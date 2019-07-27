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 Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в соответствии с планом боевой подготовки осуществили парашютные прыжки с вертолета на воду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 01
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 02

Десантирования личного состава осуществлялось с вертолета "Ми-8" с высоты 600 метров под руководством офицеров, которые имеют соответствующий опыт осуществления подобных парашютных прыжков.

Такие прыжки относятся к группе осложненных и требуют от личного состава высокой обучаемости, крепких практических навыков, физической выносливости и психологической готовности.

Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 03

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Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 04
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 05
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 06
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 07

Десантники, которые допущены к выполнению прыжков с парашютом на воду, должны иметь опыт осуществления парашютных прыжков на сушу и пройти дополнительное обучение - научиться подгонять подвесную систему парашюта с учетом использования спасательного жилета, научиться правильному высвобождению от подвесной системы парашюта в воздухе, уметь уверенно и без паники действовать после погружения в воду.

Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 08

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Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 09
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 10
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 11
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 12

При этом военнослужащие обязательно должны уметь плавать, держаться на воде и проплыть определенное расстояние.

Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 13

Смотрите также: Вертолетчики высадили десантников "в тылу противника" на учениях в Хмельницкой области, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 14
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 15

Источник: https://censor.net.ua/p3139960
 
   
 Топ комментарии
 
Нет. Оно сколько при власти? Меньше трех месяцев. А уже сколько раз успело поотдыхать? Сильно перетрудилось сердешное.наверное?
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Щоб не плакать я сміюся... Вже все зроблено. Можна і відпочити. Ты работа нас не бойся! Мы тебя не трронем!
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Смотришь на фотки лиц - детки. Смотришь на фотки прыжков - настоящие воины!
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А Прєзєдєнт побував на концерті ;Ліга Смєха; і позасмагав на пляжі.
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга - Цензор.НЕТ 1913
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Нет. Оно сколько при власти? Меньше трех месяцев. А уже сколько раз успело поотдыхать? Сильно перетрудилось сердешное.наверное?
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Ужас-то какой! На свои выходные президент отдохнул в Украине! То ли дело Петр Свет Алексеевич, предпочитающий втихаря зависать на Мальдивах!
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А тогда орали не ужос? Не? Когда он один раз в полгода-год выделял себе на отдых с семьей неделю И хайп не разгоняли?. И не вспоминали, почему-то, что могут быть и выходные и даже законный отпуск.
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Ты разницу ощущаешь? Во время войны главком сваливает из страны, при том, что задница на фронте (промка Авдеевка), и главком в своей стране искупался в море в выходной день?
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А ты разницу не видишь? Зеньки повылазили? Гребаный стыд. Когда Курт Волкер и Уильям Тейлор на Донбассе, а клоун со свитой отдыхает на одесском пляже после "Лиги смеха"
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Во-первых, при чем здесь Донбасс? Место президента - в Киеве, потому что, кроме ООС на нем еще 100500 обязанностей. Во-вторых - это его выходной и он сам вправе решать, как его провести.
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Ага.И еще при этом "разводят" зебилов как котят. Отправляешь Ленку, чтоб встречала, двумя ведомственными бортами АН148 с кучей охраны, персонала и протокола, а сам летишь типа эконом классом. Причем не реальным бюджетным SkyUp, а Бениным жлобско-дорогущим МАУ. И вуаля, зебилы в восторге. Перекрываешь накануне для Ленки целый пляж, а сам фоткаешься типа среди плебса. Дебилы.
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"Оно сколько при власти? Меньше трех месяцев. А уже сколько раз успело поотдыхать? " Це треба записати.
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Щоб не плакать я сміюся... Вже все зроблено. Можна і відпочити. Ты работа нас не бойся! Мы тебя не трронем!
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Що як Потрошенко не никав награблене на Мальдівах?
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На самом деле, парашютное десантирование - это прошлый век. Примерно, как кавалерия в эпоху танков: красиво, но абсолютно неэффективно.
Попытка десантирования на другой берег в боевых условиях была произведена в 43-м, во время т. н. "Днепровской операции". Закончилась настолько эпичным провалом (до земли живыми долетели лишь 25% десантников, остальные почти в полном составе попали в окружение), что после этого СССР НИ РАЗУ больше не использовал воздушное десантирование в боевых условиях. Максимум - приземлиться в якобы гражданском борту в аэропорту Чехословакии и захватить аэропорт для приема остальной техники захватчиков. В остальных случаях ВДВ использовалась как элитная пехота.
И не только СССР. К примеру, 101-я воздушно-десантная дивизия США прыгает лишь как дань традиции, но в боевых условиях использует вертолетную доставку личного состава.
Так что, такие "учения" - это показуха и напрасная трата денег, тем более, что в зоне АТО, после того, как сбили несколько украинских самолетов, военная авиация вообще не летает, даже штурмовая, не говоря уже о тяжелых, неповоротливых транспортниках, которые сбиваются из обычного ПЗРК (как в Луганском аэропорту).
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Окей, так а какой смысл в этих учениях, если в зоне боевых действий такая операция - это тупо загубить технику и личный состав?
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А... Ну, я тебе скажу, окна стеклопластиковые тоже умение, которое в жизни пригодиться. Почему бы не потратить наши налоги на обучение этому умению?
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Не розумію я наших безтолкових навчань?! Який сенс стрибати у воду? Це що спецназівці диверсанти-аквалангісти? Навіщо стільки рюкзаків нагрузили? Щоб потопити спорядження чи там надувні качички всередині. Поясніть мені хто розуміє, бо в мене від наших військових досягнень геть кришу зриває!
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Чи це типу ми впали, а нас ворог підібрав на лодки і повіз в полон, як "героїв". Чи як?
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Я тобі більше скажу: як тільки цей вертоліт опиниться в зоні досягнення засобів протиповітряної оборони, а це навіть для ПЗРК "Игла" (80-ті роки минулого сторіччя) - до 5 кілометрів, (не кажучи вже про стаціонарні), то стане лише палаючими шматками, що падають на землю. Тож, до полону справа не дійде.
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Слушне питання, але чи сподобається тобі відповідь? А відповідь така: це все робиться для "показухи". Щоб генералам було про що прозвітувати.
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Та я цю відповідь знаю! І вона мені не подобається. Просто хотів перевірити чи інші це розуміють. А солдати, як ви думаєте розуміють, що і для чого вони роблять?
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Якщо вони не розуміють це після ураження з ПЗРК вертоліту на Карачуні та транспортника у Луганському аеропорті, то, нехай мені пробачать, але їх навіть не шкода, оскільки сенсу від їх служби небагато.
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Ні, ну не геть щоб небагато, буде, що дівчатам в селі на дискотеці розказати.
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Ну, тож, осяй нас своїми знаннями і розумом, о Гуру військової тактики та застосування повітряного десанту у ******** війні! Особливо цікавить, як це буде застосовуватись в зоні ООС.
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Я йому підкажу, як буде застосовуватися - ой нас вітром в річку занесло і так хто не втопився, попав у полон. Рятуйте нас!
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Це якщо станеться неймовірне і він пролетить крізь засоби ППО. До речі, навіть рашка не використовує на Донбасі авіацію через страх бути ураженою українською ППО.
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Ні, тут ти трохи не правий. Не використовує вона авіацію, тільки тому, що не пора. Та й не потрібно....
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А хто вам сказонув,що повітряний десант буде використовуватись в зоні ООС? Просто в 79 ОДШБ проводяться планові навчання.Бо нормальний воїн-контрактинк десантно-штурмових військ повинен уміти приземлятись на воду,на ліс,на гори,і т.д. І це дуже дорбре,що такі навчання проводяться...
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Навіщо йому вміння, яке не знайде застосування у бойових діях? Може, краще б було провести навчання по діях в ситуаціях, коли цивільний натовп блокує колонну? Або з відбиття нападу на військову частину, її деблокування? Або взаємодії з іншими силовими структурами в разі гібридної агресії?
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А звідки ви знаєте,що знайде застосування,а що ні? Це стандартний елемент навчання в десантурі,і він повинен бути відпрацьований.Йде планове навчання.Я взагалі не розумію,якого,власне,чорта,ви тут слиною бризкаєте?
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"Слиною я бризкаю", тому що мої податки було витрачено даремно, а я, як парашутист-спортсмен, знаю, у які кошти стають стрибки. Про неможливість застосування парашутного десанту в ******** війні я знаю, тому що вивчаю це питання з урахуванням досвіду інших країн.
Як на мене, то десантнику достатньо стрибнути один раз для відпрацювання саморятування з допомогою парашуту, а далі займатись тими навчаннями, що стануть в нагоді з урахуванням ризиків для України (перш за все - гібридної війни).
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Повторюю останній раз,для тих,хто на бронепоїзді- десантник повинен вміти приземлятись на гори,на воду,в пустелю,в тайгу, в Антарктиду,і т.д.І ваші податки якраз,в даному випадку,витрачені абсолютно не даремно. Не цікаво з вами,профанами,спілкуватись...І до речі,хто вам сказав,що парашутний десант буде застосовуватись в ******** війні? В ******** війні буде застосовуватись високоточна керована ракетна зброя.
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Аркан, ти це ось цьому "розумному" розкажи...
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Ну, я задав питання Великому Спеціалісту, тепер чекаю на Відповідь
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Все зрозуміло! Молодець! Тільки ти забув, що десантник ще сам повинен вміти з вони вибратися з тим спорядженням, що в нього на горбу і в руках. А як ми бачимо без допомоги рибінспекції, могли б бути зовсім інші новини про "геніальні" навчання.
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Так для цього,власне,і навчання проводяться,щоб десантник сам все вмів зробити після приводнення.Чи що,не треба навчання проводити,атопутєннападьот?
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Навчання потрібно обовязково. Тільки не для галочки і щось по дитячому безтолково. А в максимально приближених до реальних бойових дій умовах і виконанням конкретного бойового завдання. З початку операції і до її логічного завершення. Яке логічне та конкретне завершення має дане навчання для військового та ще й десантника? Ти дивився фільм " В зоні особливої уваги"? Якщо ні, то подивись. Там трохи показані реальні навчання, як має бути.
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Тобто, нас чекає другий Крим, коли НАЙБІЛЬШИМ досягненням українських десантників стане те, що ворог не відібрав у них зброю? А потім нам будуть розповідати про те, що, на жаль, тих, хто може дати відсіч ворогу, серед наших військових лише кілька тисяч, тому що штурмовики, замість відпрацювання дій в умовах гібридної війни, стрибали на воду!
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І ще, поясню може ти ще не зрозумів, якщо ти впав в копицю сіна, а там вила, то ти облажався, якщо ти завис на дереві чи проводах, то ти облажався, якщо ти приземлився в бочку...., однією ногою, то ти облажався, якщо ти приводнився у воду, тоді коли ти не диверсант аквалангіст, ти облажався. А тут я бачу навчання по тому, як рятувати тих хто облажався. Молодці рибінспектори! Підготовка на вищому рівні. Ніхто не втопися.
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Це не просто круто- це Мегакруто! Так тримати! Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу - Цензор.НЕТ 9877
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Скільки ж дебілів на сайт повилазило,мама- не горюй...
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эти дебильные совковые шапки для прыжков тоже надо в прошлом оставить..нехай кацапы в них ходят, в дополнение к ватникам им будет идти)))
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Самая грязная река в Украине,нахрен это нужно???
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Для чего десантироваться в речку, из речки штурмовать берег?
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