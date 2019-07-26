 Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Зеленский летел рейсом авиакомпании МАУ эконом-классом. По словам пассажиров, которые были с ним на борту, во время полета президент фотографировался с детьми. Компанию Зеленскому составил глава ОП Андрей Богдан.
"Хотя сам Зеленский не воспользовался самолетами государственного авиапредприятия "Украина", часть его охраны и обслугу, а также, по непроверенным данным, жену Елену доставили все-таки казенным бортом - вчера в Одессе приземлился правительственный Ан-148. Ради первой леди даже закрыли часть пляжа "Табу" на Дельфине", - отмечает издание.
Остановился Президент в отеле de Paris на углу Екатерининской и Воронцовского переулка. После этого он направляется на морвокзал, на шоу "Лига смеха". На морвокзал, где проходит концерт, зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики.
Одесса уже устала от зели,...ну, разумная ее часть вместе с владельцами авто
А пляж Дельфин - о!!! Вы бы слышали
Это что-то с чем-то
Доколе?!
И ни одного зебоба с криками что президент не справляется.
У них все прекрасно и хорошо.
Эпоха зубожиння закончилась.
\\\\\ часть его охраны и обслугу, а также, по непроверенным данным, жену Елену доставили все-таки казенным бортом - вчера в Одессе приземлился правительственный Ан-148. Ради первой леди даже закрыли часть пляжа "Табу" на Дельфине", - отмечает издание. Источник: https://censor.net.ua/p3139906\\\\\\
Если не врут. А если даже и не врут - Вам шо, жалко штоли? ммм, вот жже жлобы.
Разумкова там нету? Ибо одесситы тогда Зелю скупали(выкупали) в говне - опустили бы и этого
"покадонбассоговорящего" лупоглазика....
Мне нравится этот цирк. Мне даже бы нравилась бомбардировка совка "ядренкой". Ибо я вижу что тут или ломать все полностью(Зеля, ломай всех полностью), или продолжать смешить поляков и даже нормальных, типо бельгийцев и прочих европитеков.....
Это в порядке сраказма, а то шо Володя поехал, уже сказал - выкупается в говне еще раз...
https://youtu.be/uoI4jOiO2KY