 Маски, оружие и дорогие автомобили, - полиция задержала главаря банды разбойников, которые грабили ювелирные магазины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Как рассказал первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска (ОУР) Национальной полиции Украины Сергей Прудченко, в преступную группу входили пять человек. Злоумышленники нападали на ювелирные магазины в течение 2016 - 2018 гг. На территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей.
Так, в мае 2018 года участники группы напали на ювелирный магазин в Херсоне.
"Для их задержания мы развернули спецоперацию. Ограничили движение транспорта, чтобы перекрыть подозреваемым пути отхода. Однако гражданские автомобили начали объезжать территорию и оказались в зоне огня. Чтобы не допустить жертв, КОРД не открыл огонь по участникам группы. И не ошиблись. Количество изъятого оружия только подтвердило это. Тогда у них в автомобиле были 5 автоматов, гранатомет и гранаты", - рассказал Сергей Прудченко.
Поэтому участникам банды удалось скрыться. Во время санкционированных обысков по местам пребывания и в транспорте подозреваемых полицейские изъяли пистолет-пулемет "Скорпион", автоматы, гранаты и другое огнестрельное оружие.
"Изъяли также их "ударный" автомобиль BMW X6, который уже был оборудован под следующее преступление. На нем были спецсигналы, сигнальная громкоговорящая установка. То есть выбрали сюжет, связанный с силовиками: проблесковые маячки, мощный форсированный двигатель, заряженный на стремительный отрыв", - рассказал оперативник.
Также полицейские изъяли пять единиц законного транспорта злоумышленников и наложили на него арест.
"Еще когда мы их документировали, было понятно, что эти люди хорошо знают наши формы и методы работы. Использовали профессиональные методы конспирации. Поэтому мы и не рассчитывали, что найти их будет легко", - отметил Сергей Прудченко.
О подготовке и дерзости группы говорили и способы совершения преступлений. Так, в Винницкой области разбойники напали на ювелирный магазин в день города.
"Быстро зашли в магазин, под угрозой автоматов похитили 5 кг золота. Вышли. Туда на вызов вылетает полиция охраны. Преступники в это время проезжают квартал и так же нападают на вторую ювелирку. Туда выезжает второй наряд полиции охраны. Банда снова проезжает квартал - и нападает на третий магазин. Они настолько все отработали, определили роли и действия каждого, что их нападение продолжались до 2 минут", - сообщил Сергей Прудченко.
По словам первого заместителя начальника ОУР, подозреваемые всегда использовали эффект неожиданности, заходили в форме правоохранителей, чем сбивали с толку работников учреждений. Поэтому потерпевшие не успевали нажимать на кнопку тревоги. Кроме того, во время каждого преступления нападавшие использовали различные скоростные мощные автомобили и огнестрельное оружие - в некоторых случаях расстреливали витрины из автоматов и угрожали персоналу.
"В Александрии на разбойном нападении охранник магазина оказал сопротивление. Они, не колеблясь, по нему открыли огонь из автомата. Мужчина чудом не погиб. В Николаеве на вызов успели прибыть два наряда патрульной полиции. Они их обстреляли из автоматического оружия. Патрульные не вступили в стрельбу, потому что это был центр города. На последнем эпизоде они также обстреляли полицейский автомобиль. Нашего оперативника спас бронежилет - уля застряла в нем", - рассказал Сергей Прудченко.
Он добавил, что даже просматривая содержимое аптечки банды, которую потом обнаружили, полицейские понимали, что преступники всегда были готовы к активному сопротивлению: при себе имели все необходимые современные средства и приборы, используемые при тяжелых огнестрельных ранениях.
Больше года полицейские не прекращали поиски участников банды и в июле 2019 г. задержали ее организатора. Им является ранее судимый 35-летний житель г. Первомайск (Николаевская область). Все это время мужчина использовал средства конспирации, изменил образ жизни и внешность.
"У него вся жизнь - преступный промысел. Нигде никогда не работал. В 2000-х годах отбывал наказание был в составе группы, которая совершала преступления на трассе Харьков - Симферополь. Разбои, кражи грузов на ходу ", - сообщил Сергей Прудченко.
Оперативникам удалось установить местонахождение разыскиваемого в Киеве. Однако даже после этого полицейские были вынуждены "вести" подозреваемого еще длительное время, подбирая момент и место для задержания.
"Подъезжаем, видим, что он в людном месте, с пистолетом. Решили не трогать. Едем в другой населенный пункт - и снова он в людном месте, возле банка, рынок, снова вооружен. Отпускаем еще дальше. Ищем удобное место для задержания, и он приводит нас в частный дом в Первомайске", - рассказал первый заместитель начальника ОУР.
Он добавил, что провели штурм дома в 4 утра с привлечением группы задержания из Херсонской области и бойцов Корпуса оперативно - внезапного действия (КОРД).
"КОРД полностью заблокировал периметр. Знали, что на территории бойцовская собака, в доме - дети, женщины. Как только начали заходить и бить стекла - он не спит, а выпрыгивает в окно. Но мы хорошо знали план дома, и понимали, что это самое слабое место. И он с боевым пистолетом "Glock 17" выпрыгнул прямо к КОРДу. Спецназовцы его положили", - рассказал Сергей Прудченко.
Во время обыска дома полицейские обнаружили оружие, устройство для глушения сигнала, рации, силиконовые маски-балаклавы (полностью меняет лицо человека, можно узнать только по глазам), тактическую форму.
"Исходя из того, что мы изъяли у него при обыске, понятно, что он причастен к ряду новых разбоев, возможно, в составе своей старой или новой группы", - сообщил оперативник.
Сергей Прудченко добавил, что полицейские установили ювелира, которому подозреваемые сбывали золото.
"Что интересно - это же золото в кругу ювелиров и расходилось. То есть они догадывались о происхождении, например, 11 кг ювелирных изделий, которые к ним привозили ", - рассказал первый заместитель начальника ОУР.
Задержанному организатору преступной группы грозит наказание, предусмотренное семи статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, по ст. 257 (Бандитизм), ч.4 ст.187 (разбой), ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"Сейчас в розыске остаются четверо участников группы. Другие не столь общественно опасные как он. Он играл основную роль - подыскивал объекты, разрабатывал планы нападений, раздавал роли, занимался подбором транспорта. Был мозговым центром", - сообщил Сергей Прудченко.
Сейчас задержанному лидеру группы избрана мера пресечения - 60 суток ареста без права внесения залога.
Эта фраза у меня почему-то ассоциируется с детьми лейтенанта Шмидта, заранее между собой распределившими территорию страны...
«24 июля в 12:30 в городе Северодонецк Луганской области в полицию обратился народный депутат Украины С.Ш... Он заявил, что час назад неизвестные украли у него пакет с 500 тыс. гривен, который он оставил без присмотра во дворе городского совета», - сообщил источник, добавив, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1. ст. 185 (кража).
...........Надо сказать, неплохо живут наши депутаты, если могут себе позволить таскаться по дворам с 500 000 гривен да еще и оставлять их там без присмотра! Кстати, если учесть, что народный депутат с инициалами С.Ш. в этих краях всего один и зовут его Сергей Шахов, то выходит, что пострадавший носил с собой треть своего годового дохода (по крайней мере, если верить его е-декларации). Зачем Шахову понадобилось тащить во двор горсовета (!) эти полмиллиона, а главное, как он умудрился оставить их там без присмотра - тайна сия, видимо, так и останется покрытой мраком…