 В Одессе налоговой милицией и пограничниками ликвидировано подпольное производство сигарет, изъято товаров на 5,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Как рассказали Цензор.НЕТ в ГФС, преступный бизнес организовали выходцы из Молдовы, которые проживают на территории Одесской области. По оперативной информации они могли завозить сигареты и сырье из Молдовы в Украину вне таможенного контроля, где может быть более крупное подпольное производство, а также организовали поставки из других стран.







Одна из ввезенных крупных партий была ранее изъята налоговой милицией в Николаевской области. А в ходе расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области выявлены люди, причастные к организации незаконных поставок, а также остальные участники схемы, в том числе и те, кто обеспечивал работу подпольного производства в Украине.

Смотрите: Схема незаконного сбыта контрафактных сигарет ликвидирована на Днепропетровщине. Изъято товаров стоимостью более 1,6 млн. грн.

Сигареты, которые производились на территории нашей страны, были без марок акцизного налога. Их продавали на территории Одессы и области, а также отправляли покупателям под заказ через курьерские службы.







Смотрите также: Более 45 тыс. пачек сигарет неизвестного происхождения, которые планировались к продаже, изъяты на Луганщине. ФОТОрепортаж









В результате ряда санкционированных обысков, проведенных в местах незаконного производства и хранения подакцизной продукции, из незаконного оборота изъято 164 тыс. 806 пачек сигарет стоимостью почти 5 млн грн, часть из которых была незаконно изготовлена в подпольном цехе и часть, ввезенная на территорию Украины вне таможенного контроля из Молдовы, Беларуси и стран Ближнего Востока.

Смотрите также: Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, изъято 4 тыс. 305 кг табака, стоимостью более 800 тыс. грн, который использовался в качестве сырья при кустарном производстве сигарет, оборудование для изготовления табачных изделий, черновые записи и транспортное средство, которое использовалось для перевозки товаров.

Всего изъято подакцизной продукции на сумму более 5,8 млн грн.

Сейчас судом решается вопрос об аресте изъятых ТМЦ.