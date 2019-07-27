EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Киевские новости, Фоторепортаж
  4778  28
Все про:Белая_Церковь (110) обыск (1321) ОПГ (206) Нацполиция (9790)

 В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством, - полиция рассказала детали спецоперации. ФОТОрепортаж

Правоохранители рассказали детали о проведении полицейскими обысков в городе Белая Церковь.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские установили, что на территории города действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей. На местах проведения обысков работают следователи Киевской области, сотрудники криминальной полиции и в случае силового сопротивления - спецназ", - рассказали в полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задерживают в Белой Церкви членов преступной организации: одновременно проходят 50 обысков, - полиция

Открыты уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, согласно которым и проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок.

"Обращаемся к жителям города Белая Церковь и Белоцерковского района. Если вы стали жертвой такого преступления, немедленно обращайтесь с заявлениями в полицию", - призвали в полиции.

После проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых в порядке ст.208 УПК Украины руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в понедельник, 29 июля, расскажет на брифинге детали спецоперации.

В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством, - полиция рассказала детали спецоперации 01
В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством, - полиция рассказала детали спецоперации 02
В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством, - полиция рассказала детали спецоперации 03
В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством, - полиция рассказала детали спецоперации 04
В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством, - полиция рассказала детали спецоперации 05

Источник: https://censor.net.ua/p3139944
 
   
 Топ комментарии
 
МВД, СБУ и прокуратура. Так эти 3 группировки действуют во всех городах.
 показать весь комментарий
 
Какая радость в подсчете чужих денег ？Свои считать нужно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
П'ятий Президент України Петро Порошенко задекларував понад півмільярда гривень доходів з початку 2019 року.
 показать весь комментарий
 
 
Какая радость в подсчете чужих денег ？Свои считать нужно.
 показать весь комментарий
 
 
Звісно коли вони в тебе вкрадені через оборонпром ,ротердам +,через ціни на газ і т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Доказательства есть,или просто слова на ветер ？
 показать весь комментарий
 
 
В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством
Ого, сколько рэкета в Белой Церкви расплодилось.
 показать весь комментарий
 
 
и я сразу подумал - ого на одну Белую Церковь сразу три группировки
а что нельзя было камушек меж ними кинуть?))) ну чтоб разборки завязать? и наблюдать...)))
 показать весь комментарий
 
 
МВД, СБУ и прокуратура. Так эти 3 группировки действуют во всех городах.
 показать весь комментарий
 
 
ему бы запатентовать это "титушка" миллионером бы еще лет 5 назад бы стал))))
 показать весь комментарий
 
 
я думаю он сейчас только с рояльти живет и правильно
 показать весь комментарий
 
Обратите внимание на татуировки этого "бычка"! Крест, Иисус Христос..типа верующий в Господа..Евангелие не знает совсем, а там написано: "..Все, кто говорил: Господи, Господи, а делал неправду.. отойдите от Меня. Истинно говорю: уже получают они награду свою.."
 показать весь комментарий
 
 
на зоне выучит Евангелие . да и лик Иисуса перебьет ,дополнит кудряшками .
 показать весь комментарий
 
За мусорами там присматривайте. Чтобы они опять друг друга не перестреляли.
 показать весь комментарий
 
Простой порочный круг. Власть закрывает глаза на их деятельность, За это они отрабатывают выполняя поручения власти.
 показать весь комментарий
 
 
И естественно местная полиция НИЧЕГО о этом не знала, не слышала и не видела!? Скорее всего была в доле! Как наша местная полиция г Покрвск, Мирноград! , ничего не видит ничего не слышит , даже когда в суде и возле него идут криминальные разборки со стрельбой, но при этом здание из 4 этажей полиции находиться в 30 м от суда и НИЧЕГО, никого не задержали, тупо наблюдали за происходящим два раза на каждом заседании!
 показать весь комментарий
 
 
Вот и я о том же! А растет все сверху, т.к. туда везут дань, и от туда приходят устные указания не трогать!.. Я знаю много полицейских, низшего состава, которые и хотели бы , что то сделать, но вышестоящее руководство, в этом же здании, запрещает, а им в свою очередь другое вышестоящее запрещает это делать, да и прокуратура с судьями в той же упряжке... Круговая порука - эти грабят людей, страну , несут дань на верх, те их покрывают и так по круг, как в песне наутилус "связаны одной цепью, связаны одной целью"............ Песня старая, а акутальна и сегодня
 показать весь комментарий
 
 
Легендарного титушку Титушко словили?!
 показать весь комментарий
 
Вот интересно. Почему уголовники накалывают себе тематику кресты, купола, распятие и пр.? А живут пА пАнятиям...
 показать весь комментарий
 
совковая традиция, или даже глубже корни, никакой связи с верой
 показать весь комментарий
 
каждая дрянь думает что Господь будет их оберегать в их грязных делах, потому что они там что то себе нацарапали на пузах или пожертвовали храмам из награбленного! это же касается и власти имущих! от Бога не откупишься, Его не приватизируешь!
 показать весь комментарий
 
 
До чого Зєлєнский довів краііну!! При Порошенку такого не було!! Верніть Порошенку!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх