уголовных производств, которое касалось нарушений избирательного законодательства. Также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам. Для обеспечения эффективного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины во главе с заместителем Председателя НПУ Вячеславом Аброськиным, которая сейчас работает на месте происшествия в Житомирской области. Его ход находится на личном контроле министра внутренних дел и председателя Национальной полиции Украины", - отмечается в сообщении.
Поиск причастных причастных к преступлению продолжается.
Как сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, 3 марта 2018 года в кафе в Коростене ранее судимые местные жители Ярослав Лазаренко и Илья Обиход по прозвищу Француз стреляли друг в друга, в результате ранений оба попали в больницу и первый умер.
Вам не здається., що нас жорстоко на і палі?
Александр Сибирцев 16:37, сегодня
26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области - возле автотрассы Киев - Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз.
"Страна" уже писала об исчезновении мужчины и о связи этого с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Корестене.
Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.
Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации "Страны", с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.
Знакомые Ильи Обихода также заявили "Стране" о своих подозрениях по поводу его пропажи - у них были опасения, что "Француза" убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.
По данным источников "Страны" в полиции Житомирской области, тело Ильи Обихода найдено в лесопосадке - оно было присыпано землей.
Перед смертью парня явно пытали - тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.
По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.
тому, що там багато персонажів зразу спливає....
то ж тому.
а собака пашинський смердить на волі
Отже тут щось завязане на *бурштиновій мафії *. яку певно кришують мусора та
В его округе дубинский победил
Или как объяснить, куда они пропали?
мусораполиция, родные люди, какого бы там Петра слесаря убили или Миколу комбайнера, то никто бы не даже не шевелился бы, а тут большой человек, авторитет из Житомира, скандал, все силы задействованыИсточник: https://censor.net.ua/p3139980
Іксперди, млять.
В общем стстема МВС полностью прогнила и сро срослась с уголовниками. Нужно убирать всю эту мерзоту амброськиных, аваковых и прочий хлам