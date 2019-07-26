 Сотрудник лесхоза попался на незаконном сбыте древесины на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что представитель госпредприятия наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от незаконной реализации лесосырья. Злоумышленник сбывал неучтенную древесину, в частности местным деревообрабатывающим хозяйствам.
Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности должностного лица. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения тринадцати тысяч гривен взятки за нелегальную реализацию дубов.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".
Клоун, говорите?
Конституцию читаем.
«Alex Grig Kopatel до 100 відсотків - Я не люмпен!
4 год
Вікторія Сюмар із "Європейської солідарності" запропонувала перевірити якість українських бронежилетів на ній. Жінка зробила таку заяву у відповідь на звинувачення ветерана полку "Азов" Микити Макєєва, який стрибнув на капот автомобіля Петра Порошенка. .
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"Так. 2014-го ми почали робити "броніки". Самі. Бо вдалося втримати Маріуполь, а це те місто, де роблять броню. Один у мене є. Подарували як заступнику секретаря РНБО, який знав, як складно запустити виробництво", - написала Вікторія Сюмар у Facebook.
Вікторія заявила, що готова, аби в неї постріляли. "Готова, аби в мене постріляли подонки з ще нещодавно російським громадянством, які вміють стрибати на авто. Розуму для цього багато не треба. Полігон готуйте. "Бронік" точно від 2014-го. Сподіваюсь, не слабо? Вперед. Синців не боюся. Бо ваша Батьківщина Росія почала війну проти моєї країни. Не навпаки. І не вам судити про те, хто з українців і як готовий захищати свою землю", - написала Сюмар.»
Я тоже могу сказать «стреляйте в меня».
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