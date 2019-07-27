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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Измаил (118) наркотики (1549) Одесская область (1805) марихуана (88)

 Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В пятницу, 26 июля, правоохранители выявили в пригороде Измаила нелегальную плантацию по выращиванию конопли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 01

Во время обыска правоохранители обнаружили 4 700 кустов конопли весом более 4 тонн.

Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 02

Смотрите: "Любитель химии" оборудовал в квартире в Киеве нарколабораторию и хранил огнестрельное оружие, - полиция. ФОТОрепортаж

Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 03
Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 04

В рамках досудебного расследования уже задержаны 8 мужчин - фигурантов организации незаконного выращивания наркосодержащих растений. В преступной группе каждый выполнял свои функции: выращивание, уход, охрана, сбыт.

Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 05
Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 06

Также смотрите: СБУ блокировала деятельность наркогруппировки в Николаеве. ФОТОрепортаж

Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 07

Решается вопрос об уведомлении о подозрении наркодельцам и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 УК Украины).

Источник: https://censor.net.ua/p3139962
 
 
 Топ комментарии
 
і тільки совкову бикоту лякає канабіс, коли весь світ спокійно сприймає використання канабіса, зате в нас навідміну від цивілізації дармовий алкоголь і цигарки
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Оперативник на последнем фото задумчиво держит на прицеле траву, которая ему со смехом сообщила, что как только он отвернется, она спрячется в ближайших кустах.
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Разумеется есть....конопляное масло то ведь из чего то делают....
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Я не понял, а есть легальная плантация???
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Разумеется есть....конопляное масло то ведь из чего то делают....
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Не путай кормовую (из лозы штамповали мешки, из остольного масло, добавки в мази и т.д.), и развлекательное шоу?
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В нормальных странах разрешено выращивание медицинской и технической, у нас только технической.
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в Чехии пару кустов можно для личного потребления взрастить..и без всякого криминала..
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Медицинские сорта? Маловероятно, что где-то позволят вырастить даже пару кустов наркотической конопли.
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насколько я понимаю, то грань между медицинскими сортами их более приятными родственниками весьма размыта и условна..
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В медицинской стараются увеличить концентрацию КБД, который и оказывает терапевтический эффект, и снизить содержание психоактивных каннабиноидов. Если брать концентрацию самого активного - ТГК - то разница между наркотической и медицинской обычно 50-100 раз, т.е. медицинской укуриться до хоть какого-то эффекта практически невозможно.
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Есть даже льоноконоплепром государственный)
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і тільки совкову бикоту лякає канабіс, коли весь світ спокійно сприймає використання канабіса, зате в нас навідміну від цивілізації дармовий алкоголь і цигарки
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Придурков алкашей как собак не резанных за рулем...так тех тех хоть с помощью алкотестера можно отлавливать....чем определять укуреннного канабисом наркошу за рулем..??
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а синьку можно только потому, что легче определить состояние опьянения..? вы гений..
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Алкоголь к сожалению нельзя полностью запретить...это уже пробовали и не раз...и не в одной стране........но это не повод для того что бы разрешить еще одно дерьмо.....
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Оперативник на последнем фото задумчиво держит на прицеле траву, которая ему со смехом сообщила, что как только он отвернется, она спрячется в ближайших кустах.
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Он наверное думает, что на две вещи можно смотреть вечно, как отдыхает президент и растёт конопля.
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соизмеряет рыночную стоимость этих шишек и свою зарплату..
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Так вот в чём причина посещения пляжа Одессы так называемым президентом зе. Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8747
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Легализуйте ее уже !!!!
Алкоголь гораздо опаснее для социума чем трава ...
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И то и то опасно для социума...но первое ..так уж случилось исторически... искоренить не возможно...так зачем же еще одно дерьмо разрешать к тому которое уже есть..??
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А за цю плантацію хтось візьметься? Гугл мапс - 49.812493,33.298425
Те, що ви побачете немає в цій статті це рахуй плюсом.
Офіційний дозвіл - вирубування чагарників
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Для меня показатель норм. гос-ва - доверие к гражданам. И уж точно не нормально 5 лет на нарах за 5грамм. травы, которую мусора подкидывают буквально кому захотят. После зоны 90% уже не будут порядочными гражданами..
Не говорю уже об этом злосчастном "короткостволе". Нелегальну плантацію з 4,7 тис. кущів конопель виявлено на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 851
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Вот суки что теперь Одесситы курить будут
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на расейке вон круто со всякой травой борятся...правда треть тайги сожгли-но то уже щепки при рубке летят Нелегальну плантацію з 4,7 тис. кущів конопель виявлено на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2115

Нелегальну плантацію з 4,7 тис. кущів конопель виявлено на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6891
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а остальную половину топит... одни трубы торчат из-под воды (в данный час Амурский край)
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У козаків були люльки для куріння,табаке ще не було,що ж вони палили?тупа заборона совкодрочерів та алкашів,до речі этиловий спирт це теж наркота психотропна
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І значно більш небезпечна, тепер уже це офіційно визнала ООН.
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а я думаю, чого це Зєлєбєня до Одесси зачастив...На нюх іде гідрант!!!
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***
как Федор не садил помидоры на рассаду - а все равно конопля вырастала
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Твари, разрешайте суки курить травку а в замен запрещайте нахй курение табака полностью! И алкоголь весь с алкашами тоже можете запретить - нах он нам не всрался.
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