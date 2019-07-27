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Все про:УПЦ МП (1004) Крещение Киевской Руси (111) Онуфрий (60) Богачук Олег (869)

 Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошел крестный ход верующих УПЦ МП по случаю 1031-летия Крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На Владимирской горке в Киеве прошел молебен УПЦ МП ко Дню крещения Киевской Руси-Украины. Молебен отправлял глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. На богослужении присутствовали также народные депутаты Юрий Бойко, Михаил Папиев, Вадим Новинский.

Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 01
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 02
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 03
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 04
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 05
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 06
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 07
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 08
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 09
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Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 12
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 13
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 14
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 15
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 16
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 17
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 18
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 19
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 20
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 21
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Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 23
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 24
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 25
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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Перекрытые улицы, полицейские кордоны и кинологи с собаками: верующие УПЦ МП начинают сходится на Владимирскую горку для Крестного хода. ФОТОрепортаж

После молебна прошло крестное шествие по улицам столицы в Киево-Печерскую лавру. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий возложил цветы к памятнику герою Небесной Сотни Михаилу Жизневському.

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Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 29
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Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 38
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По маршруту хода дежурили усиленные наряды полиции, Нацгвардии и ГСЧС.

Далее в Киево-Печерской лавре пройдет всеношное бдение.

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Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 64
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 65
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 66

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3139963
 
 
 Топ комментарии
 
А почему не в Москве ходили?
Там же у них Русь.
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Нема вже ніякого МП! Є Російська Православна Церква!
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їм фсб поставило завдання засмердіти весь Київ, немитими геніталіями(
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Томосили томосили... в итоге попы-патриоты между собой посрались, а УПЦ москальского патриархата цветет и пахнет.
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Пахнут немитими бабульками и бухими кизяками.
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Смердять засцяними портками та засраними портянками...
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Яке діло попам Московського патріархату до хрещення України-Руси? До заснування Москви ще залишалося більше ніж півтора століття! Скромнішими треба бути, сусіди!
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Які потворні.Ось справжній православний красень. Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины - Цензор.НЕТ 964 Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины - Цензор.НЕТ 5434
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Непонятно какое отношение эти маскальские попы имеют отношение к крещению Киевской Руси!?
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Вера в Киев пришла из Греции . И СОБОР СОФИИ В КИЕВЕ - ТАКИЕ СобОРЫ ЕСТЬ ПО ВСЕЙ ТЕРИТОРИИ ГРЕЦИИ .
Украинская церковь подчиняется церкви Константинополя.
ВОПРОС КАКОГО ЗРЕНА ПО КИЕВУ ЛАЗИТ РУКЦАЯ ЦЕКРОВЬ , во главе с армянином ????

Руцкая церковь - ВОН ИЗ ЛАВРЫ!
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Это не русская церковь, слово русская украдена у украинцев. Это козломордо-московитская церковь, а вернее это филиал ФСБ и ни какая это не церковь.
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ой, украли кандалы, но мы умные и сделали себе новые
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ой, украли кандалы, но мы умные и сделали себе новые

Не хочу обидеть верующих, но для меня что верующий,что недотепа - одно и то же.
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Козлов - в кошару! Мне, как атеисту, клерикальные чвары за приходы и прихожанское бабло - побоку! Но я за историческую правду и справедливость! А ты Цапов не ехидничай - щями смердит!!! Кремлядскую гибредятину МП-ГРУ-ФСБ надо прогнать через контрразведывательное сито концлагеря и кто не замаран кровью украинцев - пинком в портки на исторические болота Мокшании, а кто замаран в крови - на дыбу и на кол!!! Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України - Цензор.НЕТ 8300 Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України - Цензор.НЕТ 4213
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Питлер-Пакут?

че ты рожей крутишь то?
в чем я солгал? ты че, точно атеист? Тогда должен знать шо сорта этой отравы - одной сути. боше, украли сказочки, ай-ай-ай. В суд подать мона тогда.
справедливость это что? то что украли, или то что истериками ниче не добьются наши веропитеки? ну украдите и у них что-то. в истории такое было шоп у кого-то "веру" украли? или цырковь. значит на то воля Яхве. Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України - Цензор.НЕТ 7091 а еще у нас власть плохая

и кстати, "там" так и написано шо вся власть от Бока. а значит - все ок.
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Ты точно Овцов? А то склизкий как Слизняков. Я не говорил, что ты лжёшь. Я тебя призывал не ехидничать! Я чётко понимаю разницу между "опиумом для народа" по О.Бендеру и "опиумом народа" по классикам марксизма-ленинизма-онанизма! Это в детстве я до срыва голосовых связок спорил с верующей бабушкой "бога нет-есть"! Сейчас научился уважать желание других заблуждаться в "опиуме народа"! Но не потерплю наглое втюхивание брехни любого пошиба!
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ДМБил козломордый, в Стамбуле не хан, а султан! А ты соси жуй своему *****, в надежде, что он Бабай тебя в пупок поцелует! Ты - жертва педофила!!! И тем ещё и тешишься, правосраный?
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Лучше сразу в Днепр - а там кто выплывет. 😀😀😀
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зомбоване службою фсб окупантів стадо...Тими, хто вкрав в нас і наше ім'я, і нашу історію і наші землі...хто віками знащував і наших людей і державу Тими, хто не має жодного стосунку ні до віри ні до заповідей Божих..Агенти спецслужб рософашистів в рясах, що моляться за вбивць мільонів людей...Секта!!!
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росокомуністів *****...

хто не має жодного стосунку ні до віри ні до заповідей Божих\\\\\\\\\\

"заповіді" того кого ніколи не існувало?

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якщо ти в не віруючий-твоя особиста справа...я тебе переконувати не збираюсь. Але вчені , люди розумніші за тебе, багато чого із життя людського та природних аномалій, або явищ- віками не можуть пояснити науковими розкладами, а самі визнають "чудом". До речі, багато невіруючих в Бога, вірять у "вселенсьский розум",що для мне тотожні речі в якомусь сенсі.
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Lyusi UA ******* вчені переважно невіруючі.Науково поступово все пояснюється.А от взяти той вже благотаний вогонь,то повний фарс,вже давно це відомо.Та й навіть попи не пускають туди з камерами,щоб паства вірила.а паства бере і вірить.
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XENOmorph' е, хто ти у порівнянні, з цими вченими християнами?

http://pedsovet.su/publ/129-1-0-5906
ВЕРУЮЩИЕ-УЧЕНЫЕ XX И XXI ВЕКА: ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ХИМИКИ.
- основатель советской космонавтики Сергей Павлович Королев постоянно жертвовал на содержание православных монастырей? Кстати, среди ученых, работавших в Конструкторском бюро Сергея Павловича, было много верующих людей. Например, заместитель Королева по полетам, сын священника, генерал-полковник Леонид Александрович Воскресенский, даже в Сталинские времена, не прерывал своей дружбы с православными священниками и посещал службы в Православных храмах.
- Глубоко верующим человеком был и Борис Викторович Раушенбах (правая рука Королева), академик, член-корреспондент АН СССР выдающийся ученый в области механики и процессов управления, один из основоположников российской космонавтики. Известны труды Бориса Викторовича в Богословии.
- Мы видим верующих людей и среди авиаконструкторов. Из них нам наиболее знакомы Андрей Николаевич Туполев, Роберт Бартини, Михаил Леонтьевич Миль, Павел Иосифович Сухой, Николай Николаевич Поликарпов. Они никогда не скрывали своей веры в Бога.
-Здесь так же можно вспомнить и Богословские труды Игоря Ивановича Сикорского, ученого авиаконструктора и изобретателя.
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gtctd dtfbdqpt Ну по перше вони вже не *******.Багато хто з них працювали на московитів.Ви знову тут гадите.Наприклад королеву віра не допомогла уникнути знущань московитів.Я вже казав,зараз церквовники всіх вчених приписують до ярих віруючих.Нацистська Німечина теж була віруюча і там вчені теж вірили в бога.Це мабсолютно нічого рараз не доказує.Грецькі античні вчені,вірили в Афіну наприклад,ми ж зараз в це не віримо.
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Вопрос к зебилам . А почему секта ( руцкая церковь) которая не имеет ТОМОСА и благословения головной церкви Константинополя , блин, ПРОДИТ ПО СВЯТОМУ КИЕВУ?

Вон из Лавры, секта
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успокойтесь, у Вас что давно не было гормонального всплеска?, масса негатива, ужос
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А ты бабуля значит вся в гормональных всплесках 😀😀😀
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Софа, поезжайте лучше в Словакию и там топите словаков в Дунае
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В Словакии - католики. Их главная церковь в Ватикане.
В Украине главная церковь в Константинополе.
Какого фера мацковская секта устраивает ходы по Киеву? Секту надо топить в Днепре!
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не замахаетесь топить? 12 тыс. приходов УПЦ-МП. Приезжайте, топите, Вас ждут с нетерпением.
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Жто вам надо приезжать , троль кацпский. А я в Украине .
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єдине на що ви спроможні це звинувачувати і погрожувати. Будь-ласка приїздіть до нас на Житомирщину, виберіть собі будь-який храм УПЦ-МП і катуйте прихожан. Повторюю, вас чекають
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а "зебилы" тут причём..? кацапская секта тут годами гуляет на широкую ногу..а тот бородатый типок в костюме гражданство украинское получил от хама по ходатейству Петра Алексеича..
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Есть только миг между прошлым и будущем - именно он называется ЖИЗНЬ .
Вопрос к власти сегодня . Вчера уже нет . Завтра- будет завтра или не будет
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я так понимаю, что весь этот балаган надо было тупо *********** и желательно в присутствии многочисленной журналистской братии..не..?
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Причём надо было отзехерачить ещё на дальних подходах - чтобы смрад сруССкага мирка-душка не ширился на украинских просторах!!!
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А зебили, я так думаю пять лет будут не причем.
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плорохососка, а причем здесь зебилы?..
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"рука кремля раскачивает будку, которую ни одной не построила..."

до чего же вы смешны и примитивны, соевые...
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По Інтеру показують як дикі люди носють по Київу шматок ноги якогось авторитета Андрія, та голову Ярослава Мудрого... Голову!
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Гебня гуляет по центру Киева и возлагает цветы к памятнику тех, кого она убила...
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Как Путин кривил скорбно рожу когда сбил поляков)
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Фу, невозможно смотреть без крайней степени отвращения.
Если бы там кто-то случайно разбил пузырек "новичка"..... то Путин бы сказал шо это удар по скрепам и мог бы напасть. Из-за этой стаи рабов нужно столько мероприятий по безопасности проводить - че нормальные должны платить за шабаши брюхатых платьеносцев и их подопечного стада?
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Я конечно фигею с людей, попы о них ноги вытирают, за людей не считают, а они им ноги лижут... Люди вы е....ые?
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Зеліна опора. Фсбешна гундяєвська цнрква яка пр Пороху почала вже потихеньку збирати монатки до рашки, при Вовє Двбйбє отримала друге дихання..
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Да ты что, а не твой ли Петя дал гражданство Новинскому который идет во главе и все это спонсирует.
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Помоем улици, а завтра будем праздновать!
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Впереди чабаны, сзади - бараны и овцы.
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с того времени как христианство приняли так жопа и началась. окститесь бездуховные ибо христианство это выдумка евреев
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РПЦ надо признать нежелательной в Украине организацией.
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ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ НА ЭТОТ СХОДНЯК УШЛЕПКОВ! Десяток гранатометов-и нет сепарни в стране.
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Вражеская церковь организовала в Киеве тусовку во главе с рыгами, которые уже Донбассу "помогли" попасть в рашу.
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Напоминает совковые майские демонстрации...
Философия мероприятия, в общем похожая.

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не ведитесь на эту муйню...
возложением цветов гундяевец онуфрий требует индульгенцию?
всё помним...
Митрополит Онуфрий не встал при зачитывании имен Героев Украины
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Такие "просветленные лица" у этих прихожан мп - шо аж страшно
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Какое отношение они. К крещению Киева тмт,х..его знает! С таким Макаром им можно ходы делать и по крещению Южной Америки,Австралии,и тд
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А они ваще в курсе, шо когда крестили Русь, никакова Маськовскава патриархата ищщо не было?)
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Скотоводы, возглавляющие процессию, конечно в курсе.
Но им совсем не обязательно, рассказывать это стаду...

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А яким боком взагалі цапоморда Орда присусідилась До України-Руси? Те, що вони себе марять третім Римом... та хоч Четвертим Рейхом!!! Хода Онуфрія нагадала старе:
Отец Онуфрий обходя окрестности Онежского озера обозрел обнажённую отрочицу Ольгу:
- Отдайся Ольга - озолочу!
- Отвали оглашенный отец Онуфрий! Откушу окаянный отросток!!!

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де батальон азов и пс шоб с пулеметов погасит весь этот ватный скот и шабаш
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А они то тут причём? Тогда мАцквы ещё не было.
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Я не розумію яке відношення московити мають до Хрещення Русі ?
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сатанисты москальскага рассеянскага сатаната, чья стАлица в масквабаде, примазываются к чужой для них истории, к истории Руси и Киева.

Во времена Крещения Руси никакой мошквы, никакой рассеи и в планах ещё не было...
а Киев таки был, центр Руси, которой наследует Украина.
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Вопрос почему Украина не переименует свой язык в русский,так сделали в Молдове,теперь там не молдавский а Румынский.А к русскому применять названия Российский язык.
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Слово "руський" в українській мові ніякого відношення до рашки не має, це все, що має відношення до Русі.

То, что вы, рассеянскагаварящие, называете руССким языком, на украинском звучит и обозначается, как "російська мова", относится к россії, а не Русі.

А рассея для украинцев,как и для всех более-менее знающих историю,никакая не Русь, а продолжение и выкидыш Орды.
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вот и вся ложь от ихнего кровавого кремлевского предводителя иже с ним ,о том,что в Украине "фашисты" при власти....Были бы таковы , стадион им Лобановского, был бы им концлагерем,
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