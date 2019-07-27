 Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На Владимирской горке в Киеве прошел молебен УПЦ МП ко Дню крещения Киевской Руси-Украины. Молебен отправлял глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. На богослужении присутствовали также народные депутаты Юрий Бойко, Михаил Папиев, Вадим Новинский.
После молебна прошло крестное шествие по улицам столицы в Киево-Печерскую лавру. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий возложил цветы к памятнику герою Небесной Сотни Михаилу Жизневському.
По маршруту хода дежурили усиленные наряды полиции, Нацгвардии и ГСЧС.
Далее в Киево-Печерской лавре пройдет всеношное бдение.
Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Украинская церковь подчиняется церкви Константинополя.
ВОПРОС КАКОГО ЗРЕНА ПО КИЕВУ ЛАЗИТ РУКЦАЯ ЦЕКРОВЬ , во главе с армянином ????
Руцкая церковь - ВОН ИЗ ЛАВРЫ!
Не хочу обидеть верующих, но для меня что верующий,что недотепа - одно и то же.
че ты рожей крутишь то?
в чем я солгал? ты че, точно атеист? Тогда должен знать шо сорта этой отравы - одной сути. боше, украли сказочки, ай-ай-ай. В суд подать мона тогда.
справедливость это что? то что украли, или то что истериками ниче не добьются наши веропитеки? ну украдите и у них что-то. в истории такое было шоп у кого-то "веру" украли? или цырковь. значит на то воля Яхве. а еще у нас власть плохая
и кстати, "там" так и написано шо вся власть от Бока. а значит - все ок.
хто не має жодного стосунку ні до віри ні до заповідей Божих\\\\\\\\\\
"заповіді" того кого ніколи не існувало?
А Вольнов и один ученый говорят шо ты лжешь.
http://pedsovet.su/publ/129-1-0-5906
ВЕРУЮЩИЕ-УЧЕНЫЕ XX И XXI ВЕКА: ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ХИМИКИ.
- основатель советской космонавтики Сергей Павлович Королев постоянно жертвовал на содержание православных монастырей? Кстати, среди ученых, работавших в Конструкторском бюро Сергея Павловича, было много верующих людей. Например, заместитель Королева по полетам, сын священника, генерал-полковник Леонид Александрович Воскресенский, даже в Сталинские времена, не прерывал своей дружбы с православными священниками и посещал службы в Православных храмах.
- Глубоко верующим человеком был и Борис Викторович Раушенбах (правая рука Королева), академик, член-корреспондент АН СССР выдающийся ученый в области механики и процессов управления, один из основоположников российской космонавтики. Известны труды Бориса Викторовича в Богословии.
- Мы видим верующих людей и среди авиаконструкторов. Из них нам наиболее знакомы Андрей Николаевич Туполев, Роберт Бартини, Михаил Леонтьевич Миль, Павел Иосифович Сухой, Николай Николаевич Поликарпов. Они никогда не скрывали своей веры в Бога.
-Здесь так же можно вспомнить и Богословские труды Игоря Ивановича Сикорского, ученого авиаконструктора и изобретателя.
Вон из Лавры, секта
В Украине главная церковь в Константинополе.
Какого фера мацковская секта устраивает ходы по Киеву? Секту надо топить в Днепре!
Вопрос к власти сегодня . Вчера уже нет . Завтра- будет завтра или не будет
до чего же вы смешны и примитивны, соевые...
Если бы там кто-то случайно разбил пузырек "новичка"..... то Путин бы сказал шо это удар по скрепам и мог бы напасть. Из-за этой стаи рабов нужно столько мероприятий по безопасности проводить - че нормальные должны платить за шабаши брюхатых платьеносцев и их подопечного стада?
https://www.unian.net/politics/1667842-lutsenko-podtverdil-chto-predstavlenie-o-predostavlenii-ukrainskogo-grajdanstva-novinskomu-podpisyival-poroshenko.html
Философия мероприятия, в общем похожая.
возложением цветов гундяевец онуфрий требует индульгенцию?
всё помним...
Митрополит Онуфрий не встал при зачитывании имен Героев Украины
Но им совсем не обязательно, рассказывать это стаду...
Отец Онуфрий обходя окрестности Онежского озера обозрел обнажённую отрочицу Ольгу:
- Отдайся Ольга - озолочу!
- Отвали оглашенный отец Онуфрий! Откушу окаянный отросток!!!
Во времена Крещения Руси никакой мошквы, никакой рассеи и в планах ещё не было...
а Киев таки был, центр Руси, которой наследует Украина.
То, что вы, рассеянскагаварящие, называете руССким языком, на украинском звучит и обозначается, как "російська мова", относится к россії, а не Русі.
А рассея для украинцев,как и для всех более-менее знающих историю,никакая не Русь, а продолжение и выкидыш Орды.