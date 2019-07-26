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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Богдан (32) Зеленский (2310) Одесса (5553)

 Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз после избрания прибыл в Одессу. В этот раз - с неофициальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 01

Зеленский летел рейсом авиакомпании МАУ эконом-классом. По словам пассажиров, которые были с ним на борту, во время полета президент фотографировался с детьми. Компанию Зеленскому составил глава ОП Андрей Богдан.

Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА

Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 03
Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 04

"Хотя сам Зеленский не воспользовался самолетами государственного авиапредприятия "Украина", часть его охраны и обслугу, а также, по непроверенным данным, жену Елену доставили все-таки казенным бортом - вчера в Одессе приземлился правительственный Ан-148. Ради первой леди даже закрыли часть пляжа "Табу" на Дельфине", - отмечает издание.

Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 05

Смотрите: "Хоч гантелі не вкрали": Зеленский опубликовал фотографию тренировки в АП с Богданом. ФОТО

Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 06
Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 07

Остановился Президент в отеле de Paris на углу Екатерининской и Воронцовского переулка. После этого он направляется на морвокзал, на шоу "Лига смеха". На морвокзал, где проходит концерт, зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики.

Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 08

Также смотрите: Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море. ВИДЕО

Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 09

Источник: https://censor.net.ua/p3139906
 
 
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Понятно пиар для зе-хомячков , а что ты говорил о Порохе когда тот перед выборами на поезде ездил ? Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 7871Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 7867
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Скажите где можно купить икону Зеленского? Каждый день хочу ему молится.. он святыня Украины, его лик должен быть в каждой хате...
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Если есть хата, забей на все.. ну, нарисуй что хочешь и ..молись?
Одесса уже устала от зели,...ну, разумная ее часть вместе с владельцами авто
А пляж Дельфин - о!!! Вы бы слышали Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 5874
Это что-то с чем-то
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В то время как петюшки вынуждены сутками сидеть в душных квартирах перед компьютерами, не зная ни сна ни отдыха, ни выходных, президент разъезжает по Одессам.

Доколе?!
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Хорошо хоть свалила в Германию, теперь от туда расказываешь что же нам делать в Украине.
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Смешно конечно.
И ни одного зебоба с криками что президент не справляется.
У них все прекрасно и хорошо.
Эпоха зубожиння закончилась.
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А хде же спецназ,водолазы и возмущеные этим Одесситы?Весь день порохня раскручивала эту тему)))
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А прочему одеситы должны возмущаца? там огромный процент сепарской ваты, а ЗЕсепар их кандидат, там вон и жирная бурятская свинья Богданчик который уже предлагал рихвирендум за дружбу с Расиюшкой..ЗЕбилятня сепарская в восторге..быдло почуяло своих бурятских хозяев..
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Может Портнов, или Богданчик, ну или Шефир, а не наверно Комарницкий? а не постой - Дубинин?? Слушай ЗЕбильчик а может это Разумков, как думаешь??
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А где же диванные порохоботы ? Нет чтоб хотя б что-то крикнуть в адрес "Зе-била" Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 2970
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Пока наши люди сидят по тюрьмам, он отдыхает панимаеш! Зелики, я правильно вашу прошлогоднюю методичку использую? Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 4126
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іпіческая сіла....воно взагалі збирається працювати???Зєлохторат! Може, ви відповісте народу, коли вами обраний сачок-торчок буде вирішувати проблеми держави, а не тинятися по Турції, Одесі з гастролями кварталу, линдати на водоспаді, жерти шаурму, бігати у фонтані-...без кінця і краю розважатися...??? ні діла на роботи...То ви задля цього його вибрали, щоб воно розважалося на посаді президента воюючої країни???
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Чисто развод для зе-лохов в стиле раннего путин-тв. Вся страна знает, что на лигу смеха полетело два през самолета
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Если на эконом классе самолета называется развод для лохов, то как называется Порох на поезде? Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт "Ліги сміху" - Цензор.НЕТ 2835Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт "Ліги сміху" - Цензор.НЕТ 840
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Шоу повинно бути нескінченним інакше зе-лохи відчують що їх розводять..
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Больше дел у преЗЕдента нет в стране...лучше бы посетил курсы риторики и т.д..., если совсем делать нечего... Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 363
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Вроде бы и нормальный президент, но понятно что жалко столько денег на:

\\\\\ часть его охраны и обслугу, а также, по непроверенным данным, жену Елену доставили все-таки казенным бортом - вчера в Одессе приземлился правительственный Ан-148. Ради первой леди даже закрыли часть пляжа "Табу" на Дельфине", - отмечает издание. Источник: https://censor.net.ua/p3139906\\\\\\

Если не врут. А если даже и не врут - Вам шо, жалко штоли? ммм, вот жже жлобы.
Разумкова там нету? Ибо одесситы тогда Зелю скупали(выкупали) в говне - опустили бы и этого

"покадонбассоговорящего" лупоглазика....
Мне нравится этот цирк. Мне даже бы нравилась бомбардировка совка "ядренкой". Ибо я вижу что тут или ломать все полностью(Зеля, ломай всех полностью), или продолжать смешить поляков и даже нормальных, типо бельгийцев и прочих европитеков..... Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 7243
Это в порядке сраказма, а то шо Володя поехал, уже сказал - выкупается в говне еще раз... Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 8315
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Да если б это Петя ходил по концертам, Боже сколько визгу, скулежа и зрады было б от жюлькоботов(они же теперь все ЗЕбилы), а если ЗЕкловун на концерте то маладец хорошо что развлекаеца, президенту нужно отдохнуть..
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После Петиного тура с Томосом - это просто детский лепет!
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Ближайшее будущее ваЗЕлина.
https://youtu.be/uoI4jOiO2KY
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Во как! Сколько волка не корми - он все в лес смотрит, сколько кловуна не выбирай - цирк его так и манит обратно🤡
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Даже ничего написать ! Когда в стране 73 % дэбилов, то президентом может быть только понтовой клоун . Зебилам достаточно шоу , а где зарплаты учителям по 4 000$ ? Да , плевать в отели на это зебилы , им шоу давай !
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