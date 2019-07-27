 Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Во время обыска правоохранители обнаружили 4 700 кустов конопли весом более 4 тонн.
В рамках досудебного расследования уже задержаны 8 мужчин - фигурантов организации незаконного выращивания наркосодержащих растений. В преступной группе каждый выполнял свои функции: выращивание, уход, охрана, сбыт.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении наркодельцам и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 УК Украины).
Алкоголь гораздо опаснее для социума чем трава ...
Те, що ви побачете немає в цій статті це рахуй плюсом.
Офіційний дозвіл - вирубування чагарників
Не говорю уже об этом злосчастном "короткостволе".
как Федор не садил помидоры на рассаду - а все равно конопля вырастала