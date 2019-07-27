 Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.
Десантирования личного состава осуществлялось с вертолета "Ми-8" с высоты 600 метров под руководством офицеров, которые имеют соответствующий опыт осуществления подобных парашютных прыжков.
Такие прыжки относятся к группе осложненных и требуют от личного состава высокой обучаемости, крепких практических навыков, физической выносливости и психологической готовности.
Десантники, которые допущены к выполнению прыжков с парашютом на воду, должны иметь опыт осуществления парашютных прыжков на сушу и пройти дополнительное обучение - научиться подгонять подвесную систему парашюта с учетом использования спасательного жилета, научиться правильному высвобождению от подвесной системы парашюта в воздухе, уметь уверенно и без паники действовать после погружения в воду.
При этом военнослужащие обязательно должны уметь плавать, держаться на воде и проплыть определенное расстояние.
Попытка десантирования на другой берег в боевых условиях была произведена в 43-м, во время т. н. "Днепровской операции". Закончилась настолько эпичным провалом (до земли живыми долетели лишь 25% десантников, остальные почти в полном составе попали в окружение), что после этого СССР НИ РАЗУ больше не использовал воздушное десантирование в боевых условиях. Максимум - приземлиться в якобы гражданском борту в аэропорту Чехословакии и захватить аэропорт для приема остальной техники захватчиков. В остальных случаях ВДВ использовалась как элитная пехота.
И не только СССР. К примеру, 101-я воздушно-десантная дивизия США прыгает лишь как дань традиции, но в боевых условиях использует вертолетную доставку личного состава.
Так что, такие "учения" - это показуха и напрасная трата денег, тем более, что в зоне АТО, после того, как сбили несколько украинских самолетов, военная авиация вообще не летает, даже штурмовая, не говоря уже о тяжелых, неповоротливых транспортниках, которые сбиваются из обычного ПЗРК (как в Луганском аэропорту).
Як на мене, то десантнику достатньо стрибнути один раз для відпрацювання саморятування з допомогою парашуту, а далі займатись тими навчаннями, що стануть в нагоді з урахуванням ризиків для України (перш за все - гібридної війни).